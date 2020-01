Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4d96c71-aa3d-4f4b-8f19-343a984a7161","c_author":"Dzindzisz Sztefan - Csányi Nikolett","category":"gazdasag","description":"Bár sokan csak a gyárakat és az autókat okolják a légszennyezésért, vannak olyan területei Magyarországnak, ahol a lakossági fűtés a legnagyobb szennyező. Mit tehetnek azok, akik jobb híján használt ruhát és műanyagot égetnek el, csak hogy ne fagyjon meg az egész család? A Sajó-völgyben jártunk. ","shortLead":"Bár sokan csak a gyárakat és az autókat okolják a légszennyezésért, vannak olyan területei Magyarországnak, ahol...","id":"20200113_Sajat_magukat_mergezik_de_legalabb_nem_fagynak_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4d96c71-aa3d-4f4b-8f19-343a984a7161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83872ea5-f14b-4e31-9f87-b3eb18cb32d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200113_Sajat_magukat_mergezik_de_legalabb_nem_fagynak_meg","timestamp":"2020. január. 13. 20:00","title":"Saját magukat mérgezik, de legalább nem fagynak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megvette a magyar tulajdonban lévő Master Good Kft. az angol tulajdonú Sága Zrt. részvényeinek 100 százalékát, a vételár kiegyenlítése hétfőn megtörtént - tájékoztatta a Master Good az MTI-t.","shortLead":"Megvette a magyar tulajdonban lévő Master Good Kft. az angol tulajdonú Sága Zrt. részvényeinek 100 százalékát...","id":"20200114_Megvette_a_magyar_Master_Good_a_Sagat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca385538-99ef-4bb7-b53b-b87f42413477","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_Megvette_a_magyar_Master_Good_a_Sagat","timestamp":"2020. január. 14. 04:53","title":"Megvette a magyar Master Good a Ságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Netflix összességében nem mondható drága szolgáltatásnak, van olyan piac (például az indiai), ahol nagy a helyi konkurencia. Kénytelen volt itt árat csökkenteni, s most ezt a stratégiát akarják kiterjeszteni más piacokra is.","shortLead":"Bár a Netflix összességében nem mondható drága szolgáltatásnak, van olyan piac (például az indiai), ahol nagy a helyi...","id":"20200114_olcso_netflix_csomag_mobilra_video_streaming","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4931c40-1cd9-46ac-af2c-4c83a4ed9e8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_olcso_netflix_csomag_mobilra_video_streaming","timestamp":"2020. január. 14. 12:03","title":"Jó lenne köztük lenni: jóval olcsóbb mobilos előfizetést kínál majd a Netflix több országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72f61481-a949-481d-a463-1f83b8b7ea6f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két idős ember és 53 éves ápolójuk is életét vesztette egy voitsbergi lakástűzben.","shortLead":"Két idős ember és 53 éves ápolójuk is életét vesztette egy voitsbergi lakástűzben.","id":"20200114_Meghalt_egy_magyar_no_amikor_kigyulladt_egy_haz_Ausztriaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72f61481-a949-481d-a463-1f83b8b7ea6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c73a56f-2b08-4642-8c1b-191741f852a9","keywords":null,"link":"/vilag/20200114_Meghalt_egy_magyar_no_amikor_kigyulladt_egy_haz_Ausztriaban","timestamp":"2020. január. 14. 14:58","title":"Lakástűzben halt meg egy magyar ápolónő Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15144c10-a6ad-4a38-87f0-c99b8425541e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Javíthatja az influenza elleni védőoltás szükségességének elfogadását a virtuális valóság (VR) használata – állítják amerikai kutatók. ","shortLead":"Javíthatja az influenza elleni védőoltás szükségességének elfogadását a virtuális valóság (VR) használata – állítják...","id":"202002_influenza_es_virtualis_valosag_rossz_elmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15144c10-a6ad-4a38-87f0-c99b8425541e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f053166-492d-4310-affd-11222c94ed6a","keywords":null,"link":"/360/202002_influenza_es_virtualis_valosag_rossz_elmeny","timestamp":"2020. január. 13. 16:00","title":"Érdekesen reagáltak azok az oltásellenesek, akik elmerülhettek a virtuális influenzában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554146c7-f637-4c7f-8631-867c919a5646","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Nem vagyunk bűnözők. Ártatlanok vagyunk” – mondta Simonka György fideszes képviselő, amikor megérkezett a bíróságra.","shortLead":"„Nem vagyunk bűnözők. Ártatlanok vagyunk” – mondta Simonka György fideszes képviselő, amikor megérkezett a bíróságra.","id":"20200114_Simonka_megerkezett_a_birosagra_Remelem_kimondjak_az_artatlansagomat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=554146c7-f637-4c7f-8631-867c919a5646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eaaa927-82ce-4ca3-adc0-9dd5dee9046c","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Simonka_megerkezett_a_birosagra_Remelem_kimondjak_az_artatlansagomat","timestamp":"2020. január. 14. 09:19","title":"Simonka megérkezett a bíróságra: Remélem, kimondják az ártatlanságomat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510215c6-01c3-4321-8ebb-b11a9bb32192","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"A Bisnode Platinum Excellence Minősítése a legjobbak legjobbjait állítja példaként a gazdaság szereplői elé, hiszen ebbe a körbe csupán a cégek 0,5 százaléka tud bekerülni. Keleti József szerint (Head of SME Sales – South-East Europe) akinek erről papírja van, az további üzleti előnyökre válthatja az elismerést.\r

","shortLead":"A Bisnode Platinum Excellence Minősítése a legjobbak legjobbjait állítja példaként a gazdaság szereplői elé, hiszen...","id":"bchbisnode_20200114_Magyarorszag_legstabilabb_vallalatai_bisnode_platinum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=510215c6-01c3-4321-8ebb-b11a9bb32192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98b7ffa9-6e9a-4b20-b531-4f8bdb56a3d7","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20200114_Magyarorszag_legstabilabb_vallalatai_bisnode_platinum","timestamp":"2020. január. 14. 07:30","title":"Magyarország legstabilabb vállalatai: csak 0,5 százalék fér bele ebbe a kategóriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"821f7d2f-3017-4795-bf2e-4687e5c05890","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jennifer Aniston sokáig az a ritka kivétel volt, aki nemcsak magánéletéről igyekszik minél kevesebbet megosztani a nyilvánossággal, de még egyes közösségi oldalaktól is tudatosan távol tartotta magát. Nemrég azonban létrehozta Instagram-profilját, és azóta rendszeresen letarolja a virtuális teret egy-egy megosztásával. Mint most, amikor együtt szórakozott a Jóbarátok sorozatbeli két kolléganőjével, és akkor már készítettek egy közös szelfit is.","shortLead":"Jennifer Aniston sokáig az a ritka kivétel volt, aki nemcsak magánéletéről igyekszik minél kevesebbet megosztani...","id":"20200113_Foto_Jennifer_Aniston_felrobbantotta_a_netet_a_Jobaratoklanyok_kozos_szelfijevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=821f7d2f-3017-4795-bf2e-4687e5c05890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5ebe94-d154-4409-8cec-eaf585f54a5a","keywords":null,"link":"/elet/20200113_Foto_Jennifer_Aniston_felrobbantotta_a_netet_a_Jobaratoklanyok_kozos_szelfijevel","timestamp":"2020. január. 13. 11:59","title":"Jennifer Aniston felrobbantotta a netet a Jóbarátok-lányok közös szelfijével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]