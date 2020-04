Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez a harmadik olyan vakcina, amelyik a klinikai vizsgálatok szakaszába léphetett. Az amerikai gyártmányú oltóanyagot 40 önkéntesnek adják be.","shortLead":"Ez a harmadik olyan vakcina, amelyik a klinikai vizsgálatok szakaszába léphetett. Az amerikai gyártmányú oltóanyagot 40...","id":"20200407_koronavirus_elleni_vakcina_klinikai_teszt_oltoanyag_inovio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee42055-bb3c-4cdb-a76d-09bf157216f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_koronavirus_elleni_vakcina_klinikai_teszt_oltoanyag_inovio","timestamp":"2020. április. 07. 19:23","title":"Indul az újabb koronavírus elleni vakcina emberes tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az MNB feltámasztja a Növekedési Hitelprogramot és módosítja a nagyvállalatoknak szóló kötvényprogramot. Állampapírokat fog vásárolni, vagyis elkezdi hitelezni az államot. Ennél is nagyobbat szólhat azonban a kamatfolyosó szimmetrikussá tétele, amely bújtatott kamatemelést jelent. ","shortLead":"Az MNB feltámasztja a Növekedési Hitelprogramot és módosítja a nagyvállalatoknak szóló kötvényprogramot. Állampapírokat...","id":"20200407_Matolcsy_bejelenti_hogyan_vedi_a_gazdasagot_a_jegybank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75826399-8a61-453a-a0a4-8f10fe81c177","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_Matolcsy_bejelenti_hogyan_vedi_a_gazdasagot_a_jegybank","timestamp":"2020. április. 07. 14:01","title":"Háromezer milliárd forinttal és kamatemeléssel löki meg a gazdaságot az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bdaf1e4-6c87-4617-b671-312c7a1f4213","c_author":"Bauer Tamás ","category":"velemeny","description":"Az ellenzéki pártokat, amelyek egyaránt élesen szembehelyezkednek a Fidesz hatalmával, áthidalhatatlan nézetkülönbségek választják el számos kérdésben. Ez a véleménycikk még a veszélyhelyzet kihirdetése előtt született írásra válaszol, abban a reményben, hogy a vírus témája mellett más, elvarratlan megbeszélnivalóinkhoz is vissza lehet térni. ","shortLead":"Az ellenzéki pártokat, amelyek egyaránt élesen szembehelyezkednek a Fidesz hatalmával, áthidalhatatlan nézetkülönbségek...","id":"20200407_Bauer_Tamas_Ungar_Orban_oldalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bdaf1e4-6c87-4617-b671-312c7a1f4213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4df166f-b058-4e0e-b9e2-2a24cb12b7f4","keywords":null,"link":"/velemeny/20200407_Bauer_Tamas_Ungar_Orban_oldalan","timestamp":"2020. április. 07. 13:59","title":"Bauer Tamás: Ungár Orbán oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2b51e1-ca58-4831-a0fe-cb74662b36b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsősorban a járvány miatt otthonról tanulók és dolgozók lehetnek a Skype kényelmes új funkciójának a nyertesei, de a fejlesztést valójában bárki igénybe veheti.","shortLead":"Elsősorban a járvány miatt otthonról tanulók és dolgozók lehetnek a Skype kényelmes új funkciójának a nyertesei, de...","id":"20200406_skype_meet_now_videohivas_telepites_regisztracio_nelkul_home_office_tavmunka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b2b51e1-ca58-4831-a0fe-cb74662b36b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"955676fc-4802-4f9f-adbf-b646c2a44524","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_skype_meet_now_videohivas_telepites_regisztracio_nelkul_home_office_tavmunka","timestamp":"2020. április. 06. 09:33","title":"Újított a Skype, se telepíteni, se regisztrálni nem kell az ingyenes híváshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff066eee-c807-494c-9927-d1f0bcd60a95","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Egyesült Királyság első úgynevezett elektromos sugárútját az aszfalt megbontása nélkül alakították ki.","shortLead":"Az Egyesült Királyság első úgynevezett elektromos sugárútját az aszfalt megbontása nélkül alakították ki.","id":"20200406_elektromos_sugarut_lampaoszlopokrol_lehet_tolteni_a_villanyautokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff066eee-c807-494c-9927-d1f0bcd60a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4012652e-6555-40eb-876a-415dabee6332","keywords":null,"link":"/cegauto/20200406_elektromos_sugarut_lampaoszlopokrol_lehet_tolteni_a_villanyautokat","timestamp":"2020. április. 06. 15:45","title":"Most már elektromos sugárút is van Londonban, ahol a lámpaoszlopokról lehet tölteni a villanyautókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23cff192-f5ba-4d41-b74c-21258c2aafe0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A budavári önkormányzat több pontos csomagot mutatott be.","shortLead":"A budavári önkormányzat több pontos csomagot mutatott be.","id":"20200406_Az_I_keruletben_valsagkezelo_alapjovedelmet_vezetnek_be","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23cff192-f5ba-4d41-b74c-21258c2aafe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbb4fb20-59ee-4139-b859-cc09ad8ca3bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200406_Az_I_keruletben_valsagkezelo_alapjovedelmet_vezetnek_be","timestamp":"2020. április. 06. 21:02","title":"Az I. kerületben válságkezelő alapjövedelmet vezetnek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cafae66-2567-45ac-9797-cf59c9999b92","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mazda parányi első személyautója előtt tisztelegnek a vadonatúj 2020-as típusok. ","shortLead":"A Mazda parányi első személyautója előtt tisztelegnek a vadonatúj 2020-as típusok. ","id":"20200407_cuki_elso_modelljere_emlekezik_az_iden_100_eves_mazda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cafae66-2567-45ac-9797-cf59c9999b92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c2296ad-a7ae-44ce-b4ff-e0114460d7e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200407_cuki_elso_modelljere_emlekezik_az_iden_100_eves_mazda","timestamp":"2020. április. 07. 07:59","title":"Cuki első modelljére emlékezik az idén 100 éves Mazda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be506f7-9050-4b53-9711-cb615617a90e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dél-koreai cég közzétette a 2020 első negyedévére vonatkozó pénzügyi előrejelzését, ami alapján úgy tűnik, (egyelőre) jól jönnek ki a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetből.","shortLead":"A dél-koreai cég közzétette a 2020 első negyedévére vonatkozó pénzügyi előrejelzését, ami alapján úgy tűnik, (egyelőre...","id":"20200407_samsung_electronics_penzugyi_jelentes_2020q1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5be506f7-9050-4b53-9711-cb615617a90e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec65eeb-4de0-49a1-9ce5-d6cda071663d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_samsung_electronics_penzugyi_jelentes_2020q1","timestamp":"2020. április. 07. 08:33","title":"Jól kezdődött az év a Samsungnak, sok pénz folyt be hozzájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]