[{"available":true,"c_guid":"e59750cb-9de7-4d19-824d-8df32fd3445f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új kínai tengeralattjáró merült legénységével együtt a tenger legmélyére, a nyugat-csendes-óceáni Mariana-árokba.","shortLead":"Új kínai tengeralattjáró merült legénységével együtt a tenger legmélyére, a nyugat-csendes-óceáni Mariana-árokba.","id":"20201123_fentoucso_igyekvo_uj_kinai_tengeralattjaro_mariana_arok_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e59750cb-9de7-4d19-824d-8df32fd3445f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be06aee8-169d-40e9-8154-526f05fdf2e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_fentoucso_igyekvo_uj_kinai_tengeralattjaro_mariana_arok_video","timestamp":"2020. november. 23. 10:03","title":"Videót küldött fel a Mariana-árok mélyéről egy kínai tengeralattjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ab1553-de64-43e8-bc8e-a2d9a7befa1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai tudósok vizsgálták a Curiosity marsjáró által készített felvételeket a Gale-kráter kőzeteiről, ami alapján arra jutottak, a közeli Sharp-hegyről lezúduló víz elárasztotta a területet. A szakembereknek egy elméletük is van arra, miként nézett ki mindez.","shortLead":"Amerikai tudósok vizsgálták a Curiosity marsjáró által készített felvételeket a Gale-kráter kőzeteiről, ami alapján...","id":"20201124_mars_felszine_arviz_uledek_kozet_gale_krater_sharp_hegy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8ab1553-de64-43e8-bc8e-a2d9a7befa1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f29e80c-b77f-4443-a2e9-f22051219169","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_mars_felszine_arviz_uledek_kozet_gale_krater_sharp_hegy","timestamp":"2020. november. 24. 15:03","title":"Bizonyítékot találtak a tudósok, hogy árvizek voltak a Mars felszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95c8d782-973a-4f5a-bbed-e6ed19e41855","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Máris elbukni látszik Parragh László adóreformja.","shortLead":"Máris elbukni látszik Parragh László adóreformja.","id":"20201123_Maris_elbukni_latszik_Parragh_nagy_adoreformja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95c8d782-973a-4f5a-bbed-e6ed19e41855&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825cc7cb-d739-45e7-a028-27eaf2de9513","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_Maris_elbukni_latszik_Parragh_nagy_adoreformja","timestamp":"2020. november. 23. 15:53","title":"Nem tárgyalt a kormány az iparűzési adó felfüggesztéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae77cbe-e632-422c-82c4-46fc58026775","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idősek bármikor mehetnek boltba, 65 évnél fiatalabbakat viszont napi két órában nem engedhetnek be oda. A kereskedőkkel nem egyeztettek az új szabályokról - tudta meg a hvg.hu.","shortLead":"Az idősek bármikor mehetnek boltba, 65 évnél fiatalabbakat viszont napi két órában nem engedhetnek be oda...","id":"20201123_Orban_Viktor_kormanyrendelet_vasarlasi_idosav","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ae77cbe-e632-422c-82c4-46fc58026775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fddf417-7e88-4d9a-8cde-1314d9a3d708","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201123_Orban_Viktor_kormanyrendelet_vasarlasi_idosav","timestamp":"2020. november. 23. 12:35","title":"Orbán Viktor bejelentette, hogy jön az időseknek fenntartott idősáv a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13df42e7-50ad-4198-88c2-a52ba72b95e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A ferences szerzetes a múlt hét második felében került kórházba.","shortLead":"A ferences szerzetes a múlt hét második felében került kórházba.","id":"20201123_bojte_csaba_koronavirus_fertozes_budapest_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13df42e7-50ad-4198-88c2-a52ba72b95e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8beec4c-ffc7-49f7-9dfe-145671f75372","keywords":null,"link":"/elet/20201123_bojte_csaba_koronavirus_fertozes_budapest_korhaz","timestamp":"2020. november. 23. 17:51","title":"Jobban van Böjte Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb33009-8839-46f0-a93f-6cf2d83e89d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Pázmány Péter utcában található épület több helyisége is lángra kapott, újpesti önkéntesek is érkeztek oltani a tüzet.","shortLead":"A Pázmány Péter utcában található épület több helyisége is lángra kapott, újpesti önkéntesek is érkeztek oltani a tüzet.","id":"20201123_Kigyulladt_Csaladi_haz_XV_kerulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0eb33009-8839-46f0-a93f-6cf2d83e89d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5649a0df-4642-4dfc-94c8-bb467ecb6638","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_Kigyulladt_Csaladi_haz_XV_kerulet","timestamp":"2020. november. 23. 08:11","title":"Kigyulladt egy családi ház a XV. kerületben, 3 embert mentettek ki a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ausztrál légitársaság vezetője szerint más cégek is követni fogják a példájukat, és megkövetelik az oltásigazolást.\r

","shortLead":"Az ausztrál légitársaság vezetője szerint más cégek is követni fogják a példájukat, és megkövetelik az oltásigazolást.\r

","id":"20201123_legitarsasag_koronavirus_jarvany_vakcina_oltas_nemzetkozi_jarat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44148c8d-5960-4313-a2fe-986f60108dbd","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_legitarsasag_koronavirus_jarvany_vakcina_oltas_nemzetkozi_jarat","timestamp":"2020. november. 23. 19:10","title":"Csak koronavírus ellen beoltott utasokat fogad a Qantas a nemzetközi járatain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3","c_author":"Serdült Viktória","category":"tudomany","description":"Hiába „csak” 70 százalékos az AstraZeneca koronavírus elleni oltóanyagának hatásossága, ettől még tökéletes fegyver lehet a járvány elleni harcban. Könnyű szállíthatósága és viszonylag alacsony ára pedig még előnyt is jelenthet. De pontosan mit takar, hogy egy vakcina hány százalékban hatásos, és milyen eredményekkel sikerült legyőzni korábban olyan járványokat, mint a himlő vagy a gyermekbénulás? Mindent elmagyarázunk, amit az eddigi oltóanyagokról tudni kell. ","shortLead":"Hiába „csak” 70 százalékos az AstraZeneca koronavírus elleni oltóanyagának hatásossága, ettől még tökéletes fegyver...","id":"20201124_koronavirus_vakcina_hatasossag_oltoprogram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b5449fb-bf27-4cbb-9012-3166f8eb0893","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_koronavirus_vakcina_hatasossag_oltoprogram","timestamp":"2020. november. 24. 06:30","title":"Nemcsak a vakcina hatásossága fontos, hanem az is, hány embert oltanak majd be vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]