[{"available":true,"c_guid":"cec4b135-543c-4678-9e0d-e0f40bbf6008","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Óvatos optimizmussal nyilatkoztak uniós nagykövetek a Brexit egyezményről, mely kilenc hónap után talán megszülethet – értesült a Reuters. A Bloomberg szerint azonban a franciák vétóval fenyegetőznek.","shortLead":"Óvatos optimizmussal nyilatkoztak uniós nagykövetek a Brexit egyezményről, mely kilenc hónap után talán megszülethet –...","id":"20201203_A_hetvegere_lehet_megallapodas_a_Brexitrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cec4b135-543c-4678-9e0d-e0f40bbf6008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e59a47-9c5d-44ec-89a5-72e022ca4a4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_A_hetvegere_lehet_megallapodas_a_Brexitrol","timestamp":"2020. december. 03. 15:15","title":"A hétvégére lehet megállapodás a Brexitről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4186a950-a9d1-49ec-8209-525ef1126783","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy kutatócsoport számításai szerint a vártnál korábban, már jövőre felszínre kerülhetnek annak az amerikai katonai repülőgépnek a roncsai, mely 1946-ban zuhant le a svájci Gaugli-gleccseren.","shortLead":"Egy kutatócsoport számításai szerint a vártnál korábban, már jövőre felszínre kerülhetnek annak az amerikai katonai...","id":"20201203_1946_c53_repulo_lezuhant_roncs_gaugli_gleccser","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4186a950-a9d1-49ec-8209-525ef1126783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf82f0b-79ac-4758-8891-3119cb75f966","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_1946_c53_repulo_lezuhant_roncs_gaugli_gleccser","timestamp":"2020. december. 04. 12:33","title":"Hamarosan felszínre kerülhet a 74 éve lezuhant, gleccserbe szorult repülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8287e0-e4d1-45c3-a65d-4a4e84be94f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jövő nyárig tolódhat ki a vágányzár a forgalmas HÉV-vonalon az új atlétikai stadion munkálatai miatt. Addig marad a pótlóbuszos megoldás.","shortLead":"Jövő nyárig tolódhat ki a vágányzár a forgalmas HÉV-vonalon az új atlétikai stadion munkálatai miatt. Addig marad...","id":"20201203_Hat_honapot_csuszik_a_csepeli_HEVvonal_felujitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd8287e0-e4d1-45c3-a65d-4a4e84be94f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"869062ba-5967-4a56-b92a-7631baa4717d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201203_Hat_honapot_csuszik_a_csepeli_HEVvonal_felujitasa","timestamp":"2020. december. 03. 10:15","title":"Hat hónapot csúszik a csepeli HÉV-vonal felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93448a2-809d-42c0-821f-626f00606042","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közkedvelt autós alkalmazás a közeljövőben 36 új országban válik elérhetővé.","shortLead":"A közkedvelt autós alkalmazás a közeljövőben 36 új országban válik elérhetővé.","id":"20201204_sok_autos_elete_egyszerubbe_valik_magyarorszagra_erkezik_az_android_auto_apple_carplay","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e93448a2-809d-42c0-821f-626f00606042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f6fe35-cb8f-466d-a0cd-ca37b541b4f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201204_sok_autos_elete_egyszerubbe_valik_magyarorszagra_erkezik_az_android_auto_apple_carplay","timestamp":"2020. december. 04. 09:28","title":"Sok autós örülhet neki: Hivatalosan Magyarországra érkezik az Android Auto","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d123722-adca-43bf-a2ab-51cfa3654b64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igazából nem, a második meccsén eltiltották egy évre.","shortLead":"Igazából nem, a második meccsén eltiltották egy évre.","id":"20201204_curtis_foci_labdarugas_ujpest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d123722-adca-43bf-a2ab-51cfa3654b64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7459aa93-c861-4d4d-bc6b-7b94ed6e2ddd","keywords":null,"link":"/elet/20201204_curtis_foci_labdarugas_ujpest","timestamp":"2020. december. 04. 19:45","title":"Curtisnek a foci is \"jól megy\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A várakozásoknak megfelelő mértékben növekednek a nyugellátások 2021-ben.","shortLead":"A várakozásoknak megfelelő mértékben növekednek a nyugellátások 2021-ben.","id":"20201203_nyugdij_emeles_inflacio_kormanyrendelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9216299a-d67e-4e4b-8c1f-e799e08db744","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_nyugdij_emeles_inflacio_kormanyrendelet","timestamp":"2020. december. 03. 07:38","title":"Megjelent a rendelet a nyugdíjemelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f50c713-4fb1-4a9a-b183-875af87f4291","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201203_Marabu_Feknyuz_Szajer_2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f50c713-4fb1-4a9a-b183-875af87f4291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61df0ba9-b886-4a25-b2f9-47aeb1753187","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_Marabu_Feknyuz_Szajer_2","timestamp":"2020. december. 03. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Szájer 2.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b16df4e4-caf1-4fc9-992a-34a5cba1b27c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"További 100 ezer dollárt is felajánlott a divatmárka, ha legalább ugyanennyi összegyűlik az adománygyűjtő programján. ","shortLead":"További 100 ezer dollárt is felajánlott a divatmárka, ha legalább ugyanennyi összegyűlik az adománygyűjtő programján. ","id":"20201204_gucci_felmillio_dollar_unicef_koronavirus_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b16df4e4-caf1-4fc9-992a-34a5cba1b27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4607ac5d-9339-4719-88e0-ec4e7848a6b8","keywords":null,"link":"/kkv/20201204_gucci_felmillio_dollar_unicef_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. december. 04. 15:27","title":"A Gucci félmillió dollárt ad koronavírus elleni oltásokra az UNICEF-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]