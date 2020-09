Magyarországnak és a magyar Országgyűlésnek szolidaritást kell tanúsítania a belarusz nép iránt – mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke a testület szerdai ülése után.

A zárt ülésen Vargha Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium polgári hírszerzésért felelős államtitkára, Czukor József, az Információs Hivatal főigazgatója és Ugrósdy Márton, a Külügyi és Külgazdasági Intézet igazgatója tartott tájékoztatót a fehérorosz választások nyomán kialakult helyzetről. Németh Zsolt itt úgy fogalmazott: mint volt kommunista országok, a közép-európai nemzetek "nagyon nagy odafigyeléssel és együttérzéssel követik nyomon azt a demokratikus mozgalmat, amely kibontakozott Fehéroroszországban". Úgy vélte, hogy annak mérete, volumene miatt "el is várható", hogy a nyugati országok, az Európai Unió és a NATO tagállamai, az Európa Tanács országai a legnagyobb támogatásukról biztosítsák a mozgalmat.

Németh Zsolt leszögezte, hogy a választási eredmények meghamisítása, a választás befolyásolása, az elnökválasztást követő, a hatalom részéről tapasztalható megnyilvánulások, a tüntetőkkel, ellenzéki vezetőkkel szembeni erőszakos bánásmód, a visszaélések és az ellenzék által létrehozott Koordinációs Tanáccsal szembeni brutális fellépés "teljesen megalapozottan váltotta ki a nemzetközi közösség felháborodását". "Ezeket a megnyilvánulásokat mi is a leghatározottabban elítéljük" – hangsúlyozta a bizottsági elnök, majd rámutatott: támogatják ugyanakkor az EU, a NATO, az EBESZ, az Európa Tanács és a visegrádi négyek elmúlt napokban, hetekben megfogalmazódott kezdeményezéseit. Utóbbiról azt mondta: Magyarország egyértelműen támogatja azt a fajta normatív megközelítést, amelyet Lengyelország magáévá tett. Németh Zsolt egyúttal megjegyezte: bízik benne, hogy ez a fellépés, amelyhez 14 uniós tagállam csatlakozott, fenn fogja tudni tartani azt az elkötelezett odafigyelést, amely nélkülözhetetlen a helyzet megnyugtató rendeződéséhez.

Németh szavai azért is meglepőek, mert a kormánypárt részéről mindeddig csak óvatos megnyilvánulásokat lehetett hallani a fehéroroszok ügyében. Sőt: eleinte semmit. Másfél hétnek kellett eltelnie, mire a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor katonai és gazdasági elemeket is tartalmazó, átfogó uniós geostratégiai tervet szorgalmazott. Ez előtt nem sokkal pedig Szijjártó Péter külügyminisztertől hangzott el az, hogy a fehérorosz elnökválasztás megismétlését támogatja Magyarország is.

A demokratikus kibontakozás érdekében Németh Zsolt minden meghatározó politikai szereplőre kiterjedő párbeszéd elindítását is szorgalmazta. Beszámolt arról, hogy aláírásával támogatta Cheryl Gillan, az Európa Tanács (ET) politikai bizottságának elnöke kezdeményezésére megfogalmazott indítványt, amelynek célja, hogy az ET közvetítőszerepet tudjon betölteni a párbeszéd elindításában. Közölte: a fehérorosz hatalom részéről "némi nyitottság" tapasztalható az alkotmányozási folyamat irányába, amely számtalan közép-európai országban a rendszerváltozás ugródeszkája volt.

A bizottsági elnök azt mondta: a Nyugat és az EU stratégiája nem nélkülözheti a gazdasági összetevőket sem. Németh Zsolt e tekintetben előremutatónak nevezte Várhelyi Olivér szomszédságpolitikai és bővítési uniós biztos javaslatát, amely szerint az EU nyújtson 53 millió eurós célzott támogatást Fehéroroszországnak jelentős részben a koronavírus-járvány kezelésére és a gazdaság újraindítására. Újságírói kérdésre válaszolva Németh elmondta, hogy az alkotmányozási folyamat "kilátásba helyezi" a választások megismétlését is.