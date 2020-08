Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47502572-b599-4b81-98d3-653106fae137","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Időjárás-előrejelzés holnap estig, illetve a hét végéig.","shortLead":"Időjárás-előrejelzés holnap estig, illetve a hét végéig.","id":"20200816_Zivataros_lesz_a_nap_hatralevo_resze_a_jovo_heten_sem_varhato_lehules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47502572-b599-4b81-98d3-653106fae137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a03f640-efe2-42f7-aba4-464a3cdd64aa","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Zivataros_lesz_a_nap_hatralevo_resze_a_jovo_heten_sem_varhato_lehules","timestamp":"2020. augusztus. 16. 16:20","title":"Zivataros lesz a nap hátralévő része, a jövő héten sem várható lehűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5357123-0105-4ca0-ba85-6471c041116d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A spanyol csapatnak továbbra is esélye van rá, hogy hatodik alkalommal is megnyerje a sorozatot.","shortLead":"A spanyol csapatnak továbbra is esélye van rá, hogy hatodik alkalommal is megnyerje a sorozatot.","id":"20200817_Europaliga_Dontoben_a_Sevilla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5357123-0105-4ca0-ba85-6471c041116d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72592d0-8716-4cb6-b240-e34e4a2307fc","keywords":null,"link":"/sport/20200817_Europaliga_Dontoben_a_Sevilla","timestamp":"2020. augusztus. 17. 05:20","title":"Európa-liga: Döntőben a Sevilla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megújuló Magyarországért Alapítvány és az Ökopolisz Alapítvány gazdálkodását vizsgálták.","shortLead":"Megújuló Magyarországért Alapítvány és az Ökopolisz Alapítvány gazdálkodását vizsgálták.","id":"20200817_Szabalytalansagokat_talalt_az_LMP_es_a_Parbeszed_partalapitvanyainal_az_ASZ","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadb626e-455e-49ca-aad6-13290ca495ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200817_Szabalytalansagokat_talalt_az_LMP_es_a_Parbeszed_partalapitvanyainal_az_ASZ","timestamp":"2020. augusztus. 17. 12:39","title":"Szabálytalanságokat talált az LMP és a Párbeszéd pártalapítványainál az ÁSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"284a21c0-001b-4961-83b4-70b3cabca405","c_author":"HVG","category":"360","description":"A világ egyik vezető lapja, a New York Times vezércikkben mondja ki, hogy megrendült a belarusz diktatúra, és akik Lukasenka uralma alatt élnek, azok nem engedelmeskednek neki örökre. 