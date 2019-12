Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c9d4d6f-43c0-495b-9c51-31773048eb1e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még a rendőrökkel szemben sem tanúsított ellenállást.","shortLead":"Még a rendőrökkel szemben sem tanúsított ellenállást.","id":"20191225_Karacsonyi_Robin_Hood_bankot_rabolt_majd_elosztogatta_penzt_egy_ferfi_Coloradoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c9d4d6f-43c0-495b-9c51-31773048eb1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6e61a4-a442-4fd9-9c0b-74719a8f4a0f","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_Karacsonyi_Robin_Hood_bankot_rabolt_majd_elosztogatta_penzt_egy_ferfi_Coloradoban","timestamp":"2019. december. 25. 13:22","title":"Karácsonyi Robin Hood: bankot rabolt, majd elosztogatta a pénzt egy férfi Coloradóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f37efea3-023c-4b39-8c87-8e87b8defc6f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Decemberben a teljes hazai kiskereskedelmi forgalom túllépheti az 1200 milliárd forintot. ","shortLead":"Decemberben a teljes hazai kiskereskedelmi forgalom túllépheti az 1200 milliárd forintot. ","id":"20191224_Szazmilliardot_kolt_karacsonyi_ajandekokra_a_magyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f37efea3-023c-4b39-8c87-8e87b8defc6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564f9127-2fdf-4b3c-bed5-3c219f4e54be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191224_Szazmilliardot_kolt_karacsonyi_ajandekokra_a_magyar","timestamp":"2019. december. 24. 07:59","title":"Százmilliárdot költ karácsonyi ajándékokra a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1edef010-207d-4c13-905a-103ae1ee1149","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Zuzana Caputová ételt is osztott. Szerinte a hajléktalanság olyanokat is utolérhet, akik nem is gondoltak volna rá.","shortLead":"Zuzana Caputová ételt is osztott. Szerinte a hajléktalanság olyanokat is utolérhet, akik nem is gondoltak volna rá.","id":"20191223_zuzana_caputova_szlovak_elnok_hajlektalanok_etelosztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1edef010-207d-4c13-905a-103ae1ee1149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3525e2-5d0f-4157-83f5-95b6fcc86d39","keywords":null,"link":"/vilag/20191223_zuzana_caputova_szlovak_elnok_hajlektalanok_etelosztas","timestamp":"2019. december. 23. 21:10","title":"A szlovák elnök hajléktalanokat segítő szervezeteket támogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A mexikói kormány aggodalmát fejezte ki, hogy a bolíviaiak folyamatosan megfigyelés alatt tartják a La Paz-i nagykövetséget.","shortLead":"A mexikói kormány aggodalmát fejezte ki, hogy a bolíviaiak folyamatosan megfigyelés alatt tartják a La Paz-i...","id":"20191225_A_boliviai_hatosagok_szerint_egy_mexikoi_nagykovetsegen_bujkalnak_a_Moraleskormany_korozott_tagjai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc274e9-9146-4cce-96b2-18a5b228e76c","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_A_boliviai_hatosagok_szerint_egy_mexikoi_nagykovetsegen_bujkalnak_a_Moraleskormany_korozott_tagjai","timestamp":"2019. december. 25. 07:41","title":"A bolíviai hatóságok szerint egy mexikói nagykövetségen bujkálnak a Morales-kormány körözött tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72a0ef6-be31-4235-8cdf-90af4faa05be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú évtizedekbe telt, mire a csak rajongók által felismerhető lépegetők helyett a mozikból ismerhető gépmonstrumok tűntek fel az otthoni képernyőkön. A Star Wars témájú videojétékokon nyomon követhető, hogyan fejlődött közel négy évtizeden át az otthoni szórakoztatás.","shortLead":"Hosszú évtizedekbe telt, mire a csak rajongók által felismerhető lépegetők helyett a mozikból ismerhető gépmonstrumok...","id":"20191224_star_wars_jatekok_evolucioja_1982_2019_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d72a0ef6-be31-4235-8cdf-90af4faa05be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7735a31d-fd72-456e-aa3e-76fb65d16323","keywords":null,"link":"/tudomany/20191224_star_wars_jatekok_evolucioja_1982_2019_video","timestamp":"2019. december. 24. 20:03","title":"Videó: így változott 1982-től 2019-ig a Star Wars-játékok grafikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51c9f658-984b-4572-aa56-a526649f8051","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szentestére 0 és 5 fok közé csökken a hőmérséklet.\r

\r

","shortLead":"Szentestére 0 és 5 fok közé csökken a hőmérséklet.\r

\r

","id":"20191224_Karacsonykor_sutni_fog_a_nap_de_januarban_jon_a_kemeny_tel_es_a_havazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51c9f658-984b-4572-aa56-a526649f8051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca46d820-793a-4fc1-82fd-f91e94ea9778","keywords":null,"link":"/itthon/20191224_Karacsonykor_sutni_fog_a_nap_de_januarban_jon_a_kemeny_tel_es_a_havazas","timestamp":"2019. december. 24. 11:54","title":"Karácsonykor sütni fog a nap, de januárban jönnek a mínuszok és a havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bed2279-a092-43dc-84ec-83d4f2c4e342","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jármű egy kanyargós útszakaszon tért le az útról és zuhant a mélybe, egy folyóba. ","shortLead":"A jármű egy kanyargós útszakaszon tért le az útról és zuhant a mélybe, egy folyóba. ","id":"20191224_Szakadekba_zuhant_egy_busz_Indoneziaban_halott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bed2279-a092-43dc-84ec-83d4f2c4e342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ecabbcc-3159-4054-8146-2c4476ad744b","keywords":null,"link":"/vilag/20191224_Szakadekba_zuhant_egy_busz_Indoneziaban_halott","timestamp":"2019. december. 24. 08:32","title":"Szakadékba zuhant egy busz Indonéziában, 25 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34401e88-22ff-4b11-8a12-293d05e76c5f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kaliforniai Szilícium-völgyben teljesít majd szolgálatot.","shortLead":"A kaliforniai Szilícium-völgyben teljesít majd szolgálatot.","id":"20191225_Munkaba_allt_a_vilag_elso_elektromos_tuzolto_autoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34401e88-22ff-4b11-8a12-293d05e76c5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86156bb9-dea0-4e90-95f9-e2147a259a19","keywords":null,"link":"/cegauto/20191225_Munkaba_allt_a_vilag_elso_elektromos_tuzolto_autoja","timestamp":"2019. december. 25. 10:14","title":"Hamarosan munkába áll a világ első elektromos tűzoltóautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]