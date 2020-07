Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ugyanaz az ember volt Csaba, Balázs, Lajos, valamint Balázs felesége, aki egy társkeresőn megismert nőtől zsarolt ki közel négymillió forintot.","shortLead":"Ugyanaz az ember volt Csaba, Balázs, Lajos, valamint Balázs felesége, aki egy társkeresőn megismert nőtől zsarolt ki...","id":"20200720_zsarolas_ugyeszseg_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62643f71-f27e-491b-a87c-6e7a9c3ebf68","keywords":null,"link":"/elet/20200720_zsarolas_ugyeszseg_vademeles","timestamp":"2020. július. 20. 10:59","title":"Négy különböző embernek adta ki magát, így szerzett milliókat egy zsaroló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c54834-8597-4758-a5ce-d94ff2be6c26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Renault ráadásul újra óvást nyújtott be a Racing Pointok ellen.","shortLead":"A Renault ráadásul újra óvást nyújtott be a Racing Pointok ellen.","id":"20200720_kevin_magnussen_haas_magyar_nagydij_f1_renault_ovas_racing_point","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00c54834-8597-4758-a5ce-d94ff2be6c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50061122-ad90-4ec3-a31e-1b7403bac83c","keywords":null,"link":"/sport/20200720_kevin_magnussen_haas_magyar_nagydij_f1_renault_ovas_racing_point","timestamp":"2020. július. 20. 05:50","title":"Büntetés miatt változott a Magyar Nagydíj végeredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c541c29-2d72-4484-8886-0f7a6fcc7a97","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Négyszázhúsz szerencsés mehet ingyenes tréningre. Elsősorban azok jelentkezését várják, akik éppen tanulnak vezetni, vagy egy évnél nem régebbi a jogosítványuk.","shortLead":"Négyszázhúsz szerencsés mehet ingyenes tréningre. Elsősorban azok jelentkezését várják, akik éppen tanulnak vezetni...","id":"20200721_vezetestechnikai_trening_novak_katalin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c541c29-2d72-4484-8886-0f7a6fcc7a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7928ddb-5c62-4fb4-bad8-17ef8cdc6d52","keywords":null,"link":"/cegauto/20200721_vezetestechnikai_trening_novak_katalin","timestamp":"2020. július. 21. 12:40","title":"Ingyenes vezetéstechnikai tréningen vehetnek részt kisgyerekesek és a fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7941273d-d6a3-47ea-a199-8e4ada31b81a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs újabb halálos áldozata a járványnak.\r

","shortLead":"Nincs újabb halálos áldozata a járványnak.\r

","id":"20200720_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7941273d-d6a3-47ea-a199-8e4ada31b81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdf373a9-1869-4655-93a5-e0cdf75eabb5","keywords":null,"link":"/itthon/20200720_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika","timestamp":"2020. július. 20. 08:42","title":"Hattal nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37cbd4b3-da80-404c-8577-8192491466fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit parlament hírszerzési bizottsága kedden hozta nyilvánosságra az orosz beavatkozást vizsgáló, több mint egy éve elkészült jelentését. Azt írták benne: Oroszország befolyása az Egyesül Királyságban „az új normális”.","shortLead":"A brit parlament hírszerzési bizottsága kedden hozta nyilvánosságra az orosz beavatkozást vizsgáló, több mint egy éve...","id":"20200721_orosz_beavatkozas_brit_jelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37cbd4b3-da80-404c-8577-8192491466fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc61e25b-5098-440c-bf22-1b7ee5f2c2b2","keywords":null,"link":"/vilag/20200721_orosz_beavatkozas_brit_jelentes","timestamp":"2020. július. 21. 15:57","title":"Már a skót függetlenségi népszavazásba is beavatkozott Oroszország egy brit parlamenti jelentés szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49df8fb8-230d-49ee-9782-90609a8c5ffc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még csak részleges adatok ismertek arról, mennyire ütötte meg a koronavírus a kereskedelmet, de ezekből az látszik, hogy májusban még nem volt az igazi az újranyitás, csak júniusban kezdhetett el javulni a helyzet.","shortLead":"Még csak részleges adatok ismertek arról, mennyire ütötte meg a koronavírus a kereskedelmet, de ezekből az látszik...","id":"20200720_bolt_dolgozo_munka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49df8fb8-230d-49ee-9782-90609a8c5ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4413c582-964b-49c0-bae1-0b3aa107bbe8","keywords":null,"link":"/kkv/20200720_bolt_dolgozo_munka","timestamp":"2020. július. 20. 12:27","title":"40 ezer dolgozó tűnt el a boltokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1c2c27-d5e7-4817-ad46-4a9802f48dd1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk szokásához híven Twitteren osztott meg néhány információt arról, miként is kell elképzelni a Neuralink nevű cége által fejlesztett agy-számítógép interfész működését.","shortLead":"Elon Musk szokásához híven Twitteren osztott meg néhány információt arról, miként is kell elképzelni a Neuralink nevű...","id":"20200721_elon_muks_neuralink_agy_szamitogep_interfesz_zene_streaming","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b1c2c27-d5e7-4817-ad46-4a9802f48dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"636f6fd5-9b5a-4a9b-a6dd-c6ed8fb64272","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_elon_muks_neuralink_agy_szamitogep_interfesz_zene_streaming","timestamp":"2020. július. 21. 10:06","title":"Közvetlenül az agyba sugározná a zenét Elon Musk új találmánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63915d31-e7a6-46ca-bec1-64aa6242dd3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kamionban utazó emberek nem sérültek meg a balesetben.\r

","shortLead":"A kamionban utazó emberek nem sérültek meg a balesetben.\r

","id":"20200720_baleset_nyerges_vontato_allatszallitas_tuzoltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63915d31-e7a6-46ca-bec1-64aa6242dd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1a6713-1efd-4eb2-b165-0b1c8912bb34","keywords":null,"link":"/cegauto/20200720_baleset_nyerges_vontato_allatszallitas_tuzoltok","timestamp":"2020. július. 20. 12:45","title":"Húsz sertés pusztult el, amikor felborult egy nyerges vontató ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]