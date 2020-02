Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d74e8ac-7638-4261-bce9-d3a42daab6dd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy 25 éves férfi is megbetegedett.","shortLead":"Egy 25 éves férfi is megbetegedett.","id":"20200226_Koronavirus_talaltak_ket_uj_fertozottet_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d74e8ac-7638-4261-bce9-d3a42daab6dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f272c5df-6b4c-4cdb-9f3e-9c900a48bc80","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_Koronavirus_talaltak_ket_uj_fertozottet_Nemetorszagban","timestamp":"2020. február. 26. 05:12","title":"Koronavírus: találtak két új fertőzöttet Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd43faac-33d5-4611-9b0f-028f72c54e5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kínai tudóscsapat új vizsgálatának eredményei arról árulkodnak, hogy egy távoli galaxisban molekuláris oxigén található.","shortLead":"Egy kínai tudóscsapat új vizsgálatának eredményei arról árulkodnak, hogy egy távoli galaxisban molekuláris oxigén...","id":"20200225_molekularis_oxigen_galaxis_markarian_231","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd43faac-33d5-4611-9b0f-028f72c54e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66948931-544f-44eb-8012-d9a26480aa45","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_molekularis_oxigen_galaxis_markarian_231","timestamp":"2020. február. 25. 20:33","title":"Belélegezhető oxigénre bukkantak egy másik galaxisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fb7a0df-5ada-4a3d-b672-daca053e9ac5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miért volt lila a miniszterelnök tenyere az évértékelőjén? Két kézzel markolta a töltőtollat vagy csak fogott a farmerja? Sokan sokfélére tippeltek már, de a Duma Aktuálnak több megoldása is van. ","shortLead":"Miért volt lila a miniszterelnök tenyere az évértékelőjén? Két kézzel markolta a töltőtollat vagy csak fogott...","id":"20200226_Duma_Aktual_Miert_volt_lila_Orban_tenyere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fb7a0df-5ada-4a3d-b672-daca053e9ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920cd66d-5145-4f74-8d0d-79a20ff4cb68","keywords":null,"link":"/360/20200226_Duma_Aktual_Miert_volt_lila_Orban_tenyere","timestamp":"2020. február. 26. 19:00","title":"Duma Aktuál: Orbán Viktor az írástudó Chuck Norris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ac137c-bfc4-489a-8bc1-89f61fccd20d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Van olyan terület, ahol akár 10 centiméternél is több hó hullhat. \r

","shortLead":"Van olyan terület, ahol akár 10 centiméternél is több hó hullhat. \r

","id":"20200227_Jelentos_havazasra_figyelmeztet_a_kozut_az_eszaki_megyekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0ac137c-bfc4-489a-8bc1-89f61fccd20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcdcb4f6-5453-4d93-b92f-4adc08b21036","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Jelentos_havazasra_figyelmeztet_a_kozut_az_eszaki_megyekben","timestamp":"2020. február. 27. 17:32","title":"Jelentős havazásra figyelmeztet a közút az északi megyékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfd0220a-c3e8-4c1c-b2b2-bebcbb7a42e2","c_author":"Németh András, Szabó Márta","category":"360","description":"Hirtelen harminc fölé ugrott a koronavírusos fertőzést regisztráló országok száma, a betegség megjelent Európában, míg Kínában lassulni látszik a terjedés üteme. Afrikából még nem jelentettek koronavírusos beteget, de ott egyébként is ritkább az influenzajárvány. ","shortLead":"Hirtelen harminc fölé ugrott a koronavírusos fertőzést regisztráló országok száma, a betegség megjelent Európában, míg...","id":"20200226_Koronavirus_Europaban_majdnem_vilagjarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfd0220a-c3e8-4c1c-b2b2-bebcbb7a42e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41cc3531-30b8-47dd-83bc-e058caf3c3be","keywords":null,"link":"/360/20200226_Koronavirus_Europaban_majdnem_vilagjarvany","timestamp":"2020. február. 26. 11:00","title":"Egyre több országban bukkan fel a koronavírus, de még nem nevezik világjárványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f090bac-9abb-4e9f-bc45-aaa1b3fe3dde","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Hiába lassult nagyot az építőipari termelés, rendkívül sok új céget alapítottak 2020 elején.","shortLead":"Hiába lassult nagyot az építőipari termelés, rendkívül sok új céget alapítottak 2020 elején.","id":"20200226_epitoipar_opten_cegalapitas_epitkezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f090bac-9abb-4e9f-bc45-aaa1b3fe3dde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46834590-6049-4b57-be56-bc62e3cea3c3","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_epitoipar_opten_cegalapitas_epitkezes","timestamp":"2020. február. 26. 07:46","title":"Hiába közeledik az aranykor vége, százával alapítják az építőipari cégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc22772-040f-437b-b71a-88514b40fa24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA a korabeli adatok és frissebb felvételek felhasználásával 4K-ban újraalkotta a Holdról készült mozgóképet, hogy megmutassa, mit láttak égi kísérőnkből 50 évvel ezelőtt az Apollo-13 űrhajósai.","shortLead":"A NASA a korabeli adatok és frissebb felvételek felhasználásával 4K-ban újraalkotta a Holdról készült mozgóképet...","id":"20200227_nasa_apollo_13_kuldetes_hold_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecc22772-040f-437b-b71a-88514b40fa24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d06cca-e848-46eb-b8be-d9cb1cbb580e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_nasa_apollo_13_kuldetes_hold_video","timestamp":"2020. február. 27. 08:03","title":"A NASA 4K-ban mutatja meg, mit láttak a legendás Apollo-13 űrhajósai, amikor megkerülték a Holdat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt javasolja a főpolgármester, hogy Bán Teodóra vezesse a Margitszigeti Szabadtéri Színpadot, az általuk támogatott Benkő Nóra pedig a Városmajori Szabadtéri Színházat. Kérdés, ezzel megoldott-e egy 8,5 milliárdos kérdést. ","shortLead":"Azt javasolja a főpolgármester, hogy Bán Teodóra vezesse a Margitszigeti Szabadtéri Színpadot, az általuk támogatott...","id":"20200226_karacsony_gergely_ban_teodora_budapesti_szinhazak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e4f792-ed59-48ee-84e1-a9019a65c65e","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_karacsony_gergely_ban_teodora_budapesti_szinhazak","timestamp":"2020. február. 26. 15:28","title":"Olyan ötlettel válaszolt Karácsony a kormány zsarolására, amivel Bán Teodóra is vezető lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]