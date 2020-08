Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b25e7060-bb31-46cb-ba2c-5adac8f6a427","c_author":"","category":"vilag","description":"Trump tanácsadója ezt állítja.","shortLead":"Trump tanácsadója ezt állítja.","id":"20200816_Nem_all_keszen_az_amerikai_posta_a_levelszavazasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b25e7060-bb31-46cb-ba2c-5adac8f6a427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf343a08-89b4-447c-8362-06eb82b88910","keywords":null,"link":"/vilag/20200816_Nem_all_keszen_az_amerikai_posta_a_levelszavazasra","timestamp":"2020. augusztus. 16. 21:50","title":"Nem áll készen az amerikai posta a levélszavazásra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4857359-f03b-4304-8b88-ed89696dc4ad","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Sok esetben a járványügyi óvintézkedésekre is fittyet hányva nyaralnak az emberek a Balatonnál. Az ottani települések rég láttak ekkora érdeklődést a tó iránt. Kérdés: az idei tapasztalatok alapján lesz-e jövőre is turistaroham a Balatonnál. ","shortLead":"Sok esetben a járványügyi óvintézkedésekre is fittyet hányva nyaralnak az emberek a Balatonnál. Az ottani települések...","id":"20200816_Annyian_vannak_a_Balatonnal_hogy_van_aki_autoban_az_utszelen_ejszakazik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4857359-f03b-4304-8b88-ed89696dc4ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3faba28b-4d69-48f0-a532-2f0356bf0003","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200816_Annyian_vannak_a_Balatonnal_hogy_van_aki_autoban_az_utszelen_ejszakazik","timestamp":"2020. augusztus. 16. 11:00","title":"Fülke: Annyian vannak a Balatonnál, hogy van, aki autóban, az útszélén éjszakázik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d94c623-34bb-4c1d-a206-db78372e3009","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre több a megbetegedés a kisebbségi népcsoportok körében.","shortLead":"Egyre több a megbetegedés a kisebbségi népcsoportok körében.","id":"20200817_50_ezer_uj_fertozottet_regisztraltak_az_USAban_egy_nap_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d94c623-34bb-4c1d-a206-db78372e3009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7c964cb-3bdc-4434-94d6-d39fbdf2b2f5","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_50_ezer_uj_fertozottet_regisztraltak_az_USAban_egy_nap_alatt","timestamp":"2020. augusztus. 17. 06:14","title":"50 ezer új fertőzöttet regisztráltak az USA-ban egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac54f86-8a63-46f7-9699-cd22418e020a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tállai András lehet bánatos a borsodi derbit követően. ","shortLead":"Tállai András lehet bánatos a borsodi derbit követően. ","id":"20200816_Megverte_a_Diosgyor_a_Mezokovesdet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dac54f86-8a63-46f7-9699-cd22418e020a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a471305a-cf30-4bb1-ae9c-86a408ec3efc","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Megverte_a_Diosgyor_a_Mezokovesdet","timestamp":"2020. augusztus. 16. 19:03","title":"Megverte a Diósgyőr a Mezőkövesdet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei.","shortLead":"A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei.","id":"20200816_Ezuttal_senki_nem_lett_milliomos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"317de7f4-42a8-483f-835f-d75489d8a221","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200816_Ezuttal_senki_nem_lett_milliomos","timestamp":"2020. augusztus. 16. 16:46","title":"Ezúttal senki nem lett milliomos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48009400-4663-45ed-81ca-ea8259d457ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple Safarija már régóta csak a fődomaint mutatja a böngésző címsorában, hogy a felhasználó véletlenül se kattintson gyanús oldalakra – vagy ha ilyen honlapon van, gyorsan tudatosuljon benne. Ehhez hasonló újdonság érkezik a Google Chrome böngészőbe is.","shortLead":"Az Apple Safarija már régóta csak a fődomaint mutatja a böngésző címsorában, hogy a felhasználó véletlenül se...","id":"20200817_google_chrome_bongeszo_url_domain_nev_adathalaszat_internetes_csalas_csalok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48009400-4663-45ed-81ca-ea8259d457ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f09b48-5f2d-4ed5-b484-a17a1e218a71","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_google_chrome_bongeszo_url_domain_nev_adathalaszat_internetes_csalas_csalok","timestamp":"2020. augusztus. 17. 12:03","title":"Kap egy hasznos újítást a Chrome böngésző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Német Szociáldemokrata Párt kancellárjelöltje szerint Lukasenkának semmilyen legitimitása nincs.","shortLead":"A Német Szociáldemokrata Párt kancellárjelöltje szerint Lukasenkának semmilyen legitimitása nincs.","id":"20200817_Macron_az_EUnak_tamogatnia_kell_a_kormanyellenes_tuntetoket_Feheroroszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a56ce1-65e4-4692-b1a3-fa70238336ed","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_Macron_az_EUnak_tamogatnia_kell_a_kormanyellenes_tuntetoket_Feheroroszorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 17. 06:51","title":"Macron: Az EU-nak támogatnia kell a kormányellenes tüntetőket Fehéroroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig zárva vannak a fekvőbeteg osztályok. ","shortLead":"Még mindig zárva vannak a fekvőbeteg osztályok. ","id":"20200815_Korhaz_Vasarosnameny_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e1071a-397d-446d-ad75-36efd7415818","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_Korhaz_Vasarosnameny_tuntetes","timestamp":"2020. augusztus. 15. 18:57","title":"Kórházbezárástól tartanak, tüntetés volt Vásárosnaményban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]