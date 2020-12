Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e51a9592-616e-4f4f-a254-0390019c6673","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a fideszeseknél is 77 százalék az uniós tagságunkat támogatók aránya.","shortLead":"Még a fideszeseknél is 77 százalék az uniós tagságunkat támogatók aránya.","id":"20201209_median_rekordon_eu_tagsag_tamogatottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e51a9592-616e-4f4f-a254-0390019c6673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7cbf99d-132e-49b2-9cb1-0cfc8a5fe451","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_median_rekordon_eu_tagsag_tamogatottsag","timestamp":"2020. december. 09. 08:15","title":"Medián: Rekordon a magyar EU-tagság támogatottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b5732e-bb07-44dc-8a5d-23a615ce28d0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A jövőre is gondolt a Salzburg, amikor szerződtették a magyar tehetséget.","shortLead":"A jövőre is gondolt a Salzburg, amikor szerződtették a magyar tehetséget.","id":"20201207_szoboszlai_szerzodes_atigazolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90b5732e-bb07-44dc-8a5d-23a615ce28d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76561986-3342-4d6a-b02b-e3e43d6bceee","keywords":null,"link":"/sport/20201207_szoboszlai_szerzodes_atigazolas","timestamp":"2020. december. 07. 18:21","title":"Van egy kitétel Szoboszlai szerződésében, amivel nagyon jól járhat a csapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae86768a-9fdf-496d-8657-910f59897794","c_author":"Detralex","category":"brandcontent","description":"Kicsi vagy nagy, keskeny vagy széles sarok, színes vagy fekete, Manolo vagy Louboutin, nők tömkelege van oda a magas sarkú cipőkért. Elég csak a Szex és New York Carrie Bradshaw-jára gondolnunk, aki mániákusan vásárolta a tűsarkúkat, majd évekkel később jött csak rá, hogy egy lakás árát költötte a csodás lábbelikre.","shortLead":"Kicsi vagy nagy, keskeny vagy széles sarok, színes vagy fekete, Manolo vagy Louboutin, nők tömkelege van oda a magas...","id":"20201127_Noies_elegans_es_idonkent_rettento_fajdalmas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae86768a-9fdf-496d-8657-910f59897794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643caf5a-0f8a-49dd-8c5e-be702fcb653b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201127_Noies_elegans_es_idonkent_rettento_fajdalmas","timestamp":"2020. december. 08. 11:30","title":"Nőies, elegáns, és időnként rettentő fájdalmas – hogyan kezdődött és miért hordanak a nők magas sarkút?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1b9182-7f4e-46de-8ea3-7b51ae8fec4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hans Christian Wolters biztos benne, hogy a 2007-ben eltűnt brit kislányt megölték.","shortLead":"Hans Christian Wolters biztos benne, hogy a 2007-ben eltűnt brit kislányt megölték.","id":"20201208_A_Madeleine_McCannugy_ugyesze_megint_lebegtet_egy_nagyon_meggyozo_bizonyitekot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa1b9182-7f4e-46de-8ea3-7b51ae8fec4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f1c208-1652-4862-a942-88fc05c9d03c","keywords":null,"link":"/elet/20201208_A_Madeleine_McCannugy_ugyesze_megint_lebegtet_egy_nagyon_meggyozo_bizonyitekot","timestamp":"2020. december. 08. 10:45","title":"A Madeleine McCann-ügy ügyésze megint lebegtet egy nagyon meggyőző bizonyítékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"","category":"elet","description":"Sokan keresnek a népszerű videómegosztón fogyási tippeket, „akár egészségteleneket is”.","shortLead":"Sokan keresnek a népszerű videómegosztón fogyási tippeket, „akár egészségteleneket is”.","id":"20201208_Mar_nem_olyan_konnyu_az_anorexiat_nepszerusiteni_a_TikTokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d05ed0d-187c-466c-ba0b-57139499aa2a","keywords":null,"link":"/elet/20201208_Mar_nem_olyan_konnyu_az_anorexiat_nepszerusiteni_a_TikTokon","timestamp":"2020. december. 08. 11:44","title":"Már nem olyan könnyű az anorexiát népszerűsíteni a TikTokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1adfa54-6d95-4de7-96f7-66b585aabc31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo egy moduláris, azaz kivehető hátlapi kamerarendszeren dolgozik, amit szelfikameraként is lehetne használni – derül ki egy most felfedezett szabadalmi tervből.","shortLead":"Az Oppo egy moduláris, azaz kivehető hátlapi kamerarendszeren dolgozik, amit szelfikameraként is lehetne használni –...","id":"20201207_oppo_kameramodul_szelfikamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1adfa54-6d95-4de7-96f7-66b585aabc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1008257c-a156-48c7-a3c5-ce47375f38cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_oppo_kameramodul_szelfikamera","timestamp":"2020. december. 07. 19:03","title":"Extrém megoldást talált ki az Oppo, hogy elrejtse a szelfikamerát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed78669-62d3-4023-bfba-4128aa3676a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki képviselők egyetértettek abban, hogy az Európai Unió helyreállítási alapjára a magyar embereknek is nagy szükségük van. Jakab Péter szerint Orbán már arra készül, hogy Magyarországot kivezesse az EU-ból.","shortLead":"Az ellenzéki képviselők egyetértettek abban, hogy az Európai Unió helyreállítási alapjára a magyar embereknek is nagy...","id":"20201207_Orban_Viktor_veto_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eed78669-62d3-4023-bfba-4128aa3676a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4c3d68-d95c-4112-932f-c112f56e9694","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_Orban_Viktor_veto_ellenzek","timestamp":"2020. december. 07. 12:27","title":"\"Orbán gyenge és tehetetlen zsarnok\" – közös sajtótájékoztatót tartott az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"876a7d28-0521-46f2-b181-cd338bbdf5d8","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Még csak tesztjelleggel, de már működnek az első egyesített posta- és takarékfiókok. A kiszervezés a Posta részéről racionális döntés, az OTP-rivális Takarék-csoportnak pedig komoly versenyelőny lehet majd.","shortLead":"Még csak tesztjelleggel, de már működnek az első egyesített posta- és takarékfiókok. A kiszervezés a Posta részéről...","id":"202049__alakulo_oriasbank__videki_fiokok__speder_zoltan_oroksege__posta_abank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=876a7d28-0521-46f2-b181-cd338bbdf5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c04cecb-faf3-4d3b-9a38-b9f7f712e329","keywords":null,"link":"/360/202049__alakulo_oriasbank__videki_fiokok__speder_zoltan_oroksege__posta_abank","timestamp":"2020. december. 08. 06:30","title":"Milyen az, ha összeköltözik a posta és a bank? A lakosság nem fogadta kitörő örömmel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]