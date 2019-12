Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött össze Hévízgyörk közelében. A belső sávot lezárták. ","shortLead":"Két autó ütközött össze Hévízgyörk közelében. A belső sávot lezárták. ","id":"20191223_baleset_m3_as_autopalya_savlezaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29dbd9b2-fb09-4b63-b602-a73a73c9158c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_baleset_m3_as_autopalya_savlezaras","timestamp":"2019. december. 23. 20:02","title":"Baleset volt az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860ab061-9ec5-42de-b1bb-0920de15fd7a","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"A nagyvárosok többségében politikai vérfrissítést hoztak az önkormányzati választások, ám a polgármesterek szociológiai összetételén alapvetően ez sem változtatott.","shortLead":"A nagyvárosok többségében politikai vérfrissítést hoztak az önkormányzati választások, ám a polgármesterek szociológiai...","id":"201951__polgarmesteri_szociografia__hvgkutatas__idosek_elonyben__helyhatarozok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=860ab061-9ec5-42de-b1bb-0920de15fd7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b93d06e2-9c42-41cf-ba7b-1ee5947b0034","keywords":null,"link":"/360/201951__polgarmesteri_szociografia__hvgkutatas__idosek_elonyben__helyhatarozok","timestamp":"2019. december. 23. 10:00","title":"Többgyerekes, középkorú, diplomás férfi – felrajzoltuk a polgármesterek szociológiai profilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1665ba-ca96-4a2c-a617-5bce6ed0cf07","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nyerhetett volna az Olimpiakosz, de a meccs végül döntetlen lett. A szurkolók nem nyugodtak bele.","shortLead":"Nyerhetett volna az Olimpiakosz, de a meccs végül döntetlen lett. A szurkolók nem nyugodtak bele.","id":"20191223_gorog_jatekvezeto_meg_nem_adott_gol_videobiro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d1665ba-ca96-4a2c-a617-5bce6ed0cf07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8402205-e211-42c5-a7d8-071430ddebce","keywords":null,"link":"/sport/20191223_gorog_jatekvezeto_meg_nem_adott_gol_videobiro","timestamp":"2019. december. 23. 21:58","title":"Egy meg nem adott gól miatt megtámadták egy görög játékvezető otthonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319db816-ae60-4467-845c-5ed2254ec92f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Változtatniuk kell az életükön a németeknek a klímavédelem érdekében - mondta a német szövetségi parlament (Bundestag) elnöke egy kedden megjelent karácsonyi lapinterjúban.","shortLead":"Változtatniuk kell az életükön a németeknek a klímavédelem érdekében - mondta a német szövetségi parlament (Bundestag...","id":"20191224_A_Bundestag_elnoke_uzent_a_nemeteknek_Meg_kell_valtoztatniuk_az_eletuket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=319db816-ae60-4467-845c-5ed2254ec92f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd349d5-b708-4b9b-baf0-4bce16c9dfdc","keywords":null,"link":"/vilag/20191224_A_Bundestag_elnoke_uzent_a_nemeteknek_Meg_kell_valtoztatniuk_az_eletuket","timestamp":"2019. december. 24. 15:40","title":"A Bundestag elnöke üzent a németeknek: Meg kell változtatniuk az életüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3009b563-a93b-468a-afc8-f028830960a1","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Magyarország egyetlen harangöntő üzeme Őrbottyánban található. Gombos Miklós mester erősen meglep minket, amikor bemutatja a harangöntés lépéseit. Gombos-harangok szóltak a sevillai világkiállításon, de van belőlük kis japán szigeten is. Még II. János Pál pápa is kapott egy példányt.","shortLead":"Magyarország egyetlen harangöntő üzeme Őrbottyánban található. Gombos Miklós mester erősen meglep minket, amikor...","id":"20191223_Azt_hittuk_csak_viccel_a_mester_emberi_haj_es_tojas_is_kell_a_harangonteshez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3009b563-a93b-468a-afc8-f028830960a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d72a07a-5f75-4056-856b-f7442ac0f1cb","keywords":null,"link":"/elet/20191223_Azt_hittuk_csak_viccel_a_mester_emberi_haj_es_tojas_is_kell_a_harangonteshez","timestamp":"2019. december. 23. 20:00","title":"Azt hittük, csak viccel a mester, pedig ma is kell emberi haj és tojás a harangöntéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc1f762-ae6a-44d7-8799-95abe714dc15","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hajnalok hajnalán felkeltünk, elautóztunk Pilisszentivánra, a Jókenyér üzemébe, hogy megnézzük, hogyan készül a bejgli, és a németek kedvelt karácsonyi édessége, a stollen.","shortLead":"Hajnalok hajnalán felkeltünk, elautóztunk Pilisszentivánra, a Jókenyér üzemébe, hogy megnézzük, hogyan készül a bejgli...","id":"20191223_Pekmestertol_tanultuk_meg_mitol_nem_reped_szet_a_bejgli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccc1f762-ae6a-44d7-8799-95abe714dc15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08bff02b-cc28-486c-a726-93d6b94cb31f","keywords":null,"link":"/kkv/20191223_Pekmestertol_tanultuk_meg_mitol_nem_reped_szet_a_bejgli","timestamp":"2019. december. 23. 11:53","title":"Pékmestertől tanultuk meg, mitől nem reped szét a bejgli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42585fc-cefb-4799-9e03-b3a3f26e2249","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy helyi idegenvezető és egy ausztrál tinédzser után kutattak, de holttestüket a tenger feltehetően kisodorta a nyílt vízre.\r

","shortLead":"Egy helyi idegenvezető és egy ausztrál tinédzser után kutattak, de holttestüket a tenger feltehetően kisodorta a nyílt...","id":"20191224_eltunt_ujzelani_vulkan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a42585fc-cefb-4799-9e03-b3a3f26e2249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc03d18-3196-4fd4-896c-5d5acbb26e09","keywords":null,"link":"/vilag/20191224_eltunt_ujzelani_vulkan","timestamp":"2019. december. 24. 09:59","title":"Már nem keresik az új-zélandi tűzhányónál eltűnteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e565ccb-3d74-4613-89aa-9adac25aad93","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A legtöbb telefonáló 45-60 év közötti és 60 év feletti, de fiatalabbak, akár iskolások is kérnek segítséget. ","shortLead":"A legtöbb telefonáló 45-60 év közötti és 60 év feletti, de fiatalabbak, akár iskolások is kérnek segítséget. ","id":"20191224_Iden_170_ezren_hivtak_a_telefonos_lelkisegelyszolgalatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e565ccb-3d74-4613-89aa-9adac25aad93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c844e5-b52b-467e-8142-3a746bd4af9b","keywords":null,"link":"/elet/20191224_Iden_170_ezren_hivtak_a_telefonos_lelkisegelyszolgalatot","timestamp":"2019. december. 24. 12:54","title":"Idén 170 ezren hívták a telefonos lelkisegély-szolgálatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]