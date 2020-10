Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nick Clegg, a Facebook egyik alelnöke beszélt arról, mi mindent tesznek meg az amerikai elnökválasztás tisztasága érdekében.","shortLead":"Nick Clegg, a Facebook egyik alelnöke beszélt arról, mi mindent tesznek meg az amerikai elnökválasztás tisztasága...","id":"20201019_facebook_instagram_nick_clegg_hirdetes_politikai_hirdetes_amerikai_elnokvalasztas_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e566919e-5f52-4a7d-8455-7d69321e89b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_facebook_instagram_nick_clegg_hirdetes_politikai_hirdetes_amerikai_elnokvalasztas_2020","timestamp":"2020. október. 19. 15:33","title":"2,2 millió hirdetést blokkolt a Facebook, az amerikai elnökválasztás tisztaságába nyúltak volna bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea7d92e-b9b3-413f-8587-d8583709704b","c_author":"Fekő Ádám","category":"360","description":"A Fradi sajátos sziget a NER-ben, hiszen Kubatov Gábor érkezése óta a közpénzeket az utolsó fillérig arra fordítják, amire szánták – mondja Nagy József, aki évtizedek óta hűséges drukkere a Ferencvárosnak. A 24.hu újságírójának bérelt helye van az Üllői úti stadionban, és már alig várja, hogy csapata 25 év után újra megkezdhesse szereplését a Bajnokok Ligája főtábláján, méghozzá a legnagyobbak ellen. ","shortLead":"A Fradi sajátos sziget a NER-ben, hiszen Kubatov Gábor érkezése óta a közpénzeket az utolsó fillérig arra fordítják...","id":"20201020_Nagy_Jozsef_Ferencvaros_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eea7d92e-b9b3-413f-8587-d8583709704b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f1cfa18-5fef-4da9-b0c7-cba4bf0e3358","keywords":null,"link":"/360/20201020_Nagy_Jozsef_Ferencvaros_interju","timestamp":"2020. október. 20. 11:00","title":"Nagy József: \"Korlátolt álértelmiségi alapállás, hogy minden focidrukker bunkó és minden fradista nyilas\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindenki azon volt, hogy kicsit bátorítsa, felvidítsa a felhasználót. ","shortLead":"Mindenki azon volt, hogy kicsit bátorítsa, felvidítsa a felhasználót. ","id":"20201019_Twitter_mentalis_egeszseg_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbeaf18b-8d34-4e8b-acff-b7abd5e7b3c3","keywords":null,"link":"/elet/20201019_Twitter_mentalis_egeszseg_tamogatas","timestamp":"2020. október. 19. 16:38","title":"Egy férfi kiírta a Twitterre, hogy nincs jól, a világ minden tájáról kapott bátorító üzeneteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69e5b01-6722-41da-aeb8-600230a28684","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nyitva maradnak az iskolák, de korán be kell zárniuk a presszóknak és a bároknak Olaszországban, betiltották a nagyobb vásárokat, de a konferenciákat nem fújják le. Újabb járványügyi korlátozásokat jelentett be az olasz miniszterelnök, de a tavaszihoz hasonló lezárásokra nem készülnek. ","shortLead":"Nyitva maradnak az iskolák, de korán be kell zárniuk a presszóknak és a bároknak Olaszországban, betiltották a nagyobb...","id":"20201019_giuseppe_conte_olaszorszag_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d69e5b01-6722-41da-aeb8-600230a28684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1e0dcc-5401-4473-b9dc-5e252c5c6c83","keywords":null,"link":"/vilag/20201019_giuseppe_conte_olaszorszag_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. október. 19. 10:19","title":"Újabb korlátozások jönnek Olaszországban, de a lezárásokat mindenképpen elkerülnék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f4c70fe-8cef-4633-86eb-a4d394d154a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormány döntött így. A városvezetés tajtékzik, mert ez a beleegyezésük nélkül történt.","shortLead":"A brit kormány döntött így. A városvezetés tajtékzik, mert ez a beleegyezésük nélkül történt.","id":"20201020_koronavirus_manchester_nagybritannia_legmagasabb_keszultseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f4c70fe-8cef-4633-86eb-a4d394d154a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1190f18f-f5be-4aba-a9e5-3644bbafc1eb","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_koronavirus_manchester_nagybritannia_legmagasabb_keszultseg","timestamp":"2020. október. 20. 21:56","title":"A legmagasabb koronavírus-készültséget vezették be Manchesterben és környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434d68cc-28ab-484a-8ab7-739666a92bb3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Finnair finn légitársaság mintegy 700 dolgozójától válik meg jövő év márciusáig a koronavírus-járvány gazdasági hatásai miatt.","shortLead":"A Finnair finn légitársaság mintegy 700 dolgozójától válik meg jövő év márciusáig a koronavírus-járvány gazdasági...","id":"20201020_Tobb_szaz_dolgozojat_elbocsatja_a_Finnair","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=434d68cc-28ab-484a-8ab7-739666a92bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d116e166-3b7c-4a99-9021-8fbbbf0d8fa2","keywords":null,"link":"/kkv/20201020_Tobb_szaz_dolgozojat_elbocsatja_a_Finnair","timestamp":"2020. október. 20. 12:02","title":"Több száz dolgozóját elbocsátja a Finnair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b23e61-96ab-4502-a197-9dea8ec14a87","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mostantól már a Capture és a Megane is elérhető zöld rendszámos változatban, illetve a Clio is új hibrid hajtáslánccal gazdagodott.","shortLead":"Mostantól már a Capture és a Megane is elérhető zöld rendszámos változatban, illetve a Clio is új hibrid hajtáslánccal...","id":"20201021_harom_uj_hibrid_renault_erkezett_magyarorszagra_kiprobaltuk_oket_clio_capture_megane","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8b23e61-96ab-4502-a197-9dea8ec14a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2956b82-f29f-423c-9ae4-5d2a2f413b81","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_harom_uj_hibrid_renault_erkezett_magyarorszagra_kiprobaltuk_oket_clio_capture_megane","timestamp":"2020. október. 21. 06:41","title":"Három új hibrid Renault érkezett Magyarországra, kipróbáltuk őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e5dc971-2c16-4275-aa9b-76a664862282","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Keveseknek adatik meg, hogy saját házuk műtermében forgathatják a filmjüket – mondja Roy Anderssonra utalva az operatőr, aki a világhírű svéd rendező Történetek a végtelenségről című új alkotásának képeit rögzítette.","shortLead":"Keveseknek adatik meg, hogy saját házuk műtermében forgathatják a filmjüket – mondja Roy Anderssonra utalva...","id":"202042__palos_gergely_operator__sved_modellrol_szelid_remalomrol__fenytoresek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e5dc971-2c16-4275-aa9b-76a664862282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"637cf9b7-b814-4c8a-9240-891c65f99306","keywords":null,"link":"/360/202042__palos_gergely_operator__sved_modellrol_szelid_remalomrol__fenytoresek","timestamp":"2020. október. 19. 17:00","title":"Pálos Gergely: Nem az SZFE megújításáról van szó, hanem az elpusztításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]