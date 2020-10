Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"440f0f89-078a-458a-9287-55e31ee17946","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"John McAfee a róla elnevezett vírusirtóval vált dollármilliomossá, de az utóbbi években kevésbé pozitív kontextusban került a hírekbe. Most elfogták.","shortLead":"John McAfee a róla elnevezett vírusirtóval vált dollármilliomossá, de az utóbbi években kevésbé pozitív kontextusban...","id":"20201007_john_mcafee_adoelkerules_virusirto_spanyolorszag_csalas_kriptovaluta_kriptopenz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=440f0f89-078a-458a-9287-55e31ee17946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20a0833-4cdf-4433-b800-87082edb6592","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_john_mcafee_adoelkerules_virusirto_spanyolorszag_csalas_kriptovaluta_kriptopenz","timestamp":"2020. október. 07. 08:33","title":"30 év börtönt is kaphat: véget ért a vírusszaki McAfee nagy menekülése, letartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1ced2a-efa8-4415-8d44-e03aa06e91d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az EU légkörfigyelő szolgálata szerint az adatokért egyértelműen az emberi károsanyag-kibocsátás a felelős.\r

","shortLead":"Az EU légkörfigyelő szolgálata szerint az adatokért egyértelműen az emberi károsanyag-kibocsátás a felelős.\r

","id":"20201007_A_valaha_mert_legmelegebb_szeptember_volt_az_idei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a1ced2a-efa8-4415-8d44-e03aa06e91d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68400145-0095-4489-b253-2667380dfc4a","keywords":null,"link":"/zhvg/20201007_A_valaha_mert_legmelegebb_szeptember_volt_az_idei","timestamp":"2020. október. 07. 14:27","title":"Az idei volt az eddig mért legmelegebb szeptember a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5df8989-6f48-45a7-9475-8d02703bb8d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnökséget vezető miniszter a úgy fogalmazott, hogy \"homoszexuális propagandának\" nincs helye a gyerekek körében.","shortLead":"A miniszterelnökséget vezető miniszter a úgy fogalmazott, hogy \"homoszexuális propagandának\" nincs helye a gyerekek...","id":"20201008_Gulyas_Gergely_A_Meseorszag_mindenkie_nem_erzekenyites_hanem_felveti_a_kiskoruak_veszelyeztetesenek_buncselekmenyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5df8989-6f48-45a7-9475-8d02703bb8d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ed83799-7699-431a-88b4-e583233bdbe7","keywords":null,"link":"/elet/20201008_Gulyas_Gergely_A_Meseorszag_mindenkie_nem_erzekenyites_hanem_felveti_a_kiskoruak_veszelyeztetesenek_buncselekmenyet","timestamp":"2020. október. 08. 15:31","title":"Gulyás szerint felvetődhet a kiskorúak veszélyeztetése az óvodákban, ahol a Meseország mindenkié című mesekönyvből olvasnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990b4265-a5ef-4c0c-8cc7-b6cc1206de0a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A gitáros 65 éves volt. Torokrákkal küzdött.\r

","shortLead":"A gitáros 65 éves volt. Torokrákkal küzdött.\r

","id":"20201006_Meghalt_Eddie_Van_Halen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=990b4265-a5ef-4c0c-8cc7-b6cc1206de0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0374543b-7c91-4d9a-9bdf-512ed54c30a9","keywords":null,"link":"/kultura/20201006_Meghalt_Eddie_Van_Halen","timestamp":"2020. október. 06. 22:00","title":"Meghalt Eddie Van Halen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0bb5720-0fce-406b-8246-475a96aea31b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A műszaki mentés idejére átmeneti közlekedési rendet vezettek be, jókora késésekre kell számítani több vonalon.","shortLead":"A műszaki mentés idejére átmeneti közlekedési rendet vezettek be, jókora késésekre kell számítani több vonalon.","id":"20201007_tehervonat_baleset_kelenfold_ferencvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0bb5720-0fce-406b-8246-475a96aea31b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ab0181-546e-40e2-97a5-6d10b2df751a","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_tehervonat_baleset_kelenfold_ferencvaros","timestamp":"2020. október. 07. 05:37","title":"Összeütközött és kisiklott két tehervonat Kelenföld és Ferencváros között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e5bfb1-5d5f-4a1b-b29e-277d9726d065","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely parlamenti bejelentéséről egyelőre annyit tudni, hogy hamarosan elfogadnak egy erre vonatkozó új szabályozást.\r

","shortLead":"Gulyás Gergely parlamenti bejelentéséről egyelőre annyit tudni, hogy hamarosan elfogadnak egy erre vonatkozó új...","id":"20201006_haziorvosok_beremeles_kormany_gulyas_gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7e5bfb1-5d5f-4a1b-b29e-277d9726d065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f630ec-9c24-4c52-9e75-298a8e8eb5e1","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_haziorvosok_beremeles_kormany_gulyas_gergely","timestamp":"2020. október. 06. 21:59","title":"A háziorvosok bérét is emelni fogja a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e664fb25-631a-40ab-9a35-66bee4c56d2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagykapacitású akkumulátorhoz képest viszonylag kis távolság tehető meg egy töltéssel a zöld rendszámos XC40-nel.","shortLead":"A nagykapacitású akkumulátorhoz képest viszonylag kis távolság tehető meg egy töltéssel a zöld rendszámos XC40-nel.","id":"20201007_feny_derult_az_elso_elektromos_volvo_xc40_recharge_valos_hatotavjara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e664fb25-631a-40ab-9a35-66bee4c56d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53a07d1-5cab-4529-8248-0de347354371","keywords":null,"link":"/cegauto/20201007_feny_derult_az_elso_elektromos_volvo_xc40_recharge_valos_hatotavjara","timestamp":"2020. október. 07. 11:21","title":"Kiderült, mennyit bír majd az első elektromos Volvo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b818e42-7dab-4695-b716-4945a97feea7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapestnek idén 30 milliárdos nadrágszíjhúzást kell végrehajtania. Két szűk esztendő jön, béremelések nem lesznek, fejlesztések se nagyon. A főváros számára nyílna némi mozgástér, ha csökkenne a szolidaritási hozzájárulás, vagy bevezethetnének egy ideiglenes újraindítási adót. Mindkettőhöz a kormányra van szükség.","shortLead":"Budapestnek idén 30 milliárdos nadrágszíjhúzást kell végrehajtania. Két szűk esztendő jön, béremelések nem lesznek...","id":"20201007_Karacsony_Gergely_megszoritasokat_jelentett_be","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b818e42-7dab-4695-b716-4945a97feea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cd419a-7cc2-4d5f-aca9-55259e3350e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201007_Karacsony_Gergely_megszoritasokat_jelentett_be","timestamp":"2020. október. 07. 15:42","title":"Karácsony Gergely megszorításokat jelentett be a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]