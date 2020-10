Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20db4526-7267-4df7-bb0a-00c19fbfb76b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mary Trump szerint a nagybátyja a „megbocsáthatatlan gyengeség” jelét látja a betegségben – ezért is esik nehezére, hogy elismerje.","shortLead":"Mary Trump szerint a nagybátyja a „megbocsáthatatlan gyengeség” jelét látja a betegségben – ezért is esik nehezére...","id":"20201005_Donald_Trump_unokahuganak_megvan_a_velemenye_az_elnok_betegsegerol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20db4526-7267-4df7-bb0a-00c19fbfb76b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"840259ea-e187-43a7-910c-3dc0b9e22ed4","keywords":null,"link":"/elet/20201005_Donald_Trump_unokahuganak_megvan_a_velemenye_az_elnok_betegsegerol","timestamp":"2020. október. 05. 12:10","title":"Donald Trump unokahúgának megvan a véleménye az elnök betegségéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Októberben az országgyűlés elé kerülhetnek a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs által javasolt adóegyszerűsítések és adócsökkentések.","shortLead":"Októberben az országgyűlés elé kerülhetnek a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs által javasolt adóegyszerűsítések és...","id":"20201004_A_kormany_nem_totojazik_az_ujabb_adomodositasokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88558c5f-bafd-4e97-9ea0-e6d043489f91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201004_A_kormany_nem_totojazik_az_ujabb_adomodositasokkal","timestamp":"2020. október. 04. 08:41","title":"A kormány nem totojázik az újabb adómódosításokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758e9cd2-40ee-48cc-8830-c7567cf5f522","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Indiában meghaladta a százezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma szombaton: ezzel az ázsiai ország továbbra is harmadik helyen áll a halálozási sorban az Egyesült Államok és Brazília mögött - írja az MTI.

","shortLead":"Indiában meghaladta a százezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma szombaton: ezzel az ázsiai ország...","id":"20201003_Indiaban_eddig_mar_tobb_mint_szazezer_ember_meghalt_a_koronavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=758e9cd2-40ee-48cc-8830-c7567cf5f522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3398a47d-3980-4b87-af2c-81c98189cebe","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_Indiaban_eddig_mar_tobb_mint_szazezer_ember_meghalt_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. október. 03. 21:10","title":"Indiában eddig már több mint százezer ember meghalt a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Trump rosszabbul volt, mint elsőre közölték, Tarlós István vendettára számít, ha az ellenzék nyeri a választást, heves zivatarok jönnek délután. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Trump rosszabbul volt, mint elsőre közölték, Tarlós István vendettára számít, ha az ellenzék nyeri a választást, heves...","id":"20201005_Radar360_Ujabb_lelegeztetogepeket_vennenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62499458-59ef-44be-a7f5-6fa666fa3d90","keywords":null,"link":"/360/20201005_Radar360_Ujabb_lelegeztetogepeket_vennenek","timestamp":"2020. október. 05. 08:05","title":"Radar360: Újabb lélegeztetőgépeket vennének, marad a patthelyzet SZFE-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05e5497-f241-4554-8ebd-0f3ca954b87a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanárok félnek a vírustól, követelik, hogy számukra is biztosítva legyenek az egészséges munkavégzés feltételei. A járvány miatt 40 százalékkal nőtt a túlórák száma, amit alig fizetnek ki nekik.","shortLead":"A tanárok félnek a vírustól, követelik, hogy számukra is biztosítva legyenek az egészséges munkavégzés feltételei...","id":"20201004_Felelem_a_virustol_kifizetetlen_tulorak__a_tanarszakszervezet_sztrajkot_helyezett_kilatasba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a05e5497-f241-4554-8ebd-0f3ca954b87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640fad73-89aa-498f-9aa6-74c4d7484711","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_Felelem_a_virustol_kifizetetlen_tulorak__a_tanarszakszervezet_sztrajkot_helyezett_kilatasba","timestamp":"2020. október. 04. 10:25","title":"Félelem a vírustól, kifizetetlen túlórák - a tanárszakszervezet sztrájkot helyezett kilátásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8071641-356c-4e3c-845a-bdbd19627acd","c_author":"HVG","category":"360","description":"A legújabb olvasásszociológiai kutatás szerint az elmúlt 15 év alatt újabb nagy lépést tett az ország a könyvmentes élet felé. A rendszeres könyvolvasók aránya a rendszerváltáskor még közel háromszor akkora volt, mint jelenleg.","shortLead":"A legújabb olvasásszociológiai kutatás szerint az elmúlt 15 év alatt újabb nagy lépést tett az ország a könyvmentes...","id":"202040_olvasasszociologiai_gyorsfenykep_ujabblepesakonyvmentes_elet_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8071641-356c-4e3c-845a-bdbd19627acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48575ef7-8078-43e9-ac40-3043239378f8","keywords":null,"link":"/360/202040_olvasasszociologiai_gyorsfenykep_ujabblepesakonyvmentes_elet_fele","timestamp":"2020. október. 04. 11:00","title":"Magyarországon a felnőttek több mint fele soha nem vesz könyvet a kezébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39e2316-0fe6-4c69-adfd-ce7f0823b8d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár már tele vagyunk (legalábbis a raktárak) drágán vett lélegeztetőgéppel, a BM alá tartozó Katasztrófavédelem több száz gépre írt ki beszerzést. ","shortLead":"Bár már tele vagyunk (legalábbis a raktárak) drágán vett lélegeztetőgéppel, a BM alá tartozó Katasztrófavédelem több...","id":"20201003_Tele_vagyunk_raktarban_allo_lelegeztetogeppel_de_megint_veszunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f39e2316-0fe6-4c69-adfd-ce7f0823b8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313f51c4-1dfa-4540-9c40-f4ea89338baa","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_Tele_vagyunk_raktarban_allo_lelegeztetogeppel_de_megint_veszunk","timestamp":"2020. október. 03. 21:32","title":"Tele vagyunk raktárban álló lélegeztetőgéppel, de megint veszünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e2dcc1f-2548-4a24-a5dc-8cf9b77f8158","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden készen áll a Dacia első elektromos autójának bemutatkozására. ","shortLead":"Minden készen áll a Dacia első elektromos autójának bemutatkozására. ","id":"20201005_Jovo_heten_jon_az_elektromos_Dacia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e2dcc1f-2548-4a24-a5dc-8cf9b77f8158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0bf595-6b87-48d4-b0fb-93774da4eaff","keywords":null,"link":"/cegauto/20201005_Jovo_heten_jon_az_elektromos_Dacia","timestamp":"2020. október. 05. 10:55","title":"Jövő héten jön az elektromos Dacia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]