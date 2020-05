Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f97c9fe-5025-4c18-9c11-d29686de2b12","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ingyenessé tettek egy online tanfolyamot, amelyért korábban több tízezer forintot kértek.","shortLead":"Ingyenessé tettek egy online tanfolyamot, amelyért korábban több tízezer forintot kértek.","id":"20200516_ingatlanos_tanfolyam_ingyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f97c9fe-5025-4c18-9c11-d29686de2b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f2cb6d-023e-4760-b10c-5d8a2ced80f9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200516_ingatlanos_tanfolyam_ingyen","timestamp":"2020. május. 16. 17:31","title":"Segítséget kínál egy ingatlanos cég a munkájukat elvesztő magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1249e0ae-c366-4109-ba35-80e2e2743377","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A televíziós sorozatból ismert nyomozó által használt típus nagyon ritka, de most épp új gazdára vár egy kiváló állapotú példány.","shortLead":"A televíziós sorozatból ismert nyomozó által használt típus nagyon ritka, de most épp új gazdára vár egy kiváló...","id":"20200517_columbo_is_elismeroen_csettintene_ennek_az_elado_regi_voros_peugeot_403_kabrionak_a_lattan_peter_falk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1249e0ae-c366-4109-ba35-80e2e2743377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"261a5502-109a-4c65-b17a-63992cbedc54","keywords":null,"link":"/cegauto/20200517_columbo_is_elismeroen_csettintene_ennek_az_elado_regi_voros_peugeot_403_kabrionak_a_lattan_peter_falk","timestamp":"2020. május. 17. 06:41","title":"Columbo is elismerően csettintene ennek az eladó régi vörös Peugeot kabriónak a láttán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A „tűzfészkek” között legalább két vágóhíd is szerepel.","shortLead":"A „tűzfészkek” között legalább két vágóhíd is szerepel.","id":"20200517_Lazitottak_a_franciak_napok_alatt_lett_tobb_tucat_uj_virusgocpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5229d4-0797-42a6-8759-30538e9a8ab6","keywords":null,"link":"/vilag/20200517_Lazitottak_a_franciak_napok_alatt_lett_tobb_tucat_uj_virusgocpont","timestamp":"2020. május. 17. 18:00","title":"Lazítottak a franciák, napok alatt lett több tucat új vírusgócpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea072f0-3227-4f94-b56e-2fa3bef43bff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kezd egy beakadt lemezhez hasonlítani a gyöngyöspatai szegregációs ügy miatt hőbörgő fideszes képviselő.","shortLead":"Kezd egy beakadt lemezhez hasonlítani a gyöngyöspatai szegregációs ügy miatt hőbörgő fideszes képviselő.","id":"20200517_Karteritest_kellene_fizetnie_az_allamnak_ehelyett_csak_sorosozas_megy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fea072f0-3227-4f94-b56e-2fa3bef43bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e9c83e-e4b0-47bd-8603-5e369b1917ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200517_Karteritest_kellene_fizetnie_az_allamnak_ehelyett_csak_sorosozas_megy","timestamp":"2020. május. 17. 16:45","title":"Kártérítést kellene fizetnie az államnak, ehelyett csak sorosozás megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aec88e06-1962-41e3-afb5-18b65efd4d56","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy kanadai startup emberi közreműködés nélkül borítaná be fákkal a kopár vagy leégett területeket.","shortLead":"Egy kanadai startup emberi közreműködés nélkül borítaná be fákkal a kopár vagy leégett területeket.","id":"20200516_dron_flash_forest_faultetes_fasitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aec88e06-1962-41e3-afb5-18b65efd4d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e58caa0-967f-4702-993d-de8d51cc2f32","keywords":null,"link":"/zhvg/20200516_dron_flash_forest_faultetes_fasitas","timestamp":"2020. május. 16. 15:28","title":"Egy hónap alatt 40 ezer fát ültetnek ezek a különleges drónok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790cc08c-05a7-4fe8-8533-25c3c7d0f756","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg egy észak-koreait! című riportkötetet. Ami az észak-koreaiak párkapcsolati és szexuális életét illeti, az tele van elhallgatásokkal és tabukkal. Mi a helyzet a fiatalok szexuális felvilágosításával? Jelen vannak-e az országban a felnőtt tartalmak? Mi vár arra, aki közel merészkedik a pornográfiához? Erről szól sorozatunk hatodik része. ","shortLead":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg...","id":"20200516_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_6_resz__Csempeszett_pornografia_es_mas_tabuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=790cc08c-05a7-4fe8-8533-25c3c7d0f756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfaeb82f-c0d0-48a5-a7b4-7913f89a9c41","keywords":null,"link":"/360/20200516_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_6_resz__Csempeszett_pornografia_es_mas_tabuk","timestamp":"2020. május. 16. 19:00","title":"Kérdezz meg egy észak-koreait! 6. rész – Csempészett pornográfia és más tabuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9217bd5-65d4-4016-af60-b485655fc041","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Országosan lefelé ível a járványgörbe, a legsúlyosabban érintett tartományban azonban ismét emelkedik az újonnan fertőzöttek száma.","shortLead":"Országosan lefelé ível a járványgörbe, a legsúlyosabban érintett tartományban azonban ismét emelkedik az újonnan...","id":"20200516_koronavirus_jarvany_fertozes_olaszorszag_lombardia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9217bd5-65d4-4016-af60-b485655fc041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87dc2f3-ce11-460f-9a8c-0469d62b2f33","keywords":null,"link":"/vilag/20200516_koronavirus_jarvany_fertozes_olaszorszag_lombardia","timestamp":"2020. május. 16. 20:12","title":"Olaszország nyitásra készül, de Lombardiában még emelkedik a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4e0435b-fe28-4019-b990-77c5f58d4c88","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Ez nem rövidtávfutás, hanem egy hosszú hónapokig tartó maraton – int Alessandro Vespignani tudományos jövendőmondó, aki az ezredforduló tájékán megteremtette a modern járványok modellezésének eszköztárát. Most azt mondja, nem vagyunk még túl a nehezén.","shortLead":"Ez nem rövidtávfutás, hanem egy hosszú hónapokig tartó maraton – int Alessandro Vespignani tudományos jövendőmondó, aki...","id":"202020__alessandro_vespignani_a_koronavirus_bestselleriroja__terjedesrol_es_lassulasrol__mi_tortent_ajovoben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4e0435b-fe28-4019-b990-77c5f58d4c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5f63fa-b94f-40d3-95c0-24bd05ff65e3","keywords":null,"link":"/360/202020__alessandro_vespignani_a_koronavirus_bestselleriroja__terjedesrol_es_lassulasrol__mi_tortent_ajovoben","timestamp":"2020. május. 17. 08:15","title":"„El lehet felejteni, hogy a koronavírus szezonális” – interjú Alessandro Vespignani tudományos jövőmondóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]