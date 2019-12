Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7795bc62-9cb5-4ba8-a3e4-e3971cc27e5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 43 éves négygyeremekes édesapa halt bele egy kegyetlen \"tréfának\" Nagylókon. Az édesapja még most sem tuja elhinni, mi történt.","shortLead":"Egy 43 éves négygyeremekes édesapa halt bele egy kegyetlen \"tréfának\" Nagylókon. Az édesapja még most sem tuja elhinni...","id":"20191202_Negy_gyermeke_maradt_arvan_a_viccbol_osszekotozott_majd_otthagyott_ferfinak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7795bc62-9cb5-4ba8-a3e4-e3971cc27e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3194c55-3dde-4205-ba2a-ca7f0ed87fba","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Negy_gyermeke_maradt_arvan_a_viccbol_osszekotozott_majd_otthagyott_ferfinak","timestamp":"2019. december. 02. 06:50","title":"Négy gyermeke maradt árván a viccből összekötözött, majd otthagyott férfinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc5eca6-724b-4d25-bb42-fcc959d982a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hivatalosan is március 14. lett a matematika világnapja. A dátumot naná, hogy nem véletlenszerűen választották.

","shortLead":"Hivatalosan is március 14. lett a matematika világnapja. A dátumot naná, hogy nem véletlenszerűen választották.

","id":"20191130_matematika_vilagnapja_marcius_14_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bc5eca6-724b-4d25-bb42-fcc959d982a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d5cc2b-7ab3-4220-8222-cf82c387efa0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191130_matematika_vilagnapja_marcius_14_2020","timestamp":"2019. november. 30. 18:03","title":"Bekerült egy nagy nap március 15. elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0390171-4656-44b3-9cbb-3b8cea5a76e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vadász Viktor, a Fővárosi Törvényszék büntetőbírája azt mondta, amikor elolvasta a levelet, elszégyellte magát magyar és európai bíróként is.","shortLead":"Vadász Viktor, a Fővárosi Törvényszék büntetőbírája azt mondta, amikor elolvasta a levelet, elszégyellte magát magyar...","id":"20191202_Szegyent_emleget_egy_biro_a_Hando_Tundenek_irt_halalkodo_level_kapcsan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0390171-4656-44b3-9cbb-3b8cea5a76e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8620f09-2139-4ec9-a8de-4afb289555e5","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Szegyent_emleget_egy_biro_a_Hando_Tundenek_irt_halalkodo_level_kapcsan","timestamp":"2019. december. 02. 08:28","title":"Szégyent emleget egy bíró a Handó Tündének írt hálálkodó levél kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d97c42-4066-4bc8-840d-b297354da13a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr középen ül ebben a 400 km/h feletti végsebességű elképesztő sportkocsiban, amelynek persze alaposan megkérik az árát. ","shortLead":"A sofőr középen ül ebben a 400 km/h feletti végsebességű elképesztő sportkocsiban, amelynek persze alaposan megkérik...","id":"20191201_elado_egy_eddig_megvehetetlennek_hitt_mclaren_hiperauto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64d97c42-4066-4bc8-840d-b297354da13a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c94b93b-6b63-4e8f-bbfb-ecfff0ccc84e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191201_elado_egy_eddig_megvehetetlennek_hitt_mclaren_hiperauto","timestamp":"2019. december. 01. 06:41","title":"Eladó egy eddig megvehetetlennek hitt McLaren hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05f6b4e-c68b-4a07-9774-ac0608bf155a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ország északkeleti harmadán lehet számítani komolyabb havazásra, míg négy megyére ónos eső miatt adtak ki figyelmeztetést.","shortLead":"Az ország északkeleti harmadán lehet számítani komolyabb havazásra, míg négy megyére ónos eső miatt adtak ki...","id":"20191202_Estig_akar_10_centi_ho_is_eshet_de_onos_esore_is_kiadtak_a_figyelmeztetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b05f6b4e-c68b-4a07-9774-ac0608bf155a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7cad07-a00d-4015-ad6e-8034824a92bb","keywords":null,"link":"/elet/20191202_Estig_akar_10_centi_ho_is_eshet_de_onos_esore_is_kiadtak_a_figyelmeztetest","timestamp":"2019. december. 02. 05:39","title":"Estig akár 10 centi hó is eshet, de ónos esőre is kiadtak figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce441fc-89d6-4bbf-a77d-bbace1358e75","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Hold On főleg a Holdon játszódik, de nagyon is földi dolgokról van szó benne.","shortLead":"A Hold On főleg a Holdon játszódik, de nagyon is földi dolgokról van szó benne.","id":"201948_konyv__holdbeli_kronikak_egressy_zoltan_hold_on","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ce441fc-89d6-4bbf-a77d-bbace1358e75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b05fe5e9-d13a-4e2d-9047-2d7f8841bf6a","keywords":null,"link":"/360/201948_konyv__holdbeli_kronikak_egressy_zoltan_hold_on","timestamp":"2019. november. 30. 16:30","title":"Sci-finek tűnik Egressy Zoltán új regénye, de nem az ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4379ff3-910d-4116-9468-d8f9fb2d28dc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint ezer környezetvédő három, Németország keleti részén lévő szénbányánál is áttörte a rendőrségi sorfalat. A tiltakozók megbénították a bányákból kivezető vasúti forgalmat is, s több helyen összetűzések törtek ki a demonstrálók és az egyenruhások között.","shortLead":"Több mint ezer környezetvédő három, Németország keleti részén lévő szénbányánál is áttörte a rendőrségi sorfalat...","id":"20191130_Szenbanyakat_ostromoltak_meg_a_nemet_klimavedok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4379ff3-910d-4116-9468-d8f9fb2d28dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4880d6c0-1237-4c29-b87e-c30817de416e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Szenbanyakat_ostromoltak_meg_a_nemet_klimavedok","timestamp":"2019. november. 30. 14:40","title":"Szénbányákat ostromoltak meg a német klímavédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1c8e41-be65-45ef-9922-f2ad13e42467","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Izrael képtelen kormányt alakítani, így harmadszor is választást tarthatnak, miközben vádat emeltek Netanjahu ellen. A belpolitikai káosszal párhuzamosan nőtt a háború veszélye Iránnal.","shortLead":"Izrael képtelen kormányt alakítani, így harmadszor is választást tarthatnak, miközben vádat emeltek Netanjahu ellen...","id":"201948__izraeli_politikai_valsag__vademeles__irani_fenyegetes__ismeretlen_vizeken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc1c8e41-be65-45ef-9922-f2ad13e42467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6990ddee-b5e8-4afc-86af-0d13295afa9e","keywords":null,"link":"/360/201948__izraeli_politikai_valsag__vademeles__irani_fenyegetes__ismeretlen_vizeken","timestamp":"2019. november. 30. 16:00","title":"A vád alatt álló Netanjahu kapaszkodik a hatalomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]