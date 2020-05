Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d34980b4-06ff-4bec-8fb1-ed3f871ee3f7","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Van, akiből a pozitív terhességi teszt hozza elő a ragadozót, van, aki pedig csak a szülést követő napokban kezdi érezni a „ha valaki egy ujjal is hozzányúl…!” érzését. Akárhogy történik is, az anyai ösztön várja, hogy előbújhasson, és védelmezhesse, szerethesse, táplálhassa a kis porontyot. Vida Ágnes babapszichológus írása anyák napjára.","shortLead":"Van, akiből a pozitív terhességi teszt hozza elő a ragadozót, van, aki pedig csak a szülést követő napokban kezdi...","id":"20200503_Az_anyatigris_szuletese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d34980b4-06ff-4bec-8fb1-ed3f871ee3f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0738c7-ac11-425b-bd80-3336c8ee7a7d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200503_Az_anyatigris_szuletese","timestamp":"2020. május. 03. 18:15","title":"Az anyatigris születése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19112896-bcb8-4a5a-a062-a8677988772c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A 65 év felettieket és a 15 éven alattiakat engedik ki először, legfeljebb négy-négy órára.","shortLead":"A 65 év felettieket és a 15 éven alattiakat engedik ki először, legfeljebb négy-négy órára.","id":"20200504_Torokorszagban_is_elkezdenek_lazitani_a_jarvany_miatti_korlatozasokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19112896-bcb8-4a5a-a062-a8677988772c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3462ce-e632-46c8-9452-dd86341b6c80","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_Torokorszagban_is_elkezdenek_lazitani_a_jarvany_miatti_korlatozasokon","timestamp":"2020. május. 04. 21:36","title":"Törökországban is elkezdenek lazítani a járvány miatti korlátozásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a382dc-6ccd-4474-a2d1-1823cfeda760","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök szerint a koronavírus-járvány idején is jól vizsgázik a visegrádi együttműködés.","shortLead":"A magyar miniszterelnök szerint a koronavírus-járvány idején is jól vizsgázik a visegrádi együttműködés.","id":"20200503_Kepmutato_europai_vitakrol_irt_a_lengyel_kormanyfonek_Orban_Viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59a382dc-6ccd-4474-a2d1-1823cfeda760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7254c610-cf33-4ac4-a115-933989467816","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Kepmutato_europai_vitakrol_irt_a_lengyel_kormanyfonek_Orban_Viktor","timestamp":"2020. május. 03. 09:52","title":"\"Képmutató európai vitákról\" írt a lengyel kormányfőnek Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Az MDF egyik választási plakátja került a rendszerváltási emlékérme egyik oldalára, de nem a világhírű „Tovarisi konyec”.","shortLead":"Az MDF egyik választási plakátja került a rendszerváltási emlékérme egyik oldalára, de nem a világhírű „Tovarisi...","id":"20200505_Elvtarsak_vege__a_jegybank_nem_a_vilaghiru_plakattal_emlekezik_a_rendszervaltasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dda51b8-2a34-48a1-8642-978a54d6f88d","keywords":null,"link":"/kkv/20200505_Elvtarsak_vege__a_jegybank_nem_a_vilaghiru_plakattal_emlekezik_a_rendszervaltasra","timestamp":"2020. május. 05. 08:30","title":"Elvtársak, vége! – a jegybank nem a világhírű plakáttal emlékezik a rendszerváltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ef91d7-dece-4acb-bea3-4bd2aefe7500","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Több mint ötven éve a Vígszínház tagja, egyik alapembere. Várkonyi Zoltán szellemiségét pedagógiai, pszichológiai érzékét, a rendező-színész partneri kapcsolatát hiányolja régóta a társulat működésében.","shortLead":"Több mint ötven éve a Vígszínház tagja, egyik alapembere. Várkonyi Zoltán szellemiségét pedagógiai, pszichológiai...","id":"20200430_Halasz_Judit_Nem_adhatom_at_magam_mas_szinhaznak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71ef91d7-dece-4acb-bea3-4bd2aefe7500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b16b59-bc12-44f3-9dcf-36f48947b778","keywords":null,"link":"/kultura/20200430_Halasz_Judit_Nem_adhatom_at_magam_mas_szinhaznak","timestamp":"2020. május. 04. 20:00","title":"Halász Judit: Azt hittük, ezek a Vígszínház belső ügyei, ám rosszul gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a8ccd6-b96c-47ad-9400-c1b749ffc2d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A diákok maszkokat és kézfertőtlenítőt is kaptak, a tanároknak pedig kesztyűket osztottak. Az ország 1144 pontján zajlik az idei érettségi.","shortLead":"A diákok maszkokat és kézfertőtlenítőt is kaptak, a tanároknak pedig kesztyűket osztottak. Az ország 1144 pontján...","id":"20200504_maruzsa_zoltan_erettsegi_2020_arcmaszk_koronavirus_diakok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15a8ccd6-b96c-47ad-9400-c1b749ffc2d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7c9f7a8-58ea-45d1-a072-d479d95eda45","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_maruzsa_zoltan_erettsegi_2020_arcmaszk_koronavirus_diakok","timestamp":"2020. május. 04. 09:03","title":"Maruzsa szerint minden adott, hogy biztonságban menjen le az érettségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6236300b-620a-4b62-a3ef-c69e8250a462","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 82 éves művészt vasárnapra virradóra találták meg, a rendőrség megállapította: fia bántalmazta.","shortLead":"A 82 éves művészt vasárnapra virradóra találták meg, a rendőrség megállapította: fia bántalmazta.","id":"20200503_Ripost_Gyilkossag_aldozata_lett_Szilagyi_Istvan_szinesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6236300b-620a-4b62-a3ef-c69e8250a462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0603092e-9290-4ac9-92f4-221edb396c6a","keywords":null,"link":"/kultura/20200503_Ripost_Gyilkossag_aldozata_lett_Szilagyi_Istvan_szinesz","timestamp":"2020. május. 03. 11:34","title":"Gyilkosság áldozata lett Szilágyi István színész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két-három órán belül megvan a mintavétel eredménye, körülbelül hetvenezer forintba kerül.","shortLead":"Két-három órán belül megvan a mintavétel eredménye, körülbelül hetvenezer forintba kerül.","id":"20200504_koronavirus_teszt_becs_repuloter_schwechat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0109be1c-1b9b-4fb8-b033-ecb61af0b63f","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_koronavirus_teszt_becs_repuloter_schwechat","timestamp":"2020. május. 04. 11:36","title":"Koronavírus-tesztet lehet kérni a bécsi reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]