Már egymillió fölött jár a koronavírussal megfertőzöttek számban a világon, mintegy 70 ezren vesztették életüket a betegség miatt, a gazdasági hatások pedig kiszámíthatatlanok. Az eseményeket követni is nehéz, de mi igyekszünk mindenről tájékoztatni olvasóinkat. Tartson velünk, olvassa cikksorozatunkat.

A károkat még nem látjuk tisztán.

Ezzel kezdte Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke kedd esti interjúját az ATV Egyenes beszéd című műsorában.

Parragh az aznap bejelentett gazdaságvédelmi, gazdaságélénkítő csomagokról beszélt. Ismertetett ilyet Palkovics László innovációs és technológiai miniszter és Matolcsy György jegybankelnök is.

Rónai Egon műsorvezető felvetését, amely szerint csak azok számítanak, azok kapnak segítséget, akik gyorsan fel tudják pörgetni az ágazatukat, például az építőiparban vagy a turizmusban dolgozók, Parragh nem osztotta. De azt elmondta, hogy a szakácsokat már most elsöpörte a válság, az autószerelőket pedig el fogja; a különböző ágazatokat más időben éri el ez a gazdasági válság.

Mi lesz azokkal, akik kényszerszabadságon vannak? – kérdezte Rónai.

Most erre mit mondjak? Annyi ember ment tönkre az elmúlt napokban, és most is megy tönkre, hogy ezzel nem tudunk mit kezdeni.

A következő kérdés az volt, hogy a munkanélküliekkel mi lesz. Parragh erre úgy felelt: több mint 15 ezer cég visszajelzésére építve azt mondja, erős a kereslet az építőiparban, mezőgazdaságban, aki szakács volt, elmehetne péknek. "Át kell magát képezni." A felnőttképzési rendszer szerinte több-kevesebb sikerrel működik, most elsősorban online, de Róna szerint "az online pék nem lenne az igazi".

A beszélgetésben szóba került, hogy az ellenzék szerint kilenc hónapra kellene emelni a munkanélküli ellátást, de Parragh szerint "pénzt nem lehet csak úgy nyomtatni", a kormány eldönti, hogy kiknek és milyen formában segít, de szerinte az nem igaz, hogy elengedné az emberek kezét.

Jelenleg egy adott mozgástér van, ezen belül mozog a magyar kormány is, egy politikai értékrend alapján dönti el, hogy kiket támogat

– mondta.

Parragh beszélt a 13. havi nyugdíj visszavezetéséről is – négy részletben teszik meg, 2021 februárjában a januári nyugdíjon felül a nyugdíjasok egy heti nyugdíjat kapnak majd, ez történik majd 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben is –, amivel nem ért egyet. Illetve tudna vitatkozni azzal is, hogy 75 ezer ember úgy kaphatja meg diplomáját, hogy nincs nyelvvizsgája.

