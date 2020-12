Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88dee5d6-a969-4c42-bf5b-8e3ff54e90d0","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"A gondozás mellett a hozzátartozók és bentlakók közötti intenzív közvetítés is feladat lett az idősotthonban, a szegény faluban sokan az álomkarácsonyt gyászolják, a hajléktalanok felé pedig ilyenkor több figyelem irányul, de ez elmúlik az ünnepek elteltével. Szociális dolgozókkal beszélgettünk az ünnep alkalmából arról, hogyan dolgoznak karácsonykor, és mi motiválja őket a sokszor alulértékelt területen.","shortLead":"A gondozás mellett a hozzátartozók és bentlakók közötti intenzív közvetítés is feladat lett az idősotthonban, a szegény...","id":"20201226_karacsony_szocialis_munkasok_maltai_szeretetszolgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88dee5d6-a969-4c42-bf5b-8e3ff54e90d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47cabc79-ca66-47dd-9ff8-f260d5b9c1bc","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_karacsony_szocialis_munkasok_maltai_szeretetszolgalat","timestamp":"2020. december. 26. 07:00","title":"Az álomszerű karácsony elgyászolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e1f2caf-ee6c-459c-886f-ff50ab3c894b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Befejezte a műsorszórást az alig egy hónapot működő Olay TV kormánykritikus televízió Törökországban pénteken, mert főszerkesztője, Suleyman Sarilar szerint nem tudott többé ellenállni a tudósításai miatti masszív kormányzati nyomásnak.\r

","shortLead":"Befejezte a műsorszórást az alig egy hónapot működő Olay TV kormánykritikus televízió Törökországban pénteken, mert...","id":"20201226_26_napot_sugarzott_a_torok_kormanykritikus_televizio_nem_tudott_ellenallni_a_kormanyzati_nyomasnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e1f2caf-ee6c-459c-886f-ff50ab3c894b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76a11de-4016-490c-9749-2db1196c66ca","keywords":null,"link":"/vilag/20201226_26_napot_sugarzott_a_torok_kormanykritikus_televizio_nem_tudott_ellenallni_a_kormanyzati_nyomasnak","timestamp":"2020. december. 26. 08:44","title":"26 napot sugárzott a török kormánykritikus televízió: nem tudott ellenállni a kormányzati nyomásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431ff58a-2187-491d-a1c3-686ae2f4f2a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Kreml jelentette be, hogy az év legvégére tervezett, szokásos találkozót idén meg sem tartják.","shortLead":"A Kreml jelentette be, hogy az év legvégére tervezett, szokásos találkozót idén meg sem tartják.","id":"20201227_Indoklas_nelkul_lefujtak_Putyin_ev_vegi_talalkozojat_az_uzleti_vezetokkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=431ff58a-2187-491d-a1c3-686ae2f4f2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e89395ee-0415-403e-999a-a62290979310","keywords":null,"link":"/vilag/20201227_Indoklas_nelkul_lefujtak_Putyin_ev_vegi_talalkozojat_az_uzleti_vezetokkel","timestamp":"2020. december. 27. 13:06","title":"Indoklás nélkül lefújták Putyin év végi találkozóját az üzleti vezetőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"650578ea-7ace-42ba-969f-c1806c131a79","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A héten Svédországban is összegyűltek a szükséges aláírások, így már csak egy országban kell teljesíteni az előírást.\r

","shortLead":"A héten Svédországban is összegyűltek a szükséges aláírások, így már csak egy országban kell teljesíteni...","id":"20201226_Mar_csak_egy_orszagbol_kell_a_szukseges_alairas_a_Szekely_Nemzeti_Tanacs_sikereert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=650578ea-7ace-42ba-969f-c1806c131a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db2ea971-5b72-47b4-99da-da9b9a0c1d00","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_Mar_csak_egy_orszagbol_kell_a_szukseges_alairas_a_Szekely_Nemzeti_Tanacs_sikereert","timestamp":"2020. december. 26. 09:30","title":"Már csak egy országból kell a szükséges számú aláírás a Székely Nemzeti Tanács sikeréért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1136cc61-92c7-487f-a028-69796ca927b6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Paris SG labdarúgócsapat vezetőedzői posztjának várományosa, az argentin Mauricio Pochettino azt mondta: kinevezését követően tüstént nekilátna, hogy honfitársát, Lionel Messit Barcelonából Párizsba csábítsa át.","shortLead":"A Paris SG labdarúgócsapat vezetőedzői posztjának várományosa, az argentin Mauricio Pochettino azt mondta: kinevezését...","id":"20201226_Parizsba_tart_Messi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1136cc61-92c7-487f-a028-69796ca927b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243bc341-f8ad-48e8-9de4-7d12c946d9f1","keywords":null,"link":"/sport/20201226_Parizsba_tart_Messi","timestamp":"2020. december. 26. 16:20","title":"Párizsba tart Messi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b2697fe-8b7e-4097-bd7c-2fe8b2f624af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportos német kupé képzeletben egészen a 80-as évek elejére repítheti vissza új gazdáját.","shortLead":"A sportos német kupé képzeletben egészen a 80-as évek elejére repítheti vissza új gazdáját.","id":"20201226_ha_unalmas_az_elso_golf_gti_akkor_itt_egy_elado_regi_scirocco_gti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b2697fe-8b7e-4097-bd7c-2fe8b2f624af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8096d8f-ab7c-47e0-b363-ee2a32cdef27","keywords":null,"link":"/cegauto/20201226_ha_unalmas_az_elso_golf_gti_akkor_itt_egy_elado_regi_scirocco_gti","timestamp":"2020. december. 26. 06:41","title":"Ha unalmas az első Golf GTI, akkor itt egy eladó régi Scirocco GTI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de50462-1445-4f43-8982-4fa18f70c57b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az első oltóanyagszállítmány szombaton reggel 6 órakor lépte át a hegyeshalmi határt. Onnan rendőrségi felvezetéssel viszik tovább.\r

","shortLead":"Az első oltóanyagszállítmány szombaton reggel 6 órakor lépte át a hegyeshalmi határt. Onnan rendőrségi felvezetéssel...","id":"20201226_Mar_Magyarorszagon_van_az_az_elso_vakcinaszallitmany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0de50462-1445-4f43-8982-4fa18f70c57b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d0f80e-fee5-4627-911e-2366d1c61c76","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_Mar_Magyarorszagon_van_az_az_elso_vakcinaszallitmany","timestamp":"2020. december. 26. 08:15","title":"Már Magyarországon van az az első vakcinaszállítmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"715e540a-38e1-47f6-8840-f332f5cdddf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"6 072 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 467-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"6 072 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 467-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20201227_Koronavirus_698_uj_fertozott_meghalt_96_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=715e540a-38e1-47f6-8840-f332f5cdddf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b2fc89-4a7e-4613-b458-4b7dc2cfc264","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_Koronavirus_698_uj_fertozott_meghalt_96_beteg","timestamp":"2020. december. 27. 09:10","title":"Koronavírus: 698 új fertőzött, meghalt 96 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]