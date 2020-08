Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b899057a-0e83-4ae9-af2e-72d857550f8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Számos tragédia érte a közelmúltban azt a brit férfit, aki egy nappal azután nyert a lottón, hogy még a munkáját is elveszítette. ","shortLead":"Számos tragédia érte a közelmúltban azt a brit férfit, aki egy nappal azután nyert a lottón, hogy még a munkáját is...","id":"20200809_Kirugtak_a_brit_ferfit_majd_masnap_1_millio_fontot_nyert_a_lotton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b899057a-0e83-4ae9-af2e-72d857550f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15164234-75e7-409e-8c6d-2df0c1ddf431","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Kirugtak_a_brit_ferfit_majd_masnap_1_millio_fontot_nyert_a_lotton","timestamp":"2020. augusztus. 09. 10:56","title":"Kirúgták a brit férfit, majd másnap 1 millió fontot nyert a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9be8e46b-b8e5-4aa9-ad48-9f96a283475d","c_author":"HVG","category":"360","description":"A 29. zempléni fesztiválon színházi előadások mellett koncertet ad a Dohnányi Zenekar, valamint fellép Tóth Vera és Barabás Lőrinc is. ","shortLead":"A 29. zempléni fesztiválon színházi előadások mellett koncertet ad a Dohnányi Zenekar, valamint fellép Tóth Vera és...","id":"202032_szabad_ido__dombok_kozott_29_zempleni_fesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9be8e46b-b8e5-4aa9-ad48-9f96a283475d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52403d8c-a4e5-4883-ad85-e9a77a8a5576","keywords":null,"link":"/360/202032_szabad_ido__dombok_kozott_29_zempleni_fesztival","timestamp":"2020. augusztus. 08. 12:30","title":"Komoly- és könnyűzene találkozik a kevés megmaradt fesztivál egyikén ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"313c57fe-fd90-4d94-a422-6b0e4d98be84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország jogállam, a demokrácia működik, de a Fidesz túlságosan jobbra tolódott, középen álló szavazókat veszíthet, és nem jelez a párt immunrendszere – véli Navracsics Tibor. Orbán Viktor libernyákozását egykedvűen hallgatja, minthogy már nem uniós biztos.","shortLead":"Magyarország jogállam, a demokrácia működik, de a Fidesz túlságosan jobbra tolódott, középen álló szavazókat veszíthet...","id":"20200808_Navracsics_Tibor_Baj_van_a_Fidesz_immunrendszerevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=313c57fe-fd90-4d94-a422-6b0e4d98be84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f39820d-23af-4856-9f2f-d87eb45ef682","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Navracsics_Tibor_Baj_van_a_Fidesz_immunrendszerevel","timestamp":"2020. augusztus. 08. 09:46","title":"Navracsics Tibor: Baj van a Fidesz immunrendszerével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89ab0c6-7df8-42b1-abc2-ba69f1d8ec74","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Diákhitel1, a Diákhitel2, a Nyelvtanulási Diákhitel és a Diákhitel Plusz után érkezik a következő konstrukció.","shortLead":"A Diákhitel1, a Diákhitel2, a Nyelvtanulási Diákhitel és a Diákhitel Plusz után érkezik a következő konstrukció.","id":"20200808_Megint_uj_diakhitelt_vezetnek_be_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a89ab0c6-7df8-42b1-abc2-ba69f1d8ec74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3edc542-ccf5-4c82-bf30-23c33baa1e67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200808_Megint_uj_diakhitelt_vezetnek_be_Magyarorszagon","timestamp":"2020. augusztus. 08. 11:44","title":"Megint új diákhitelt vezetnek be Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c993baa-59b9-4e0b-8ad6-52e66bf63d05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat egyik helyiségében tartott rendezvényre ment egy koronavírussal fertőzött, utána került karanténba mindenki - derült ki az RTL Klub Híradójából. Megtudták azt is, a szegedi Fül-Orr-Gégészeti Klinikát egy koronavírusos dolgozó miatt zárták le. ","shortLead":"Az önkormányzat egyik helyiségében tartott rendezvényre ment egy koronavírussal fertőzött, utána került karanténba...","id":"20200809_koronavrus_ujfeherto_szeged_siofok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c993baa-59b9-4e0b-8ad6-52e66bf63d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988195c2-3587-4770-9b09-72d75b0fabf8","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_koronavrus_ujfeherto_szeged_siofok","timestamp":"2020. augusztus. 09. 19:03","title":"Mindenki karanténba került egy újfehértói rendezvény után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058a8311-0a23-4253-95a6-303d586c9b93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" választójoggal rendelkezők 54 százaléka már leadta a voksát, így érvényes a fehéroroszországi elnökválasztás – jelentették be Minszkben. A voksolás napján az Alekszandr Lukasenko államfő nevével fémjelzett hatalom a főváros központi részén gyakorlatilag teljesen megbénította az internetet.","shortLead":" választójoggal rendelkezők 54 százaléka már leadta a voksát, így érvényes a fehéroroszországi elnökválasztás –...","id":"20200809_Az_elnokvalasztas_napjan_sem_tagadta_meg_magat_a_feherorosz_diktator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=058a8311-0a23-4253-95a6-303d586c9b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77cd6ffc-fcf1-413b-86bf-b06c7028e30e","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Az_elnokvalasztas_napjan_sem_tagadta_meg_magat_a_feherorosz_diktator","timestamp":"2020. augusztus. 09. 14:41","title":"Az elnökválasztás napján sem tagadta meg magát a fehérorosz diktátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d99fe3a-1e32-4731-aa52-50a01a8438fe","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A Sanofi francia gyógyszergyártónál kötött le 300 millió adag koronavírus elleni vakcinát az Európai Bizottság, ebből juthat az Orbán Viktor által említett 5 millió Magyarországnak. A tervek szerint az oltóanyagot szeptemberben kezdik tesztelni, a cég becslése szerint jövő nyáron hozhatják forgalomba. A stratégiával Brüsszel komoly kockázatot vállalt: a gyártók költségeinek egy részét is állja, cserébe jogot kap a vásárlásra, ám kérdés, hogy valóban a Sanofi vakcinája lesz-e a befutó. ","shortLead":"A Sanofi francia gyógyszergyártónál kötött le 300 millió adag koronavírus elleni vakcinát az Európai Bizottság, ebből...","id":"20200808_Europai_Bizottsag_koronavirus_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d99fe3a-1e32-4731-aa52-50a01a8438fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90fc318e-efa9-4dc5-a7b5-a3767459137a","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Europai_Bizottsag_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. augusztus. 08. 07:00","title":"Így juthat Brüsszel segítségével ötmillió adag koronavírus-vakcinához Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30cfa729-c8a8-4345-8d1a-4532c225e3e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kevesebb mint a felére esett a manhattani belvárosi ingatlanok forgalma, míg jelentősen megugrott az érdeklődés az amerikai metropolisz elővárosaiban épült házak iránt. ","shortLead":"Kevesebb mint a felére esett a manhattani belvárosi ingatlanok forgalma, míg jelentősen megugrott az érdeklődés...","id":"20200809_Igy_alakitja_at_a_New_Yorki_ingatlanpiacot_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30cfa729-c8a8-4345-8d1a-4532c225e3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccb9780-9360-4079-bedf-4e2a44ff4717","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Igy_alakitja_at_a_New_Yorki_ingatlanpiacot_a_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 09. 18:35","title":"Így alakítja át a New York-i ingatlanpiacot a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]