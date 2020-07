Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f9b4a8d-2926-4156-b3a2-e7d1ee627c40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges, környezetbarát drónnal álltak elő a malajziai állami egyetem, a Universiti Putra Malaysia (UPM) kutatói, ami kevésbé szennyezi a környezetet, mint a hagyományos társai.","shortLead":"Különleges, környezetbarát drónnal álltak elő a malajziai állami egyetem, a Universiti Putra Malaysia (UPM) kutatói...","id":"20200727_kornyezetbarat_dron_majalzia_ananaszlevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f9b4a8d-2926-4156-b3a2-e7d1ee627c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5279b21e-d800-411c-895d-7116d2f032f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_kornyezetbarat_dron_majalzia_ananaszlevel","timestamp":"2020. július. 27. 20:03","title":"Nem elírás: ananászlevélből készítettek drónt Malajziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2e4a42-51a2-42dd-a100-112116f12a31","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az újra szabadlábon lévő ragadozó korábban több állatot is széttépett, és jelentős károkat okozott a meződazdaságban is.\r

","shortLead":"Az újra szabadlábon lévő ragadozó korábban több állatot is széttépett, és jelentős károkat okozott a meződazdaságban...","id":"20200727_Olaszorszag_brutalis_medve_Pillango","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb2e4a42-51a2-42dd-a100-112116f12a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd95cac8-e9e7-495b-ad52-c8fa49036ac8","keywords":null,"link":"/elet/20200727_Olaszorszag_brutalis_medve_Pillango","timestamp":"2020. július. 27. 18:31","title":"Ismét megszökött a brutális olasz medve, Pillangó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8738ec-08f3-4e3c-bbd2-d7ba0a1bd83a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dumaszínház vezetője pár soros Facebook-bejegyzésben mutat rá, mekkora bajba került szerinte a NER.","shortLead":"A Dumaszínház vezetője pár soros Facebook-bejegyzésben mutat rá, mekkora bajba került szerinte a NER.","id":"20200727_litkai_gergely_dumaszinhaz_index","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a8738ec-08f3-4e3c-bbd2-d7ba0a1bd83a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b80ce0-1ede-4623-ab59-14d78604402f","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_litkai_gergely_dumaszinhaz_index","timestamp":"2020. július. 27. 08:41","title":"Litkai Gergely: Honnan fognak mostantól tájékozódni a kormány azon emberei, akik nem beszélnek idegen nyelven?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2d16c02-ead9-4f54-98bb-c2033aa81a27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Károly herceg meglehetősen viharos körülmények között értesült a kisebbik fia kapcsolatáról.\r

","shortLead":"Károly herceg meglehetősen viharos körülmények között értesült a kisebbik fia kapcsolatáról.\r

","id":"20200727_Szivarognak_a_szaftos_sztorik_a_Harry_hercegrol_es_Meghan_Marklerol_szolo_konyvbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2d16c02-ead9-4f54-98bb-c2033aa81a27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6320a6-c4ec-4288-a48b-fe5a9b2f6740","keywords":null,"link":"/elet/20200727_Szivarognak_a_szaftos_sztorik_a_Harry_hercegrol_es_Meghan_Marklerol_szolo_konyvbol","timestamp":"2020. július. 27. 09:52","title":"Szivárognak a szaftos sztorik a Harry hercegről és Meghan Markle-ról szóló könyvből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0889450-7057-4226-b629-5b89c43f02ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Üzent Bodolai Lászlónak a kirúgott főszerkesztő.","shortLead":"Üzent Bodolai Lászlónak a kirúgott főszerkesztő.","id":"20200727_dull_szabolcs_index_elbocsatott_foszerkeszto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0889450-7057-4226-b629-5b89c43f02ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b20525-103b-44f5-8822-a826f9c42af1","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_dull_szabolcs_index_elbocsatott_foszerkeszto","timestamp":"2020. július. 27. 17:48","title":"Dull Szabolcs: Baloldali politikusokkal egyeztetve robbantottam szét az Indexet? LOL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0d37ce-f3b2-4fbf-83da-324460664f97","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem sajnálják a pénzt a megalomán szobrokra.","shortLead":"Nem sajnálják a pénzt a megalomán szobrokra.","id":"20200728_mnb_szobor_csodaszarvas_arany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b0d37ce-f3b2-4fbf-83da-324460664f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf57b893-e26a-4b13-b40f-fcd0e293d925","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200728_mnb_szobor_csodaszarvas_arany","timestamp":"2020. július. 28. 07:23","title":"326 millió forintot fizet az MNB cége a Csodaszarvas- és az Arany dinamikája-szoborért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be68d9d4-b842-4acb-905d-f49abe1b9650","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai közösségi oldalra, a Weibóra került fel egy fotó arról, milyen lesz az iPhone 12-es LCD-panele.","shortLead":"A kínai közösségi oldalra, a Weibóra került fel egy fotó arról, milyen lesz az iPhone 12-es LCD-panele.","id":"20200727_apple_iphone_12_kijelzoje_notch_szenzorsziget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be68d9d4-b842-4acb-905d-f49abe1b9650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa761e25-1769-4bea-b2cb-f9fa3c0ef86b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_apple_iphone_12_kijelzoje_notch_szenzorsziget","timestamp":"2020. július. 27. 19:03","title":"Kiszivárgott fotón már látni a belépőszintű iPhone 12 kijelzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60257a59-892a-459e-9c03-c6beacc53f45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A levegőbe emelkedett és néhány percig ott is maradt az Airbus különleges helikoptere, amely mindezt pilóta nélkül végezte el – utóbbit most először.","shortLead":"A levegőbe emelkedett és néhány percig ott is maradt az Airbus különleges helikoptere, amely mindezt pilóta nélkül...","id":"20200728_airbus_vsr700_onvezetes_pilota_nekuli_repulogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60257a59-892a-459e-9c03-c6beacc53f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a3486e-4bb5-4690-886f-bbeefb76f768","keywords":null,"link":"/tudomany/20200728_airbus_vsr700_onvezetes_pilota_nekuli_repulogep","timestamp":"2020. július. 28. 15:03","title":"Tíz percig repült az Airbus pilóta nélküli helikoptere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]