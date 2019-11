Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55b590e8-3f2d-46a6-ac05-8c41e4ee7447","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191115_Roganek_most_mar_vedenek_a_gyerekeik_kepmasat_de_eddig_hasznaltak_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55b590e8-3f2d-46a6-ac05-8c41e4ee7447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7b363f-c891-4718-909b-1651b1014537","keywords":null,"link":"/elet/20191115_Roganek_most_mar_vedenek_a_gyerekeik_kepmasat_de_eddig_hasznaltak_oket","timestamp":"2019. november. 15. 15:19","title":"Rogánék most már védenék a gyerekeik képmását, de eddig használták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d46318-4f3f-4a36-8589-8c0a986d8136","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Évtizedeken át Magyarország névjegye volt, minden focival kapcsolatos toplistán ott van, nála hatékonyabb góllövőt nagyítóval kell keresni, szoborba öntötték, múzeuma van, nemzetközi díj és utca névadója. Stadiont neveztek el róla, amely helyére vadonatúj épült, de – természetesen – változatlanul az ő nevét viseli. Az avatóünnepség alkalmából közöljük újra a HVG 1997-es portré-interjúját Puskás Ferenccel, alias Öcsivel.","shortLead":"Évtizedeken át Magyarország névjegye volt, minden focival kapcsolatos toplistán ott van, nála hatékonyabb góllövőt...","id":"20191115_puskas_hvgportre_1997","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2d46318-4f3f-4a36-8589-8c0a986d8136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773c684b-0b85-4d4e-928b-e847482dda44","keywords":null,"link":"/360/20191115_puskas_hvgportre_1997","timestamp":"2019. november. 15. 10:00","title":"Puskás Ferenc: Szidták az anyánkat. A focistának az ilyesmit meg kell szokni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52751136-bbb0-4cef-97d0-9c3bb159457c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Redditen sokasodó felhasználói visszajelzések szerint a kelleténél több energiát fogyaszt az androidos WhatsApp. ","shortLead":"A Redditen sokasodó felhasználói visszajelzések szerint a kelleténél több energiát fogyaszt az androidos WhatsApp. ","id":"20191115_whatsapp_frissites_ujjlenyomat_akkumulator_merules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52751136-bbb0-4cef-97d0-9c3bb159457c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c95418-1f7e-4340-8772-483aebbd6c12","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_whatsapp_frissites_ujjlenyomat_akkumulator_merules","timestamp":"2019. november. 15. 11:11","title":"Baj van a WhatsApp üzenetküldővel, gyorsabban merülnek a mobilok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kijött a harmadik negyedévi adat.","shortLead":"Kijött a harmadik negyedévi adat.","id":"20191114_magyar_gazdasag_elemzok_gdp_adat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee73c19c-89e1-4878-83a2-ac22d0c92135","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_magyar_gazdasag_elemzok_gdp_adat","timestamp":"2019. november. 14. 09:38","title":"Hasít a magyar gazdaság, az elemzők is meglepődtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc847b5d-323c-4ea8-9d2c-420c247805a8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Interjút adott a 24.hu-nak Bödőcs Tibor, amelyben beszélt többek között a Drakulics elvtársról és a Meg se kínáltak című új könyvéről is. Orbán Viktor és a foci kapcsolatának kielemzését pedig pszichiáterekre bízná. ","shortLead":"Interjút adott a 24.hu-nak Bödőcs Tibor, amelyben beszélt többek között a Drakulics elvtársról és a Meg se kínáltak...","id":"20191115_Bodocs_Tibor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc847b5d-323c-4ea8-9d2c-420c247805a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dac12a7-f60e-4b8c-b628-fcd21822d4e3","keywords":null,"link":"/kultura/20191115_Bodocs_Tibor","timestamp":"2019. november. 15. 16:36","title":"Bödőcs Tibor: A Gazda varacskos Maradonaként berúgja a Karmelita erkélyéről a stadionba a labdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d767a8-22fd-431a-9217-e6bde16a49f8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem tündérmese, sokkal inkább a valóság egy fájdalmas szeletét bemutató alkotás a Berlinben Ezüst Medvével díjazott film, a Kontroll nélkül. ","shortLead":"Nem tündérmese, sokkal inkább a valóság egy fájdalmas szeletét bemutató alkotás a Berlinben Ezüst Medvével díjazott...","id":"201946_film__duh_es_sikoly_kontroll_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6d767a8-22fd-431a-9217-e6bde16a49f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9286ed1-ef15-4ae0-b5d8-ce62b86321de","keywords":null,"link":"/360/201946_film__duh_es_sikoly_kontroll_nelkul","timestamp":"2019. november. 14. 14:00","title":"Amikor egy 9 éves gyerek veszíti el a kontrollt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287526b-d55e-424f-bf90-4935f37adac5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tüntetők dulakodtak vele, a karja sérült meg.","shortLead":"Tüntetők dulakodtak vele, a karja sérült meg.","id":"20191115_Megtamadtak_Londonban_a_hongkongi_igazsagugyi_minisztert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e287526b-d55e-424f-bf90-4935f37adac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e4ed39-39d7-4d0a-851a-21846f535464","keywords":null,"link":"/vilag/20191115_Megtamadtak_Londonban_a_hongkongi_igazsagugyi_minisztert","timestamp":"2019. november. 15. 14:16","title":"Megtámadták Londonban a hongkongi igazságügyi minisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b58696e-0896-4108-9626-2693738d61df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ervebo nevű készítmény a tudósok szerint hatékony védelmet nyújt az ebola ellen. Mások is fejlesztenek ilyen oltóanyagot, de azok még kísérleti fázisban vannak.","shortLead":"Az Ervebo nevű készítmény a tudósok szerint hatékony védelmet nyújt az ebola ellen. Mások is fejlesztenek ilyen...","id":"20191114_ebola_virus_vedooltas_ervebo_oltoanyag_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b58696e-0896-4108-9626-2693738d61df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b748c984-e1c8-45e6-a988-b64fa1f27b89","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_ebola_virus_vedooltas_ervebo_oltoanyag_vakcina","timestamp":"2019. november. 14. 09:44","title":"Elkészült az ebola elleni első védőoltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]