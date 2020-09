Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"feddcd59-1fd1-499a-927e-897c9b97a767","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Szeptember 10-én ünnepli hatvanadik születésnapját Colin Firth angol színész, aki többnyire romantikus szerepekkel hódította meg a nézők szívét, az Oscar-díjat mégis a dadogással küszködő VI. György brit király megformálásáért érdemelte ki.","shortLead":"Szeptember 10-én ünnepli hatvanadik születésnapját Colin Firth angol színész, aki többnyire romantikus szerepekkel...","id":"20200910_Colin_Firth_szuletesnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=feddcd59-1fd1-499a-927e-897c9b97a767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f01419-1ec2-4fd4-91a4-b72d25ad20fd","keywords":null,"link":"/elet/20200910_Colin_Firth_szuletesnap","timestamp":"2020. szeptember. 10. 11:56","title":"Éljen soká Mr. Darcy! – Colin Firth 60 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"196f8bde-c11c-45ec-8fad-9dac80251086","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Magyar kutatók arra jutottak, hogy nem érdemes farkast tartani, nem lesz olyan engedelmes, mint a kutyánk.","shortLead":"Magyar kutatók arra jutottak, hogy nem érdemes farkast tartani, nem lesz olyan engedelmes, mint a kutyánk.","id":"20200911_farkas_kutatas_elte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=196f8bde-c11c-45ec-8fad-9dac80251086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d65217e-b953-49d2-b487-41a123e41201","keywords":null,"link":"/zhvg/20200911_farkas_kutatas_elte","timestamp":"2020. szeptember. 11. 16:26","title":"Kutatás: Így neveld, vagy inkább ne neveld a farkasod","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"292d46e7-214e-495b-a75f-6daef48a9f2e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A drasztikus döntés okozott némi felháborodást.","shortLead":"A drasztikus döntés okozott némi felháborodást.","id":"20200911_karacsonyfa_bordeauxj_polgarmester_halott_fak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=292d46e7-214e-495b-a75f-6daef48a9f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e86feb2d-141b-4c87-b3fa-6060522b409c","keywords":null,"link":"/zhvg/20200911_karacsonyfa_bordeauxj_polgarmester_halott_fak","timestamp":"2020. szeptember. 11. 13:58","title":"Nem lesz karácsonyfája Bordeaux-nak, mert az új polgármesternek elege van a halott fákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Intenzíven terjed a vírus Franciaországban.","shortLead":"Intenzíven terjed a vírus Franciaországban.","id":"20200911_franciaorszag_fertozott_napi_esetszam_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c19b5ce2-ffc5-4b1a-ab9c-8dae0a2987eb","keywords":null,"link":"/vilag/20200911_franciaorszag_fertozott_napi_esetszam_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 11. 05:38","title":"Újabb negatív rekord: közel 10 ezer új fertőzött Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93f45cf-d93c-4f53-a708-3d21abaf57fe","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A WWF frissen megjelent jelentése bár a biodiverzitás súlyos csökkenésről számol be, arra is kitér, ha időben cselekszünk, még van remény a káros folyamatok megfordítására. Máskülönben 8 milliárd ember élete a tét. ","shortLead":"A WWF frissen megjelent jelentése bár a biodiverzitás súlyos csökkenésről számol be, arra is kitér, ha időben...","id":"20200910_elo_bolygo_jelentes_wwf_biodiverzitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d93f45cf-d93c-4f53-a708-3d21abaf57fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"919291d6-b35c-4f35-8427-8bd334137e10","keywords":null,"link":"/zhvg/20200910_elo_bolygo_jelentes_wwf_biodiverzitas","timestamp":"2020. szeptember. 10. 08:00","title":"WWF: Az életmódunkat is meg kell változtatni, hogy megakadályozzuk fajok kihalását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6783f636-c81c-4e6a-b565-f811bed334e0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ha ülő kutyát lát, az lehet, hogy az elszabadult górugrány. Nem veszélyes.","shortLead":"Ha ülő kutyát lát, az lehet, hogy az elszabadult górugrány. Nem veszélyes.","id":"20200910_miskolc_allatkert_kenguru_szokes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6783f636-c81c-4e6a-b565-f811bed334e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3237faec-6a8f-4d76-ba72-36c673c6640b","keywords":null,"link":"/elet/20200910_miskolc_allatkert_kenguru_szokes","timestamp":"2020. szeptember. 10. 14:51","title":"Kenguruk szöktek meg Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Polt Péterék szerint a magyar ügyészség és az EU Csalás Elleni Hivatala szorosan együttműködik.","shortLead":"Polt Péterék szerint a magyar ügyészség és az EU Csalás Elleni Hivatala szorosan együttműködik.","id":"20200911_polt_peter_legfobb_ugyeszseg_olaf_jelentes_vademeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa81e00f-109a-42b8-96d6-1e3da78e8602","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200911_polt_peter_legfobb_ugyeszseg_olaf_jelentes_vademeles","timestamp":"2020. szeptember. 11. 13:29","title":"Reagált a Legfőbb Ügyészség az OLAF jelentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ffa14ca-aee0-4414-a639-f91b07b2e277","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy végzős tanuló fertőződött meg, az osztálytársai és hét tanára is karanténba került. ","shortLead":"Egy végzős tanuló fertőződött meg, az osztálytársai és hét tanára is karanténba került. ","id":"20200911_koronavirus_fertozes_pecs_babits_mihaly_gimnazium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ffa14ca-aee0-4414-a639-f91b07b2e277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d36f7f-f0f3-4bb6-90d2-df88e14473ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_koronavirus_fertozes_pecs_babits_mihaly_gimnazium","timestamp":"2020. szeptember. 11. 15:57","title":"Koronavírusos egy diák a pécsi Babits gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]