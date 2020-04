Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megérkezett a hidegfront Magyarország fölé, az eddigi tavaszi időjárásnak pár napra búcsút inthetünk.","shortLead":"Megérkezett a hidegfront Magyarország fölé, az eddigi tavaszi időjárásnak pár napra búcsút inthetünk.","id":"20200414_Szabadsagra_ment_a_tavasz_a_hegyekben_a_havas_eso_sem_kizart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af410be-f726-449f-85e9-4f47c506525b","keywords":null,"link":"/elet/20200414_Szabadsagra_ment_a_tavasz_a_hegyekben_a_havas_eso_sem_kizart","timestamp":"2020. április. 14. 06:08","title":"Szabadságra ment a tavasz, a hegyekben a havas eső sem kizárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e2bc20-0751-4f30-9a5b-868c3870c47c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint ezer napon át figyelhették meg a kutatók az SN2016aps névre keresztelt szupernóvát, ami több szempontból is fontos lehet a csillagászok és a tudomány számára.","shortLead":"Több mint ezer napon át figyelhették meg a kutatók az SN2016aps névre keresztelt szupernóvát, ami több szempontból is...","id":"20200414_szupernova_robbanas_sn2016aps_csillagaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90e2bc20-0751-4f30-9a5b-868c3870c47c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51af83e2-bfef-42f6-aeb6-4d3cff8cdf11","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_szupernova_robbanas_sn2016aps_csillagaszat","timestamp":"2020. április. 14. 12:03","title":"A valaha látott legnagyobb csillagrobbanást észlelték a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézményben krónikus pszichiátriai betegségben, Alzheimer-kórban, sclerosis multiplexben szenvedő betegek élnek.\r

","shortLead":"Az intézményben krónikus pszichiátriai betegségben, Alzheimer-kórban, sclerosis multiplexben szenvedő betegek élnek.\r

","id":"20200414_koronairus_jarvany_fertozes_dunakeszi_otthon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700a88a7-33e0-4260-ae23-8569dc8c35b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_koronairus_jarvany_fertozes_dunakeszi_otthon","timestamp":"2020. április. 14. 13:37","title":"Egy dunakeszi pszichiátriai otthonban is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00bc6f14-1d66-4c49-9cbb-429992ff6223","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvétel készítői többek közt azt is megnézték, hogyan katapultál a kocsi 0-ról 200 km/h-ra.","shortLead":"A felvétel készítői többek közt azt is megnézték, hogyan katapultál a kocsi 0-ról 200 km/h-ra.","id":"20200414_videon_a_740_loeros_csaladi_kombi_az_uj_audi_rs6r","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00bc6f14-1d66-4c49-9cbb-429992ff6223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d11250ef-bec2-4495-8e97-fb302385f18e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200414_videon_a_740_loeros_csaladi_kombi_az_uj_audi_rs6r","timestamp":"2020. április. 14. 11:21","title":"Videón a 740 lóerős családi kombi, az új Audi RS6-R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0748e95d-c4d6-4d17-8891-7a1c4ab4e46b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"BSoD, azaz a Windows jól ismert „kékhalál” képernyője egészen váratlan helyen bukkant fel, Párizs legnagyobb és legismertebb múzeumában, a Louvre-ban.","shortLead":"BSoD, azaz a Windows jól ismert „kékhalál” képernyője egészen váratlan helyen bukkant fel, Párizs legnagyobb és...","id":"20200415_windows_kekhalal_kepernyo_louvre_padlojan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0748e95d-c4d6-4d17-8891-7a1c4ab4e46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d746b2d0-a5a3-435e-b3b3-69eb2b0ce97c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_windows_kekhalal_kepernyo_louvre_padlojan","timestamp":"2020. április. 15. 10:03","title":"Kékhalál volt a Louvre-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222f7095-9e07-4dad-b54f-2edc0f4d05bc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kézmosás üzenetét sokféleképpen célba lehet juttatni. ","shortLead":"A kézmosás üzenetét sokféleképpen célba lehet juttatni. ","id":"20200415_Itt_az_egyik_legjobb_karantenvideo_nana_hogy_a_Bohemian_Rhapsodyra_irtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=222f7095-9e07-4dad-b54f-2edc0f4d05bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f480bbb-a822-4683-8f51-946a542f8e7c","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Itt_az_egyik_legjobb_karantenvideo_nana_hogy_a_Bohemian_Rhapsodyra_irtak","timestamp":"2020. április. 15. 13:11","title":"Itt az egyik legjobb karanténvideó, naná, hogy a Bohemian Rhapsodyra írták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cc6e65-431b-4e35-9df3-2caccb009b61","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De szintén a gazdaságvédelem jegyében újítják fel egy pócspetri iskola tetőszerkezetét, és adnak pénzt a debreceni csapadékelvezető hálózat kiépítésére is.","shortLead":"De szintén a gazdaságvédelem jegyében újítják fel egy pócspetri iskola tetőszerkezetét, és adnak pénzt a debreceni...","id":"20200415_A_gazdasagvedelmi_akcioterv_kereteben_430_milliot_kap_Kisvarda_onkormanyzata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6cc6e65-431b-4e35-9df3-2caccb009b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb09c386-e43b-454b-b08a-50f73705228e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200415_A_gazdasagvedelmi_akcioterv_kereteben_430_milliot_kap_Kisvarda_onkormanyzata","timestamp":"2020. április. 15. 09:36","title":"A gazdaságvédelmi akcióterv keretében 430 milliót kap Kisvárda önkormányzata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A római kormány kérte a segítséget, a maszkokkal megy ötezer védőruha is. Szerbiának, Észak-Macedóniának, Szlovéniának, és Horvátországnak is küldtünk védőeszközöket. ","shortLead":"A római kormány kérte a segítséget, a maszkokkal megy ötezer védőruha is. Szerbiának, Észak-Macedóniának, Szlovéniának...","id":"20200414_Szazezer_maszkot_adott_Magyarorszag_Olaszorszagnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d09cd60-99fb-48be-8183-91e3d58ca95c","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_Szazezer_maszkot_adott_Magyarorszag_Olaszorszagnak","timestamp":"2020. április. 14. 13:24","title":"Százezer maszkot adott Magyarország Olaszországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]