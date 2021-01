Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A világ leghíresebb ügynökének megteremtője, a feszültségteremtés nagymestere, egy vöröskeresztes kém, egy kettős ügynök és egy magyar kémregényszerző, aki az ÁVH őrnagya volt\". Ötször egy percben.","shortLead":"A világ leghíresebb ügynökének megteremtője, a feszültségteremtés nagymestere, egy vöröskeresztes kém, egy kettős...","id":"202053_john_le_carreugyosztaly__kettos_kemhatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d6ba16-762b-484d-85c4-7066a783d44d","keywords":null,"link":"/360/202053_john_le_carreugyosztaly__kettos_kemhatas","timestamp":"2021. január. 05. 17:00","title":"James Bondtól a \"szocialista emberek igazáig\" – Kémregényírók mustrája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4183247-b212-45e9-babc-04fe1dd019c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely szerint a kormány hibája, hogy az emberek bizalmatlanok a vakcinákkal kapcsolatban.","shortLead":"Karácsony Gergely szerint a kormány hibája, hogy az emberek bizalmatlanok a vakcinákkal kapcsolatban.","id":"20210104_Koronavirus_vakcina_oltas_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4183247-b212-45e9-babc-04fe1dd019c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858cb8cc-2d6c-45cb-a1a9-d003d2a3495d","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_Koronavirus_vakcina_oltas_ellenzek","timestamp":"2021. január. 04. 18:37","title":"Fekete-Győr és Gyurcsány is csak az unió által engedélyezett vakcinával oltatná be magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7122a6f1-96ef-4acc-a608-6a8b4b874d86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feljelentést az érdi alpolgármester tette az ügyben.","shortLead":"A feljelentést az érdi alpolgármester tette az ügyben.","id":"20210104_erd_soskut_feher_ut_hulladekbol_nyomozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7122a6f1-96ef-4acc-a608-6a8b4b874d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06afe73-37bb-4e4e-b40d-2a9bb734c9ad","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_erd_soskut_feher_ut_hulladekbol_nyomozas","timestamp":"2021. január. 04. 12:20","title":"Szemétből épült illegális út Érd és Sóskút között, ismeretlen tettes ellen nyomoz a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20be2d2c-4821-43fc-a9dc-f2088472f824","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aki az ablakból felvette a pizzafutár megverését, nem is szólt a rendőrségnek.","shortLead":"Aki az ablakból felvette a pizzafutár megverését, nem is szólt a rendőrségnek.","id":"20210104_Napolyban_hatan_rugdostak_le_a_robogojarol_egy_pizzafutart_az_emberek_osszedobtak_neki_egy_ujra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20be2d2c-4821-43fc-a9dc-f2088472f824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b712c6-7615-4f7e-ab82-608c44b99810","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_Napolyban_hatan_rugdostak_le_a_robogojarol_egy_pizzafutart_az_emberek_osszedobtak_neki_egy_ujra","timestamp":"2021. január. 04. 17:20","title":"Nápolyban hatan rugdostak le a robogójáról egy pizzafutárt, az emberek összedobtak neki egy újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cfaba98-fc42-44a3-a9ed-3cef131950f2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Enrique Tarriót kedden Washingtonban tartóztatták le rongálásért.","shortLead":"Enrique Tarriót kedden Washingtonban tartóztatták le rongálásért.","id":"20210105_Proud_Boys_USA_letartoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cfaba98-fc42-44a3-a9ed-3cef131950f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e36fadb8-6bec-4967-a7cc-30678b21a560","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_Proud_Boys_USA_letartoztatas","timestamp":"2021. január. 05. 11:55","title":"Letartóztatták az amerikai szélsőjobbos Büszke Fiúk vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A Sparnál a próbaidőn lévők bére csak bruttó 5 ezer forinttal nő, a próbaidőn túl viszont 15 ezer forinttal nő a lehetséges legalacsonyabb bér – ebben egyezett meg az áruházlánc vezetése és a szakszervezet.","shortLead":"A Sparnál a próbaidőn lévők bére csak bruttó 5 ezer forinttal nő, a próbaidőn túl viszont 15 ezer forinttal nő...","id":"20210105_spar_berek_fizetes_munka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e339d5cd-adb4-48dc-824a-b4f63e6c1c8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210105_spar_berek_fizetes_munka","timestamp":"2021. január. 05. 12:50","title":"Megállapodtak a Spar-dolgozók béreiről, bruttó 240 ezer forint alatt senki nem fog keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2349d67-a8de-43ae-a28e-27e5e44a004c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiküldte a Samsung a meghívókat, így hivatalossá vált, mikor ismerheti meg a világ a gyártó legújabb csúcstelefonjait, és talán még egy-két apróságot is a Galaxy S21-ek mellett.\r

","shortLead":"Kiküldte a Samsung a meghívókat, így hivatalossá vált, mikor ismerheti meg a világ a gyártó legújabb csúcstelefonjait...","id":"20210104_samsung_galaxy_s21_ultra_bemutato_datuma_galaxy_unpacked","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2349d67-a8de-43ae-a28e-27e5e44a004c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83a89472-8fde-46af-9489-593703aad258","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_samsung_galaxy_s21_ultra_bemutato_datuma_galaxy_unpacked","timestamp":"2021. január. 04. 12:45","title":"Kiküldte a meghívót a Samsung, most már 99,99%, hogy jövő héten jön a Galaxy S21","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d23ff7-b617-48dc-bbc1-185302594b42","c_author":"Zwack Unicum","category":"brandcontent","description":"A gyomorkeserűk több évszázados tradícióra tekintenek vissza. De mitől is lesz igazán különleges egy ilyen nedű? Hogyan lehet a receptúrából újra és újra valami újat kihozni? Műhelytitkok és a gasztronómia találkozása: tartson velünk ínyenc időutazásunkon!","shortLead":"A gyomorkeserűk több évszázados tradícióra tekintenek vissza. De mitől is lesz igazán különleges egy ilyen nedű? Hogyan...","id":"20201201_Hagyomany_egy_apro_csavarral_igy_teheti_kulonlegesse_az_unnepi_menut_Unicum_Riserva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99d23ff7-b617-48dc-bbc1-185302594b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604f8c72-7f99-4cb0-bb73-2cc5289cad46","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201201_Hagyomany_egy_apro_csavarral_igy_teheti_kulonlegesse_az_unnepi_menut_Unicum_Riserva","timestamp":"2021. január. 03. 20:30","title":"Ínyenc fogások a múltból: ezeket a recepteket érdemes újra elővenni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]