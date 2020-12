Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9897ada5-8259-471a-8f94-225c04330f23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtartotta eddigi talán legrövidebb tájékoztatóját az operatív törzs. A tömeges oltásra 2021-ig kell várni.","shortLead":"Megtartotta eddigi talán legrövidebb tájékoztatóját az operatív törzs. A tömeges oltásra 2021-ig kell várni.","id":"20201214_operativ_torzs_december_14_koronavirus_oltas_vakcina_pfizer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9897ada5-8259-471a-8f94-225c04330f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdfcb924-9c41-4684-a0a1-f32d0cebe3dd","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_operativ_torzs_december_14_koronavirus_oltas_vakcina_pfizer","timestamp":"2020. december. 14. 12:01","title":"Operatív törzs: A Pfizer/BioNTech vakcinája kerülhet leghamarabb Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ebfde8c-6ef1-4bc0-95cb-4298bdd4c761","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Továbbra sem kőkemény terepjáró az X7-es, de már sokkal több egyszerű szabadidőautónál.","shortLead":"Továbbra sem kőkemény terepjáró az X7-es, de már sokkal több egyszerű szabadidőautónál.","id":"20201216_650_loero_es_terepgumi_morcositott_bmw_x7_erkezett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ebfde8c-6ef1-4bc0-95cb-4298bdd4c761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e1449e-4637-4acf-a25f-c45f7d0431d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201216_650_loero_es_terepgumi_morcositott_bmw_x7_erkezett","timestamp":"2020. december. 16. 09:21","title":"650 lóerő és terepgumi: egyedien tuningolt BMW X7 érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb2390f0-0d1c-43d7-a386-36e191eb3879","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyolcvan méteres mélységbe zuhant egy nő a Boroka kilátónál az egyik ausztráliai kirándulóhelyen. Átmászott a korláton, hogy egy látványos fotóért pózolhasson, de megbotlott a szikla szélén.","shortLead":"Nyolcvan méteres mélységbe zuhant egy nő a Boroka kilátónál az egyik ausztráliai kirándulóhelyen. Átmászott a korláton...","id":"20201214_Latvanyos_szelfiert_maszott_ki_a_sziklara_de_a_melybe_zuhant_egy_ausztral_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb2390f0-0d1c-43d7-a386-36e191eb3879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e2c00c7-1d9f-4b12-bd80-7b289c6bea3b","keywords":null,"link":"/elet/20201214_Latvanyos_szelfiert_maszott_ki_a_sziklara_de_a_melybe_zuhant_egy_ausztral_no","timestamp":"2020. december. 14. 14:47","title":"Látványos fotóért mászott ki a sziklára, de a mélybe zuhant egy ausztrál nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a0760e-1a18-4e30-944a-3df245c75344","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Alaptörvény kilencedik módosítása után a kormánypárti csatorna műsorvezetője is egy melegjogi civil szervezet jelszavával pózolt az Instagramon.","shortLead":"Az Alaptörvény kilencedik módosítása után a kormánypárti csatorna műsorvezetője is egy melegjogi civil szervezet...","id":"20201215_Ordog_Nora_a_TV2_musorvezetoje_is_felszolalt_az_apa_es_az_anya_nemerol_szolo_torveny_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1a0760e-1a18-4e30-944a-3df245c75344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50955daf-ded8-4ebd-9e8d-f2f1039b1016","keywords":null,"link":"/elet/20201215_Ordog_Nora_a_TV2_musorvezetoje_is_felszolalt_az_apa_es_az_anya_nemerol_szolo_torveny_miatt","timestamp":"2020. december. 15. 18:10","title":"Ördög Nóra, a TV2 műsorvezetője is felszólalt az apa és az anya neméről szóló törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7d76534-3a92-4368-a498-c233a52c4770","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai, svéd és brit kutatók szerint testünk jelzéseiből kiolvasható, ha hosszabb ideig tartó küzdelemre lesz szüksége a koronavírus-fertőzés leküzdéséhez.","shortLead":"Amerikai, svéd és brit kutatók szerint testünk jelzéseiből kiolvasható, ha hosszabb ideig tartó küzdelemre lesz...","id":"20201215_elhuzodo_koronavirus_fertozes_long_covid_19_tunetek_etvagytalansag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7d76534-3a92-4368-a498-c233a52c4770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e22cc98-60b9-406e-98b5-cc0057c80061","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_elhuzodo_koronavirus_fertozes_long_covid_19_tunetek_etvagytalansag","timestamp":"2020. december. 15. 08:03","title":"Ez a két tünet jelezheti, hogy a koronavírus hosszabb ideig rombol majd a szervezetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c52196-909f-4612-8ce7-186f59ae5f02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 3D-nyomtatással készült süteményformák között olyan is van, amelyik Győrfi Pált ábrázolja.","shortLead":"A 3D-nyomtatással készült süteményformák között olyan is van, amelyik Győrfi Pált ábrázolja.","id":"20201214_sutoforma_sutiforma_nyunyoka_covid_koronavirus_3d_nyomtatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7c52196-909f-4612-8ce7-186f59ae5f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac3ec9f-3755-4689-9c87-da99ba7c0c63","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_sutoforma_sutiforma_nyunyoka_covid_koronavirus_3d_nyomtatas","timestamp":"2020. december. 14. 15:03","title":"Elkészült a nyunyókás és a covidos sütiforma, hogy legyen valami vidám is 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"945fcfbd-f013-4cd2-9a40-3df0b588c681","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Minden túlzás nélkül a szemüveges emberek kültéri életkedvét adhatja vissza a következő hónapokra a magyar Kollabor által 3D-nyomtatással készített páravédő. Amit tud, az papíron is jól hangzik, de nem elégedtünk meg ennyivel: kipróbáltuk. Bevált.","shortLead":"Minden túlzás nélkül a szemüveges emberek kültéri életkedvét adhatja vissza a következő hónapokra a magyar Kollabor...","id":"20201216_kollabor_nopara_arcmaszk_paravedo_szemuveghez_teszt_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=945fcfbd-f013-4cd2-9a40-3df0b588c681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a6cd606-5fbd-4e72-acd3-1f6eca3f39fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_kollabor_nopara_arcmaszk_paravedo_szemuveghez_teszt_velemeny","timestamp":"2020. december. 16. 08:03","title":"Szemüvegesként feltettük a maszkunkra ezt a kütyüt, és úgy éreztük: megváltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae38228f-2e4f-44eb-ae3c-2a11790f6a7e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerinte az a kormány saját műsora.\r

\r

","shortLead":"Szerinte az a kormány saját műsora.\r

\r

","id":"20201214_Fluor_Tomi_Orwelli_dolog_a_Tenyeknek_nevezni_a_TV2_hiradojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae38228f-2e4f-44eb-ae3c-2a11790f6a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9edacbd9-a796-43e5-b10f-096a6c89e92e","keywords":null,"link":"/kultura/20201214_Fluor_Tomi_Orwelli_dolog_a_Tenyeknek_nevezni_a_TV2_hiradojat","timestamp":"2020. december. 14. 11:33","title":"Fluor Tomi: Orwelli dolog Tényeknek nevezni a TV2 híradóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]