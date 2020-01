Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84f8a1a0-8900-4faf-8404-23743a2b7b9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az angol márka nagyméretű luxusautójában az a szintén leköszönő 6,75 literes motor van, amelyet 60 éve gyártanak.","shortLead":"Az angol márka nagyméretű luxusautójában az a szintén leköszönő 6,75 literes motor van, amelyet 60 éve gyártanak.","id":"20200115_A_vilag_legregebb_ota_gyartasban_levo_V8asaval_bucsuzik_a_Bentley_Mulsanne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84f8a1a0-8900-4faf-8404-23743a2b7b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f66209-8c36-4d1a-8b74-b26356afd70c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200115_A_vilag_legregebb_ota_gyartasban_levo_V8asaval_bucsuzik_a_Bentley_Mulsanne","timestamp":"2020. január. 15. 10:15","title":"A világ legrégebb óta gyártásban lévő V8-asával búcsúzik a Bentley Mulsanne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2015-ös indulása óta több száz közvélemény-kutatás készült a Miniszterelnöki Kabinetirodában egy dokumentum szerint. A menekültválság idején voltak igazán aktívak, akkor 55 különböző felmérés született.","shortLead":"2015-ös indulása óta több száz közvélemény-kutatás készült a Miniszterelnöki Kabinetirodában egy dokumentum szerint...","id":"20200115_rogan_antal_miniszterelnoki_kabinetiroda_kozvelemeny_kutatas_felmeres_soros_gyorgy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81acce98-2ab4-4f49-8faf-716c14f4a332","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_rogan_antal_miniszterelnoki_kabinetiroda_kozvelemeny_kutatas_felmeres_soros_gyorgy","timestamp":"2020. január. 15. 09:42","title":"Két-három naponta szondáztatja a magyarokat a Rogán minisztériuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e375629f-279f-4312-bd22-3ebf4fe732c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokat gondol a 2022-es választásokra a volt főpolgármester.","shortLead":"Sokat gondol a 2022-es választásokra a volt főpolgármester.","id":"20200116_Tarlos_A_Lanchid_gyalogoshidnak_nem_alkalmas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e375629f-279f-4312-bd22-3ebf4fe732c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04793627-7343-40af-bcb9-2906b145359f","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Tarlos_A_Lanchid_gyalogoshidnak_nem_alkalmas","timestamp":"2020. január. 16. 08:41","title":"Tarlós: A Momentum mögött semmilyen teljesítmény nincs, de veszedelmesek és gátlástalanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar államot több ezer elítélt perelte be a rossz börtönkörülmények miatt. Sokuknak milliókat ítélt meg a bíróság.","shortLead":"A magyar államot több ezer elítélt perelte be a rossz börtönkörülmények miatt. Sokuknak milliókat ítélt meg a bíróság.","id":"20200115_karterites_rossz_bortonkorulmeny_magyar_allam_elitelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eace1183-c5ee-483e-9ca8-f1eb75603f4c","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_karterites_rossz_bortonkorulmeny_magyar_allam_elitelt","timestamp":"2020. január. 15. 12:20","title":"Nem fizet az állam az elítélteknek, akiknek kártérítést ítéltek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4519124-df59-4637-b694-730daa9f2705","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Bűnös, valóban milliókat sikkasztott el egy V. kerületi iskola alapítványának pénzéből – ismerte el az a tanár, aki a bűncselekmény idején egyben az V. kerületi önkormányzat bizottságának Fidesz–KDNP delegáltja is volt. A rendőrség korábban leállította a nyomozást azzal, hogy nem történt semmi törvénytelen, ehhez képest ott voltunk a tárgyaláson, ahol a gyerekek tanulmányaira, kirándulására szánt pénzt lenyúló tanárt végül jogerősen elítélték. A kiszabott pénzbüntetést részletekben fizetheti ki a pedagógus, aki jelenleg is egy iskolában dolgozik – miközben a megrövidített alapítvány szerint máig nem térítette meg a diákjaiknak okozott teljes kárt.","shortLead":"Bűnös, valóban milliókat sikkasztott el egy V. kerületi iskola alapítványának pénzéből – ismerte el az a tanár, aki...","id":"20200116_Mindent_beismert_eliteltek_a_diakok_penzet_elsikkaszto_fideszes_tanar_urat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4519124-df59-4637-b694-730daa9f2705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ecbc9d7-0c14-456c-820f-df66690a32a7","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Mindent_beismert_eliteltek_a_diakok_penzet_elsikkaszto_fideszes_tanar_urat","timestamp":"2020. január. 16. 06:30","title":"Mindent beismert: elítélték a diákok pénzét elsikkasztó „fideszes tanár urat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4debb0a4-2647-44a4-8a90-ee7913b3f589","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bajban lehet Simonka György, miközben végig az ártatlanságát hangsúlyozza.","shortLead":"Bajban lehet Simonka György, miközben végig az ártatlanságát hangsúlyozza.","id":"20200116_Majusban_indul_be_a_Simonkaper_ket_vadlott_ellene_vallott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4debb0a4-2647-44a4-8a90-ee7913b3f589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a3d385-3580-4a82-a725-650a4b524de2","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Majusban_indul_be_a_Simonkaper_ket_vadlott_ellene_vallott","timestamp":"2020. január. 16. 18:28","title":"Májusban indul be a Simonka-per, több vádlott a politikus ellen vallott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb24425-0c78-4249-b0ce-d1a5a54c7ec1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"„Ami elromolhat, az el is romlik” – ezt a mondatot az is ismeri, aki nem olvasta Murphy törvénykönyvét. Arthur Bloch könyvsorozata műszaki emberek humorából indult el, aztán jöttek a közgazdászok, és rájöttek, hogy az írások sok része nemcsak vicces, hanem igaz is.","shortLead":"„Ami elromolhat, az el is romlik” – ezt a mondatot az is ismeri, aki nem olvasta Murphy törvénykönyvét. Arthur Bloch...","id":"20200115_Murphy_torvenyek_kozgazdasagi_elmeletek_burokracia_eloleptetes_dragulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bb24425-0c78-4249-b0ce-d1a5a54c7ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb40a1d-f385-4605-9a75-5d2017eb8eec","keywords":null,"link":"/360/20200115_Murphy_torvenyek_kozgazdasagi_elmeletek_burokracia_eloleptetes_dragulas","timestamp":"2020. január. 15. 11:00","title":"Akár hiszi, akár nem, Murphy több törvényéből valódi közgazdasági elmélet lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A valaha volt legmelegebb évtizeden vagyunk túl, fájdalmas lépésre készülnek az orvosok, Magyarország–Izland 24-18. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A valaha volt legmelegebb évtizeden vagyunk túl, fájdalmas lépésre készülnek az orvosok, Magyarország–Izland 24-18...","id":"20200116_Radar360_a_Bizottsag_aggodik_a_magyar_jogallamisag_miatt_a_pedagogusok_kiakadtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcdcc74-3b4a-4dc3-acc5-e181fd3b98a0","keywords":null,"link":"/360/20200116_Radar360_a_Bizottsag_aggodik_a_magyar_jogallamisag_miatt_a_pedagogusok_kiakadtak","timestamp":"2020. január. 16. 08:00","title":"Radar360: a Bizottság aggódik a magyar jogállamiságért, a pedagógusok kiakadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]