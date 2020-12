Megedződtek a magyarok a politikai szexbotrányokban

Jellemzően választási kampányokban buknak bele politikusok szexbotrányokba, de arra is akadt már példa, hogy magyar diplomatát egy külföldi állam húzott csőbe – egyértelműen politikai okok miatt. A Szájer-sztorinál semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy a botrányt "külső erők" idézték elő, még ha vannak is gyanúra okot adó jelek. A kilencvenes években még tabu volt a politikusok magánélete, a kétezres évek második felében viszont szinte már futószalagon jönnek az ilyen sztorik.

“Ezeken a szexorgiákon vannak ukrán, francia, német, holland, luxemburgi, svájci és spanyol politikusok. A leggyakoribb vendégek azonban a lengyelek és a magyarok” - ezt a kijelentést tette a lengyel Onet nevű lapnak a 29 éves David Manzheley, aki azt a brüsszeli orgiát szervezte, ahol Szájer József is jelen volt, mielőtt a kiérkező rendőrök elől menekülni kezdett. Manzheley nem először rendez ilyen jellegű, alapvetően a diszkrécióra épülő partikat, ezért is figyelemreméltó, hogy a botrány kirobbanása óta mintha a diszkréció számára már kevésbé lenne fontos. És miközben a botrány kirobbanása után azt nyilatkozta, hogy nem ismerte Szájert és a Fideszt, a lengyel lapnak már pontosan fel tudta idézni, hogy kilenc fideszes politikus is járt már nála. Ez és az, hogy a szervező éppen a lengyeleket és a magyarokat emeli ki, azoknak a gyanúját erősítheti, akik valamiféle nagypolitikai, esetleg titkosszolgálati kavarást sejtenek a háttérben, mondván: a uniós költségvetés lengyel-magyar vétóján is felbátorodhatott az ellenérdekelt tagállamok valamelyike annyira, hogy lépéseket tegyen annak érdekében, hogy a botrány éppen most és éppen így robbanjon ki - noha hasonló bulik korábban is voltak. De ha így volt, ha nem, akkor sem tud ez a történet függetlenedni a politikától, akkor sem tud önmagában csak magánügy lenni.

A politikában előforduló szexbotrányok gyakran nagyon is tudatosan vannak időzítve: a Borkai Zsolt győri polgármester bukásához vezető, titokban készült felvételek is jóval azelőtt készültek, mielőtt a 2019-es önkormányzati választási kampányban nyilvánosságra kerültek volna és a történet eddig ismert részei arról árulkodnak, hogy első körben zsarolásra használták fel azokat, politikai lejáratására csak a második körben.

Ugyanígy a tavalyi kampányban robbant a budaörsi polgármester szexbotránya is. Wittinghoff Tamást egy prostituált húzta csőbe egy olyan felvétellel, amellyel a polgármester szerint már régóta próbálták zsarolni. A kampány alatt olyan szórólapokat dobtak be ismeretlenek a budaörsi postaládákba, amelyen szerepelt az a link, amely arra a pornóoldalra mutatott, ahová a titokban készült felvételt feltöltötték. Már az önkormányzati választás után, 2019 decemberében pedig a DK szóvivője, Gréczy Zsolt került slamasztikába. A kormánypárti sajtóban

zaklatási vádak jelentek meg róla, az internetre pedig olyan intim fényképek jelentek meg róla, amiket amúgy ő maga csinált. Bár később a bírósági ítéletek helyreigazításra kötelezték az állítólagos zaklatásról beszámoló médiumokat, Gréczy a nyilvánosan vállalhatatlan fotók miatt ekkor már régen lemondott parlamenti mandátumáról.

A Szájer bukásához vezető történet annyiban más, hogy ha politikai machináció is áll a háttérben (amire egyébként nincsen semmilyen közvetlen bizonyíték), akkor sem a politikus zsarolása, hanem a leleplezése lehetett a cél, hiszen az orgián történő részvétel és Szájer menekülésének a ténye szivárgott ki.

Az egyébként lenne példa nélküli, hogy valamelyik állam egy nemzetközi játszmában használ fel egy szexügyet. 2011-ben például a minszki magyar nagykövetség egyik diplomatáját, B. Zoltánt kellett hazarendelnie a külügynek, miután felkerült az internetre egy titokban készült videófelvétel, amint egy nővel szexszel. Erről az esetről nagyon hamar kiderült, hogy a magyar diplomata vélhetően a fehérorosz titkosszolgálat csapdájába sétált bele. Bár a történet szerint a nő hozzátartozója állt bosszút a felvétellel a diplomatán, mert elmondása szerint az amúgy házas B. Zoltán egyszerre több nővel folytatott viszonyt, a profi felvételekből és egyéb körülményekből egyértelmű volt, hogy a magyar férfi a klasszikus kompromat “áldozata” lett. A kompromat a posztszovjet térség politikai szaknyelvében használt kifejezés a politikai céllal megszervezett lejáratásra. A gyanút erősítette az is, hogy nem sokkal később a fehéroroszok a magyar nagykövet feleségét is célba vették, nyilvánosságra hozva egy telefonbeszélgetést, amit állítólag egy magánnyomozó készítette egy féltékeny feleség megbízásából. A telefonbeszélgetésekben egy olasz férfi és egy erős akcentussal rendelkező nő beszél találkozókról, szexről. A szövegből úgy tűnik, a nő az olasszal csalja a férjét. A magyar külügy erre már nagyon berágott és behívta a Budapestre akkreditált fehérorosz nagykövetet, valamint "súlyos és durva provokációnak" minősítette a történteket. Az, hogy éppen akkor történt ez a fehérorosz akció, nem véletlen. Akkoriban az EU soros elnökségét ellátó Magyarország diplomáciájának a feladata volt, hogy az EU-s ügyek mellett figyelje, mennyire teljesülnek Fehéroroszországban az emberi jogokra vonatkozó uniós elvárások - ez pedig nagyon nem tetszett Minszknek.

A magyar belpolitikában is találkozhatunk hasonló játszmákkal. 2010 nyarán például a Jobbik szárnyai alól kinőtt Magyar Nemzeti Gárda Mozgalom akkori főkapitányáról, Kiss Róbertről kerül elő egy videófelvétel, amelyen egy olyan nővel csókolózott, aki nem a felesége. Kiss a botrányba belebukott, lemondott a tisztségéről. Nem lehet kizárni, hogy a Magyar Nemzeti Gárda Mozgalmat érintő botrányba ne lett volna benne valamelyik hazai titkosszolgálat keze, a kvázi félkatonai szervezet bomlasztásában ugyanis mindenképpen érdekelt volt a Nemzetbiztonsági Hivatal, tehát az Alkotmányvédelmi Hivatal jogelődje.

De legalább ennyire érintett volt a polgári titkosszolgálat - vagyis annak egy munkatársa - egy másik emlékezetes botrányban is, ami Mucuska-gate néven vált ismertté. 2015-ben egy eredetileg román állampolgárságú, Szatmári néven ismert házaspárt hozták kapcsolatba a román hírszerzéssel. Az asszony és a férfi állítólag magyar kormányzati szervekbe épült be, a nő pedig a feltételezések szerint intim viszonyba került a Medgyessy és a Gyurcsány-kormány több tagjával. A sztori kiszivárogtatásával hírbe hozott titkosszolgálati munkatárs később annál az UD Vagyonvédelmi Zrt-nél kötött ki, amit a Fideszhez köthető “magántitkosszolgálatként” emlegettek sokáig.

2010 februárjában a Blikk közölt le egy képet, amit valaki a Kínához tartozó Makaó belvárosában fotózott. A képen az MSZP-s Veres János volt látható, aki akkoriban a keleti kapcsolatokért felelős kormánybiztosként dolgozott, amint éppen a titkárságvezetőjével, a szintén szocialista Dobolyi Alexandrával sétál kettesben - a kép még 2009 decemberében készült. Veres azóta elvált és feleségül vette Dobolyit.

2005-ben a szintén MSZP-s Kovács Lászlóról rántotta le a leplet egykori szeretője, aki egy bulvárlapnak tálalt ki. Az akkor negyvenéves Endrényi Éva elmondta, hogy 2000 óta ápolt intim viszonyt Kováccsal, és amikor a politikust uniós adóügyi biztosnak nevezték ki, követte őt Brüsszelbe, és több diplomáciai találkozóra is elkísérte. Így például 2003 májusában Endrényi jelen volt Rodoszon egy olyan informális külügyminiszteri találkozón, ahol Kovács úgy mutatta be őt, mint a feleségét. A nőnek még uniós parlamenti belépője is volt Brüsszelben, hogy akár az ülések szüneteiben is meglátogathassa az adóügyi biztost. Kovács elismerte a viszonyt, de szerinte ez olyan magánügy, ami csak rá és a családjára tartozik. A Jobbik egykori elnökéről, Vona Gáborról pedig 2018-ban a felesége írta meg egy könyvben, hogy férje egyszer megcsalta őt, de ez nem számított leleplezésnek.

David Manzehely, a brüsszeli parti szervezője © EUrologus

© MTI / Krizsán Csaba

© Asszonyi Eszter

© MTI / Beliczay László

Dobolyi Alexandra © Végel Dániel

Mindenesetre a fentiek azt jelzik, hogy bejött a 14 évvel ezelőtt írt cikkünkben megszólaló szociológus szakemberek főbb állítása. Hammer Ferenc és Lányi Gusztáv ugyanis már 2006-ban azt mondták, hogy bár addig nem volt divatban, hogy a hazai politika szereplői öv alatti botrányokkal támadják egymást, ennek megváltozása elkerülhetetlen, és a szexbotrányok is bekerülnek a hazai politika eszköztárába. Így is lett.