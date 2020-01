Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"947ac5e7-5da3-4364-992f-512225cee389","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Áder János nemrégiben váltott olyan elektromos divatterepjáróra, mely a jelek szerint néha furcsa üzeneteket jelenít meg.","shortLead":"Áder János nemrégiben váltott olyan elektromos divatterepjáróra, mely a jelek szerint néha furcsa üzeneteket jelenít...","id":"20200130_kinos_olajcserere_figyelmeztet_az_audi_villanyautoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=947ac5e7-5da3-4364-992f-512225cee389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23929bb9-b7bc-407d-9e4c-3b186a69cd1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200130_kinos_olajcserere_figyelmeztet_az_audi_villanyautoja","timestamp":"2020. január. 30. 06:41","title":"Kínos: olajcserére figyelmeztet az Audi villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a643f835-5c01-440e-a31b-3124a36f3971","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nő szabadon bocsátásáért az anyja mellett az izraeli kormány is lobbizott.","shortLead":"A nő szabadon bocsátásáért az anyja mellett az izraeli kormány is lobbizott.","id":"20200130_vlagyimir_putyin_kegyelem_drogcsempesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a643f835-5c01-440e-a31b-3124a36f3971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c5302c7-f51a-4e7d-82f4-0ccdefb08717","keywords":null,"link":"/vilag/20200130_vlagyimir_putyin_kegyelem_drogcsempesz","timestamp":"2020. január. 30. 06:00","title":"Putyin megkegyelmezett egy drogcsempészéssel vádolt izraeli nőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5f40b4f-844d-430b-903c-d64cff1c4d40","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Néhány alkotás a híres olvadó zsebórát ábrázolja. ","shortLead":"Néhány alkotás a híres olvadó zsebórát ábrázolja. ","id":"20200130_Salvador_Dali_tobb_muvet_loptak_el_egy_stockholmi_galeriabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5f40b4f-844d-430b-903c-d64cff1c4d40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434416b1-17ef-49cd-af9c-bcb9664c569d","keywords":null,"link":"/kultura/20200130_Salvador_Dali_tobb_muvet_loptak_el_egy_stockholmi_galeriabol","timestamp":"2020. január. 30. 14:50","title":"Salvador Dalí több művét lopták el egy stockholmi galériából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cbe2563-9feb-47bf-9b9c-b605c435cfe6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-képviselő szerint a Fidesz sokat tett a hátrányos helyzetben élőkért.","shortLead":"Az EP-képviselő szerint a Fidesz sokat tett a hátrányos helyzetben élőkért.","id":"20200130_Jaroka_Livia_Politikai_hangulatkeltesre_hasznaljak_a_romakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cbe2563-9feb-47bf-9b9c-b605c435cfe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48be48cf-a5b2-47cf-a4d8-00d559fdd2db","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Jaroka_Livia_Politikai_hangulatkeltesre_hasznaljak_a_romakat","timestamp":"2020. január. 30. 11:06","title":"Járóka Lívia: Politikai hangulatkeltésre használják a romákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c083122f-99b8-448d-96c9-fdafde6f3856","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook legfrissebb bejelentése szerint közel 2 milliárd felhasználót figyelmeztetnek a következő hetekben arról, hogy nézzék át a biztonsági beállításaikat.","shortLead":"A Facebook legfrissebb bejelentése szerint közel 2 milliárd felhasználót figyelmeztetnek a következő hetekben arról...","id":"20200130_facebook_felhasznalok_ertesitese_adatvedelem_beallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c083122f-99b8-448d-96c9-fdafde6f3856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0df755-f019-466e-bea0-73cd436e39ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200130_facebook_felhasznalok_ertesitese_adatvedelem_beallitas","timestamp":"2020. január. 30. 09:03","title":"Figyelje a Facebookot, ön is nagyon fontos értesítést fog kapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165e12e4-5e76-4427-9bae-7a09cbc6c13c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"El kell ismernünk: a brit popzenészek érzékenyebben és értelmesebben énekeltek az elmúlt években, évtizedekben a Brexitről, vagy mindarról, ami ide elvezetett, mint ahogyan a politikusok szóltak róla. És van pár igazi remekmű, amelyik aligha született volna meg, ha nincs a 2016-os, a kilépésről döntő népszavazás. Itt a hvg.hu Brexit-listája.","shortLead":"El kell ismernünk: a brit popzenészek érzékenyebben és értelmesebben énekeltek az elmúlt években, évtizedekben...","id":"20200131_Zene_nemzetgyalazashoz_itt_a_nagy_Brexitplaylist","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=165e12e4-5e76-4427-9bae-7a09cbc6c13c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5a3049-ed98-4b17-a9fc-55953f51a093","keywords":null,"link":"/kultura/20200131_Zene_nemzetgyalazashoz_itt_a_nagy_Brexitplaylist","timestamp":"2020. január. 31. 15:30","title":"Zene ön- és nemzetgyalázáshoz: itt a nagy Brexit-playlist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9bf9be6-d4f0-46a9-8df3-039cc16c0721","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vasárnap elkezdték a Kínából érkező utasok szúrópróbaszerű ellenőrzését, szerdán a vízumról is döntöttek.","shortLead":"Vasárnap elkezdték a Kínából érkező utasok szúrópróbaszerű ellenőrzését, szerdán a vízumról is döntöttek.","id":"20200130_Praga_leallitotta_a_vizumok_kiadasat_kinaiaknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9bf9be6-d4f0-46a9-8df3-039cc16c0721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d13ee7-b1d1-481f-babc-6d7a24f9705e","keywords":null,"link":"/vilag/20200130_Praga_leallitotta_a_vizumok_kiadasat_kinaiaknak","timestamp":"2020. január. 30. 17:09","title":"Prága leállította a vízumok kiadását kínaiaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3fca977-1593-4631-ac4c-daa8ac61c606","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közterület-használati engedélyhez kötötte az e-rollerek utcai tárolását Terézváros képviselő-testülete. Az intézkedéssel a képviselők a közlekedők biztonságát, az itt lakók érdekeit és az utcaképet védik.","shortLead":"Közterület-használati engedélyhez kötötte az e-rollerek utcai tárolását Terézváros képviselő-testülete...","id":"20200130_terezvaros_e_roller_kozterulet_hasznalati_engedely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3fca977-1593-4631-ac4c-daa8ac61c606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083c793e-bb1f-4a5c-8631-4752e9142d21","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_terezvaros_e_roller_kozterulet_hasznalati_engedely","timestamp":"2020. január. 30. 14:26","title":"Bekeményít Terézváros az e-rollerekkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]