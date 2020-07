Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6223074f-fafe-4f37-b9a7-4fc8370f0df0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskola igazgatója a kerület parlamenti képviselőjéhez fordult segítségért, ő pedig Kásler Miklóshoz. A minisztérium vizsgálja a lehetőségeket.","shortLead":"Az iskola igazgatója a kerület parlamenti képviselőjéhez fordult segítségért, ő pedig Kásler Miklóshoz. A minisztérium...","id":"20200729_zuglo_gimnazium_akadalymentesites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6223074f-fafe-4f37-b9a7-4fc8370f0df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97df614c-187f-436a-a1e5-0c3093732075","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_zuglo_gimnazium_akadalymentesites","timestamp":"2020. július. 29. 13:49","title":"Visszatérne iskolájába egy kerekesszékbe kényszerült diák, de a tankerület nem ad pénzt akadálymentesítésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak az elmúlt 24 órában majdnem 1200 új fertőzöttet regisztráltak.","shortLead":"Csak az elmúlt 24 órában majdnem 1200 új fertőzöttet regisztráltak.","id":"20200729_romania_koronavirus_orvoshiany_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0024cf4-a01b-4cce-8343-f2811d631199","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_romania_koronavirus_orvoshiany_jarvany","timestamp":"2020. július. 29. 21:28","title":"Nincs elég szakember Romániában a koronavírus elleni küzdelemhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"628c8ffc-1653-496d-a17c-defad5cf3035","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddig még nem készült ennyire nagy teljesítményű szívómotoros Lamborghini sportkocsi. ","shortLead":"Eddig még nem készült ennyire nagy teljesítményű szívómotoros Lamborghini sportkocsi. ","id":"20200730_nincs_turbo_es_nincs_villanymotor_itt_a_830_loeros_szivo_V12es_uj_lamborghini","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=628c8ffc-1653-496d-a17c-defad5cf3035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad97a90-19fa-4001-81b8-283483ab78fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200730_nincs_turbo_es_nincs_villanymotor_itt_a_830_loeros_szivo_V12es_uj_lamborghini","timestamp":"2020. július. 30. 07:59","title":"Nincs turbó és nincs villanymotor: itt a 830 lóerős, szívó V12-es, új Lamborghini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e47c95-9809-43fd-91e8-d19262bdb688","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Herman Cain, az amerikai politikai élet egyik legellentmondásosabb egyénisége 74 évet élt.","shortLead":"Herman Cain, az amerikai politikai élet egyik legellentmondásosabb egyénisége 74 évet élt.","id":"20200730_Koronavirus_herman_cain_usa_halal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8e47c95-9809-43fd-91e8-d19262bdb688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b0fedb-4d6e-438d-a6a7-e5d4b90d9a59","keywords":null,"link":"/vilag/20200730_Koronavirus_herman_cain_usa_halal","timestamp":"2020. július. 30. 17:46","title":"Koronavírusban meghalt Trump egyik nagy támogatója, aki büszkén hirdette, hogy nem hord maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f598b5d2-8ada-4d33-82a4-dd58391528bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Felhagytak a gyártók a BPA használatával, kutatók szerint a helyettesítő vegyi anyagok is ugyanolyan veszélyesek lehetnek az emberi szervezetre.","shortLead":"Felhagytak a gyártók a BPA használatával, kutatók szerint a helyettesítő vegyi anyagok is ugyanolyan veszélyesek...","id":"20200730_Vizsgalni_kellene_a_BPAt_helyettesito_vegyi_anyagok_hatasat_is_a_szervezetre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f598b5d2-8ada-4d33-82a4-dd58391528bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9ac640-dcae-4c6b-8590-ebda57ecef8f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200730_Vizsgalni_kellene_a_BPAt_helyettesito_vegyi_anyagok_hatasat_is_a_szervezetre","timestamp":"2020. július. 30. 12:14","title":"Hiába helyettesítik a veszélyes vegyi anyagot, annak a hatásait is vizsgálni kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106115e6-80c6-4261-933a-340dcef8cd15","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A biztosítók szerint többen csak a következő napokban jelzik majd a veszteségeiket, így a teljes kárösszeg még magasabb lehet.","shortLead":"A biztosítók szerint többen csak a következő napokban jelzik majd a veszteségeiket, így a teljes kárösszeg még magasabb...","id":"20200729_felmilliard_kar_biztosito_esozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=106115e6-80c6-4261-933a-340dcef8cd15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d6a16f-f4be-412a-a312-378205c97382","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_felmilliard_kar_biztosito_esozes","timestamp":"2020. július. 29. 15:21","title":"Több mint félmilliárd forintos kárt okozhattak a hétvégi esőzések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c1bd49-2fe3-4acb-a194-de4578bf4e66","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Térképre tettük, kik, hol, mennyi közpénzt kaptak a Balatonnál hotelfejlesztésre a Magyar Turisztikai Ügynökség Kisfaludy programjából. Az eredmény az lett, hogy összesen 16 hotel tulajdonosának utaltak 43,4 milliárd forintot. És ebben a panzió-, illetve a kikötőfelújításra odaítélt állami milliárdok még benne sincsenek.","shortLead":"Térképre tettük, kik, hol, mennyi közpénzt kaptak a Balatonnál hotelfejlesztésre a Magyar Turisztikai Ügynökség...","id":"20200729_Minden_harmadik_forint_kozpenz_a_NER_vallalkozoihoz_ment_a_Balatonnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13c1bd49-2fe3-4acb-a194-de4578bf4e66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e9f262-5b20-4559-9a79-4209a66965e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200729_Minden_harmadik_forint_kozpenz_a_NER_vallalkozoihoz_ment_a_Balatonnal","timestamp":"2020. július. 29. 14:00","title":"Térképre raktuk, hogyan vándoroltak az állami milliárdok a NER-hez a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cffd2e53-99cc-4550-a673-8b3198d436e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világ országai közül messze az Egyesült Államokban haltak bele a legtöbben a COVID-19 betegség szövődményeibe.","shortLead":"A világ országai közül messze az Egyesült Államokban haltak bele a legtöbben a COVID-19 betegség szövődményeibe.","id":"20200730_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok_egyesult_allamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cffd2e53-99cc-4550-a673-8b3198d436e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2bbe507-cfc3-4667-bd41-37967fb3c46c","keywords":null,"link":"/vilag/20200730_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok_egyesult_allamok","timestamp":"2020. július. 30. 05:27","title":"150 ezernél is több áldozata van a járványnak az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]