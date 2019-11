Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c1f8f71-42eb-4598-8a65-f2d66607996e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy dán bíróság kedden elrendelte az Iszlám Állam dzsihadista szervezet egyik, Törökország által visszatoloncolt harcosának előzetes letartóztatását 27 napra.","shortLead":"Egy dán bíróság kedden elrendelte az Iszlám Állam dzsihadista szervezet egyik, Törökország által visszatoloncolt...","id":"20191112_Visszatoloncolt_Torokorszag_egy_iszlamistat_Daniaba_a_ferfit_egybol_letartoztattak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c1f8f71-42eb-4598-8a65-f2d66607996e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1596344f-068f-4df8-b394-750ff715be66","keywords":null,"link":"/vilag/20191112_Visszatoloncolt_Torokorszag_egy_iszlamistat_Daniaba_a_ferfit_egybol_letartoztattak","timestamp":"2019. november. 12. 19:33","title":"Visszatoloncolt Törökország egy iszlamistát Dániába, a férfit egyből letartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"700fff4f-4f6a-4ef4-a1a8-a7faa013cd1b","c_author":"Andor Mihály","category":"itthon","description":"Már csak kamupárt. Jobb lenne nélküle. Hozzászólás a Korózs–Révész-vitához.","shortLead":"Már csak kamupárt. Jobb lenne nélküle. Hozzászólás a Korózs–Révész-vitához.","id":"20191112_Halodike_az_MSZP","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=700fff4f-4f6a-4ef4-a1a8-a7faa013cd1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f04278a3-dd20-4ffa-bff0-f62975919bc5","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Halodike_az_MSZP","timestamp":"2019. november. 12. 12:25","title":"Halódik-e az MSZP?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b5574e8-ae55-4f56-869e-458d914f12a4","c_author":"","category":"vilag","description":"Öt hónap után megbukott az EU- illetve Moszkva-párti tömörülésekből álló moldovai kormánykoalíció: a 101 parlamenti képviselői közül 63 szavazta meg a Maia Sandu ellen benyújtott bizalmatlansági indítványt.\r

","shortLead":"Öt hónap után megbukott az EU- illetve Moszkva-párti tömörülésekből álló moldovai kormánykoalíció: a 101 parlamenti...","id":"20191112_Nem_tartott_sokaig_a_termeszetellenes_moldovai_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b5574e8-ae55-4f56-869e-458d914f12a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40e2bfc2-1b11-4700-b89b-b851726e26d9","keywords":null,"link":"/vilag/20191112_Nem_tartott_sokaig_a_termeszetellenes_moldovai_kormany","timestamp":"2019. november. 12. 17:04","title":"Nem tartott sokáig a „természetellenes” moldovai kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9eb618-f54f-4953-8a9a-9dcaaad3d2a4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tudatosan tartja magát távol a hazai humán egészségügytől Ónodi-Szűcs Zoltán, az előző Orbán-kormány egészségügyi államtitkára.","shortLead":"Tudatosan tartja magát távol a hazai humán egészségügytől Ónodi-Szűcs Zoltán, az előző Orbán-kormány egészségügyi...","id":"201945_carolina_srs_holding_orbanallamtitkara_tavolodoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a9eb618-f54f-4953-8a9a-9dcaaad3d2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76d2f00-db1b-4be2-a297-5679a23a1896","keywords":null,"link":"/360/201945_carolina_srs_holding_orbanallamtitkara_tavolodoban","timestamp":"2019. november. 12. 14:00","title":"Állatok gyógyításában utazik Orbán volt államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b5bbe7-84f0-449d-86d6-71b58b9b0fc2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ujját a krokodil szemébe nyomva menekült meg a hüllőtámadástól egy ausztrál férfi.","shortLead":"Ujját a krokodil szemébe nyomva menekült meg a hüllőtámadástól egy ausztrál férfi.","id":"20191111_Kinyomta_a_ratamado_krokodil_szemet_egy_ausztral_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79b5bbe7-84f0-449d-86d6-71b58b9b0fc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d84cce5-ac8c-4db6-a3c6-7456dcb518ab","keywords":null,"link":"/elet/20191111_Kinyomta_a_ratamado_krokodil_szemet_egy_ausztral_ferfi","timestamp":"2019. november. 11. 16:41","title":"Kinyomta a rátámadó krokodil szemét egy ausztrál férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Gyárfás Tamás pere elkezdődött, rasszista plakát a 8. kerületben, lejárt egy kampányhatáridő. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Gyárfás Tamás pere elkezdődött, rasszista plakát a 8. kerületben, lejárt egy kampányhatáridő. Ez a hvg360 esti...","id":"20191112_Radar360_Testkameras_felvetel_egy_NAVrajtautesrol_haborus_keszultseg_Izraelben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e7fe65-2dd1-48fb-b46b-3bbd34eaea4b","keywords":null,"link":"/360/20191112_Radar360_Testkameras_felvetel_egy_NAVrajtautesrol_haborus_keszultseg_Izraelben","timestamp":"2019. november. 12. 17:30","title":"Radar360: Testkamerás felvétel egy NAV-rajtaütésről, háborús készültség Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben 6-20 fok között alakul a hőmérséklet. ","shortLead":"Napközben 6-20 fok között alakul a hőmérséklet. ","id":"20191112_Borongos_napunk_lesz_sokfele_esni_is_fog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188cc7e1-49c8-427b-8b97-28315f51b85d","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Borongos_napunk_lesz_sokfele_esni_is_fog","timestamp":"2019. november. 12. 05:20","title":"Borongós napunk lesz, sokfelé esni is fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f53fc89-171a-4089-a1fd-98d6c00d2907","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ráadásul genetikailag is teljesen vadmacskák, nincs bennük házimacska. A kölyköket nyáron találták, anyjuk elpusztult.\r

\r

","shortLead":"Ráadásul genetikailag is teljesen vadmacskák, nincs bennük házimacska. A kölyköket nyáron találták, anyjuk...","id":"20191111_Ubercukisag_Allatkerti_mentett_vadmacskakat_engednek_vissza_a_szabadba_Balatonfenyvesnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f53fc89-171a-4089-a1fd-98d6c00d2907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44fc282e-4609-4a3a-8e47-4e8ab15002a1","keywords":null,"link":"/elet/20191111_Ubercukisag_Allatkerti_mentett_vadmacskakat_engednek_vissza_a_szabadba_Balatonfenyvesnel","timestamp":"2019. november. 11. 13:28","title":"Übercukiság: Állatkerti mentett vadmacskákat engednek vissza a szabadba Balatonfenyvesnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]