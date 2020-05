Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f68c4375-c6d1-4f84-8f80-7f94c4d7c5e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gyurcsány Ferenc Facebook-oldalán dübörög a divatwebshop, a Special Feri Edition nevű márkával.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc Facebook-oldalán dübörög a divatwebshop, a Special Feri Edition nevű márkával.","id":"20200523_Gyurcsany_Ferenc_betort_a_divatpiacra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f68c4375-c6d1-4f84-8f80-7f94c4d7c5e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c7989e-1e2f-451f-8ecc-af3a9691610e","keywords":null,"link":"/kkv/20200523_Gyurcsany_Ferenc_betort_a_divatpiacra","timestamp":"2020. május. 23. 16:41","title":"Gyurcsány Ferenc betört a divatpiacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d683cd5d-8061-429e-99ed-4c0d4fa15021","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolák maguk dönthetik ezt el a helyi adottságoknak megfelelően. Hamarosan hazamehet az első vérplazma-terápiával meggyőgyított beteg, és május 7. óta 601 romániai idénymunkás jött Magyarországra - derült ki még az operatív törzs vasárnapi tájékoztatóján.\r

","shortLead":"Az iskolák maguk dönthetik ezt el a helyi adottságoknak megfelelően. Hamarosan hazamehet az első vérplazma-terápiával...","id":"20200524_Szabad_kezet_ad_a_kormany_hany_gyereket_engednek_be_a_kiscsoportos_orakra_operativ_torzs_vasarnap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d683cd5d-8061-429e-99ed-4c0d4fa15021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd327e8-c552-4a77-b391-23e04518f316","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Szabad_kezet_ad_a_kormany_hany_gyereket_engednek_be_a_kiscsoportos_orakra_operativ_torzs_vasarnap","timestamp":"2020. május. 24. 11:40","title":"Szabad kezet ad a kormány, hány gyereket engednek be a kiscsoportos órákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b2ac4aa-09db-45ae-a44b-41119ee0a90a","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Többféleképpen nyerhetünk a hulladékból energiát. Amíg a hulladékégető erőművek környezetszennyezőbbek és kisebb hatékonysággal működnek, egyre elterjedtebb és támogatott a technológia. Ezzel szemben a biogáz hatékonyabb, teljesen környezetbarát és alig használjuk ki, holott rengeteg hasznosítható szerves hulladékot termelnek nem is csak az élelmiszeripari cégek, de a háztartások is. ","shortLead":"Többféleképpen nyerhetünk a hulladékból energiát. Amíg a hulladékégető erőművek környezetszennyezőbbek és kisebb...","id":"20200523_Hulladekbol_energia_Nem_mindegy_hogyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b2ac4aa-09db-45ae-a44b-41119ee0a90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c0def3-3b32-4cc3-8971-093d2e15d735","keywords":null,"link":"/zhvg/20200523_Hulladekbol_energia_Nem_mindegy_hogyan","timestamp":"2020. május. 23. 11:00","title":"Nagyon nem mindegy, hogyan nyerünk energiát hulladékból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a31209-da66-466b-be7a-123ec157faba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ízben bebizonyosodott már, hogy nem kell az internetre kapcsolódnia egy számítógépnek ahhoz, hogy a hackerek adatokat tudjanak ellopni róla. Bármilyen meglepő, akár még a képernyő fényességének szinte érzékelhetetlen változása is kihasználható ilyesfajta célokra.","shortLead":"Több ízben bebizonyosodott már, hogy nem kell az internetre kapcsolódnia egy számítógépnek ahhoz, hogy a hackerek...","id":"20200524_adatlopas_kijelzo_fenyerejenek_valtoztatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90a31209-da66-466b-be7a-123ec157faba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa751af-8bce-46b2-a7ec-45224778ed65","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_adatlopas_kijelzo_fenyerejenek_valtoztatasa","timestamp":"2020. május. 24. 08:03","title":"Picit megvillogtatják a képernyőt, és máris ellopják a gépen lévő adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c55ed9-ef53-47f1-be03-b787db0b12e7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nappal az után, hogy Boris Johnson brit kormányfőn megjelentek a koronavírus-fertőzés tünetei sebtében elhagyta a kormányfői irodát a miniszterelnök egyik főtanácsadója, Dominic Cummings és megsértve a karanténszabályokat, szüleihez utazott.","shortLead":"Egy nappal az után, hogy Boris Johnson brit kormányfőn megjelentek a koronavírus-fertőzés tünetei sebtében elhagyta...","id":"20200523_Szuleihez_menekult_karantenidoben_a_brit_kormanyfo_fotanacsadoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3c55ed9-ef53-47f1-be03-b787db0b12e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0b5ab2-f43f-44b4-acc1-be5a91b2a38e","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_Szuleihez_menekult_karantenidoben_a_brit_kormanyfo_fotanacsadoja","timestamp":"2020. május. 23. 14:59","title":"Szüleihez menekült karanténidőben a brit kormányfő főtanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a3277bd-efb6-4320-80c8-c0eaa9dd42f0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ázsia és Európa „lerohanása” után most az Újvilágban pusztít a Kínából indult koronavírus-járvány. Az USA-ban van a legtöbb beteg és Brazíliában nő a leggyorsabban a fertőzöttek és a halottak száma. A két ország élén olyan populista vezér áll, aki a legkritikusabb hetekben próbált úgy tenni, mintha nem is létezne a Covid-19 pandémia. Csakúgy, mint a megbetegedések számát tekintve ugyancsak az élbolyba tartozó Oroszország, ahol valószínűleg azért feltűnően alacsony a halottak száma, mert a hatalom trükközik a statisztikákkal.","shortLead":"Ázsia és Európa „lerohanása” után most az Újvilágban pusztít a Kínából indult koronavírus-járvány. Az USA-ban van...","id":"20200523_A_populizmus_csak_egy_ideig_segit__ez_is_kiderult_a_koronavirus_jarvanybol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a3277bd-efb6-4320-80c8-c0eaa9dd42f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264d8120-812f-45ed-b28a-0405a8678a2f","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_A_populizmus_csak_egy_ideig_segit__ez_is_kiderult_a_koronavirus_jarvanybol","timestamp":"2020. május. 23. 14:00","title":"Most kiderült, hogy a populizmus csak egy ideig segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0919d4-e515-4df5-9c38-1e63813ecc7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rengeteg visszaélés történt és sok zaklatás érte az elmúlt időben a nőket és a LGBTQ közösség tagjait a Wikipedia-szerkesztők között.","shortLead":"Rengeteg visszaélés történt és sok zaklatás érte az elmúlt időben a nőket és a LGBTQ közösség tagjait...","id":"20200523_Uj_magatartasi_kodexet_vezet_be_a_Wikipedia_a_mergezo_viselkedessel_szemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d0919d4-e515-4df5-9c38-1e63813ecc7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a89bb0-1439-4f6b-b9b4-a7867d69075c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200523_Uj_magatartasi_kodexet_vezet_be_a_Wikipedia_a_mergezo_viselkedessel_szemben","timestamp":"2020. május. 23. 14:51","title":"Új magatartási kódexet vezet be a Wikipedia a mérgező viselkedéssel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b528f7c2-ae67-4e19-915e-4015a79c8397","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az illető a rendőrség szerint megszegte a kijárási korlátozás szabályait és a közlekedési szabályokat is.","shortLead":"Az illető a rendőrség szerint megszegte a kijárási korlátozás szabályait és a közlekedési szabályokat is.","id":"20200524_750_ezer_forintos_buntetes_autos_tuntetes_resztvevo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b528f7c2-ae67-4e19-915e-4015a79c8397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55e5d7f-17ad-4648-96ca-9b4ea80665ad","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_750_ezer_forintos_buntetes_autos_tuntetes_resztvevo","timestamp":"2020. május. 24. 18:03","title":"750 ezer forintos büntetést szabtak ki az autós tüntetés egyik idős résztvevőjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]