[{"available":true,"c_guid":"3ac3d833-7054-47cf-a378-8d0ec44c3d00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meg is csodálták a tankokat, kivéve Attila, aki nem tudta elintézni, hogy elengedjék a munkából.","shortLead":"Meg is csodálták a tankokat, kivéve Attila, aki nem tudta elintézni, hogy elengedjék a munkából.","id":"20200728_A_Karpatia_irt_indulot_a_tatai_pancelosoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ac3d833-7054-47cf-a378-8d0ec44c3d00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a5165a3-f23c-4cd1-840c-ee7a490a0380","keywords":null,"link":"/elet/20200728_A_Karpatia_irt_indulot_a_tatai_pancelosoknak","timestamp":"2020. július. 28. 09:30","title":"A Kárpátia írt indulót a tatai páncélosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d9bc8f4-1611-414c-aa3f-b7875e97359e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Arról is meg van győződve, hogy a kormányt legalább részben nem emberek, hanem „reptiliánok” és más földönkívüliek irányítják.","shortLead":"Arról is meg van győződve, hogy a kormányt legalább részben nem emberek, hanem „reptiliánok” és más földönkívüliek...","id":"20200729_Trump_uj_kedvenc_Coviddoktora_szerint_az_emberek_demonokkal_szexelnek_almukban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d9bc8f4-1611-414c-aa3f-b7875e97359e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3fedd8-c5a4-42a4-ba33-5a519d82f793","keywords":null,"link":"/elet/20200729_Trump_uj_kedvenc_Coviddoktora_szerint_az_emberek_demonokkal_szexelnek_almukban","timestamp":"2020. július. 29. 11:44","title":"Trump új kedvenc Covid-doktora szerint az emberek démonokkal szexelnek álmukban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c153c5-09f9-4caa-aa2e-16b41c1a185b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A zsoldosok egy Vlagyimir Putyinhoz köthető üzletember cégének dolgoznak a belarusz állami hírügynökség szerint.","shortLead":"A zsoldosok egy Vlagyimir Putyinhoz köthető üzletember cégének dolgoznak a belarusz állami hírügynökség szerint.","id":"20200729_belarusz_feheroroszorszag_maganhadsereg_zsoldos_lukasenka_minszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3c153c5-09f9-4caa-aa2e-16b41c1a185b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66eea830-a532-471a-904b-dd3011c6dc49","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_belarusz_feheroroszorszag_maganhadsereg_zsoldos_lukasenka_minszk","timestamp":"2020. július. 29. 16:08","title":"Orosz magánhadsereg tagjait vették őrizetbe Minszk mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106115e6-80c6-4261-933a-340dcef8cd15","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A biztosítók szerint többen csak a következő napokban jelzik majd a veszteségeiket, így a teljes kárösszeg még magasabb lehet.","shortLead":"A biztosítók szerint többen csak a következő napokban jelzik majd a veszteségeiket, így a teljes kárösszeg még magasabb...","id":"20200729_felmilliard_kar_biztosito_esozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=106115e6-80c6-4261-933a-340dcef8cd15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d6a16f-f4be-412a-a312-378205c97382","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_felmilliard_kar_biztosito_esozes","timestamp":"2020. július. 29. 15:21","title":"Több mint félmilliárd forintos kárt okozhattak a hétvégi esőzések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2779e1f6-190c-4814-83c5-182605ebcd0a","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Csak az álljon méhésznek, aki fanatikus, mert kizárólag méztermelésből már nagyon nehezen lehet megélni – mondja Barkóczi Sándor füzesgyarmati méhész. A gazda ezért több lábon áll, márciusban megnyitotta például a kaptárlevegős apartmanját, ahol méhek döngicsélése mellett és bódító mézillatban lehet relaxálni. De mi az a kaptárlevegő, miért nem lesz idén elég akácméz, és versenyezhet-e egyáltalán a turizmusra építő méhészete a klímaváltozással vagy a nagyüzemi vegyszerezéssel?","shortLead":"Csak az álljon méhésznek, aki fanatikus, mert kizárólag méztermelésből már nagyon nehezen lehet megélni – mondja...","id":"20200729_Egy_szobaban_kozel_egymillio_mehhel_a_mez_utan_mar_a_kaptarlevego_is_fogyaszthato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2779e1f6-190c-4814-83c5-182605ebcd0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358097ec-ab7a-4597-8808-3a465fc56d58","keywords":null,"link":"/elet/20200729_Egy_szobaban_kozel_egymillio_mehhel_a_mez_utan_mar_a_kaptarlevego_is_fogyaszthato","timestamp":"2020. július. 29. 20:00","title":"Egy szobában voltunk közel egymillió méhhel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e63c34-3d09-46cc-b192-15841541536e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első generációs Vanquish modernizált változatát egy közel 600 lóerős V12-es motor mozgatja.","shortLead":"Az első generációs Vanquish modernizált változatát egy közel 600 lóerős V12-es motor mozgatja.","id":"20200728_nagyon_keves_keszul_ebbol_a_regi_de_megis_uj_aston_martin_callum_vanquish_25","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92e63c34-3d09-46cc-b192-15841541536e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fd61b1a-c2e1-4ede-8c52-5055508a84ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200728_nagyon_keves_keszul_ebbol_a_regi_de_megis_uj_aston_martin_callum_vanquish_25","timestamp":"2020. július. 28. 11:21","title":"Nagyon kevés készül ebből a régi, de mégis új Aston Martinból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72cd668-a922-4f28-beb5-cb4a790eea0e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezeteket megkerülve módosították a dolgozók egyéni munkaszerződéseit.","shortLead":"A szakszervezeteket megkerülve módosították a dolgozók egyéni munkaszerződéseit.","id":"20200728_ozdi_acelmuvek_sztrajk_beremeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b72cd668-a922-4f28-beb5-cb4a790eea0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f538f7e4-63d3-431f-a1f6-9a755881c7ed","keywords":null,"link":"/kkv/20200728_ozdi_acelmuvek_sztrajk_beremeles","timestamp":"2020. július. 28. 20:50","title":"Elmarad a sztrájk, emelte a béreket az Ózdi Acélművek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c5a327-18d6-4a1e-b1a4-2c77a631224c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Április közepétől május végéig álltak a gyárak Európában.\r

","shortLead":"Április közepétől május végéig álltak a gyárak Európában.\r

","id":"20200729_Osszeomlott_az_ertekesites_a_nagyhaszonjarmuvek_piacan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7c5a327-18d6-4a1e-b1a4-2c77a631224c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7a66202-a6b4-4c2e-afec-265f34d0a0fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200729_Osszeomlott_az_ertekesites_a_nagyhaszonjarmuvek_piacan","timestamp":"2020. július. 29. 07:29","title":"Összeomlott nagyhaszonjárművek piaca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]