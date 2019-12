Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mitch McConnell szerint a képviselőházban előterjesztett ügy gyenge lábakon áll.","shortLead":"Mitch McConnell szerint a képviselőházban előterjesztett ügy gyenge lábakon áll.","id":"20191213_donald_trump_alkotmanyos_felelossegre_vonas_impeachment","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35fe5a83-772e-4194-9417-035d37083804","keywords":null,"link":"/vilag/20191213_donald_trump_alkotmanyos_felelossegre_vonas_impeachment","timestamp":"2019. december. 13. 05:52","title":"A republikánusok frakcióvezetője szerint Trumpot nem lehet elmozdítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f62aacc-a91c-4889-b7aa-0a7a33d00ef7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ígérik, az új rendelkezések a sürgősségi ellátásra nem vonatkoznak.","shortLead":"Ígérik, az új rendelkezések a sürgősségi ellátásra nem vonatkoznak.","id":"20191214_Megmagyarazta_a_kormany_miert_nem_latja_indokoltnak_hogy_az_idoben_fizetok_finanszirozzak_a_potyautasok_ellatasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f62aacc-a91c-4889-b7aa-0a7a33d00ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a42b457-dc22-4a22-b18e-1a841e13777e","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_Megmagyarazta_a_kormany_miert_nem_latja_indokoltnak_hogy_az_idoben_fizetok_finanszirozzak_a_potyautasok_ellatasat","timestamp":"2019. december. 14. 12:01","title":"Megmagyarázta a kormány, miért jó az új tb-szabály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4093b31e-b436-4d63-9a49-6f6df7d50f62","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"itthon","description":"A kormányfő kemény feltételeket szabott ahhoz, hogy aláírja a többek között 2050-re karbonsemlegességet előirányzó uniós nyilatkozatot. 