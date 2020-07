Két budapesti rendőr tartott házkutatást a perui nagyköveti rezidencián tavaly márciusban és ők hozták haza az azóta gyermekpornográfia miatt első fokon elítélt volt nagykövetet is. Ezt a Külügyminisztérium közölte az RTL Híradóval.

A külügy szerint tavaly március 22-én kaptak információt arról, hogy Kaleta Gábor is érintett egy nemzetközi gyermekpornográfia-ügyben és már másnap megjelent a perui nagykövetségen két budapesti rendőr, akik vizsgálatot tartottak nála és két nappal később hazaszállították a magyar fővárosba. Az RTL-el a minisztérium azt is közölte, hogy március 26-án már fel is mentették a szolgálat alól a nagykövetet.

Korábban a Kaleta-ügyet robbantó Index úgy tudta, hogy hatósági emberek jelentek meg Peruban, a Magyar Nemzet pedig arról írt, hogy a külképviseletről volt két kísérője a hazarendelt nagykövetnek. Az már Polt Péter legfőbb ügyész Vadai Ágnesnek DK-s képviselőnek adott február végi válaszából derült ki, hogy "a nyomozást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda rendelte el és folytatta le”.

Idén februárban tárgyalta a Parlament külügyi bizottságban a Kaleta-ügyet, ezen a Kaleta-ügyről Menczer Tamás államtitkár, az Információs Hivatal és az ORFK osztott meg részleteket. Az elhangzottakat az előadók kérésére tíz évre titkosították. Nemrég viszont Demeter Márta LMP-s politikus a napokban levélben kérte, hogy oldják fel a bizottság februári ülésének titkosítását.

A bizottság üléséről készült jegyzőkönyv minősítéséről Németh Zsolt, a parlament külügyi bizottságának kormánypárti elnöke azt nyilatkozta, a titokgazda nem a külügyi bizottság, hanem a Külügyminisztérium, ezért az RTL Híradó Szijjártó Péter külügyminisztert kérdezte egy más témában tartott sajtótájékoztatón erről. Szijjártó azt mondta, hogy

semmi titkolnivaló nincs a Kaleta-ügyben, azért titkosították a jegyzőkönyvet, mert azon részt vett egy titkosszolgálati vezető is. A külügyminiszter szerint amennyit a törvény enged, nyilvánosságra fognak hozni az ülésről.

Kaleta Gábor volt perui nagykövet számítógépén még tavaly találtak 19 ezer gyermekpornográfiát tartalmazó képet, a bíróság nemrég első fokon egy év börtönbüntetésre ítélte két évre felfüggesztve, valamint 540 ezer forintos pénzbüntetéssel sújtotta. Kaleta fellebbezett.