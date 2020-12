Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54f9f44e-36e5-4608-959f-b3dfa54e3e35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Utazási szigorításról és a karácsonyi szabályok lazításáról döntött a kormány – jelentették be az operatív törzs sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Utazási szigorításról és a karácsonyi szabályok lazításáról döntött a kormány – jelentették be az operatív törzs...","id":"20201221_Szenteste_kijarasi_tilalom_repulok_Egyesult_Kiralysag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54f9f44e-36e5-4608-959f-b3dfa54e3e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4602d1c6-dcfd-4404-ac5d-0f7053826072","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_Szenteste_kijarasi_tilalom_repulok_Egyesult_Kiralysag","timestamp":"2020. december. 21. 11:27","title":"Szentestén nem lesz kijárási tilalom, nem engednek be repülőket az Egyesült Királyságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e44d064-7a95-462c-a589-6ecec7a65036","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Több lépésben, de végül teljesen felborította az önkormányzatok gazdálkodását a kormány. Az érintett helyhatóságok kuncsoroghatnak támogatásért és hitelengedélyért a kormánynál; leépíthetik közszolgáltatásaikat és beleállhatnak a harcba; vagy suba alatt bevállalhatnak hiányos büdzsét. Minden 2022-ről szól, a kommunikáció és a közhangulat ezért kulcsfontosságú lesz.","shortLead":"Több lépésben, de végül teljesen felborította az önkormányzatok gazdálkodását a kormány. Az érintett helyhatóságok...","id":"20201222_Kormany_vs_onkormanyzatok_sakkmatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e44d064-7a95-462c-a589-6ecec7a65036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1e61aa-3372-4a79-99fb-1df76b6510e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201222_Kormany_vs_onkormanyzatok_sakkmatt","timestamp":"2020. december. 22. 13:00","title":"Bármit is mond, a kormány mattot adott a nagyobb önkormányzatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ddefd7-646a-4a8b-a2cf-ecabdb9c67d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy éven át forgatta legújabb, A Perfect Planet című dokumentumfilmjét David Attenborough. A befejező munkálatokat a természettudós kertjében rögzítették. ","shortLead":"Négy éven át forgatta legújabb, A Perfect Planet című dokumentumfilmjét David Attenborough. A befejező munkálatokat...","id":"20201221_david_attenborough_a_perfect_planet_dokumentumfilm_klimavaltozas_fold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74ddefd7-646a-4a8b-a2cf-ecabdb9c67d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b1bb31-0980-4e6d-b02b-315283a6267f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_david_attenborough_a_perfect_planet_dokumentumfilm_klimavaltozas_fold","timestamp":"2020. december. 21. 17:03","title":"Négy év forgatás zárult most le: elkészült David Attenborough új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f680934-55bf-4b59-8327-b6a5e817240c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elkezdték kiszámolni az önkormányzatok, hogyan kell megvágniuk a költségvetéseiket, ha kiesik az iparűzési adó fele. Sötét az összkép, az önként vállalt feladatokat akár ki is dobhatják, de abban bíznak, hogy a kormány nem hagy senkit sem csődbe menni.","shortLead":"Elkezdték kiszámolni az önkormányzatok, hogyan kell megvágniuk a költségvetéseiket, ha kiesik az iparűzési adó fele...","id":"20201221_onkormanyzatok_iparuzesi_ado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f680934-55bf-4b59-8327-b6a5e817240c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9621cf9-5370-47f9-80ad-e8acd7fd740e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_onkormanyzatok_iparuzesi_ado","timestamp":"2020. december. 21. 08:57","title":"Bölcsődéken, fizetéseken, kulturális kiadásokon, fűnyíráson spórolhatnak az önkormányzatok az iparűzési adó fele nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe4097ac-3181-40d7-a3a5-63cce0375ba0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdától jelentkezhetnek a pedagógusok online az ingyenes tesztelésre.","shortLead":"Szerdától jelentkezhetnek a pedagógusok online az ingyenes tesztelésre.","id":"20201222_pedagogusok_tesztelese_regisztracio_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe4097ac-3181-40d7-a3a5-63cce0375ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5618c81-93e6-4b4f-993d-870a413e54c6","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_pedagogusok_tesztelese_regisztracio_koronavirus","timestamp":"2020. december. 22. 12:15","title":"Januárban folytatódik a pedagógusok tesztelése, de már regisztrációhoz kötik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88643a59-8ab9-40db-8a21-9e11bedf3aff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnököt a Welt am Sonntagnak adott interjúban szembesítették azzal, a jogállamisági mechanizmusnál nincs szó migrációs kérdésről, mire Orbán közölte, ez nem képzelődés, az Európai Parlament módosítása tág teret adott volna a szankciókra. ","shortLead":"A miniszterelnököt a Welt am Sonntagnak adott interjúban szembesítették azzal, a jogállamisági mechanizmusnál nincs szó...","id":"20201220_Orban_Nem_igaz_hogy_Merkel_legutobb_felemelte_a_hangjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88643a59-8ab9-40db-8a21-9e11bedf3aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5f75f6-1394-4395-aa07-c60655316640","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Orban_Nem_igaz_hogy_Merkel_legutobb_felemelte_a_hangjat","timestamp":"2020. december. 20. 16:09","title":"Orbán: \"Nem igaz, hogy Merkel legutóbb felemelte a hangját\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe77cba6-fe8e-4828-a489-7d20ae872382","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Torontóban található McEwan Fine Foods nevű üzlet sorai között pont úgy járhatunk el, ahogy a Google Street View által rögzített utcákon.","shortLead":"A Torontóban található McEwan Fine Foods nevű üzlet sorai között pont úgy járhatunk el, ahogy a Google Street View...","id":"20201222_mcewan_fine_foods_inabuggy_virtualis_seta_webshop_bevasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe77cba6-fe8e-4828-a489-7d20ae872382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"501fd5a6-443f-4f39-9d1b-101ff68e6dfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_mcewan_fine_foods_inabuggy_virtualis_seta_webshop_bevasarlas","timestamp":"2020. december. 22. 10:33","title":"Kanadában van egy bolt, ahol a neten sétálgatva vásárolhatunk be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ad1999-0738-4dfc-bf67-d271be05712f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elefántok számának fogyatkozásáról tanúskodik egy 487 éve elsüllyedt hajó rakománya – számolt be egy új kutatásról a BBC.","shortLead":"Az elefántok számának fogyatkozásáról tanúskodik egy 487 éve elsüllyedt hajó rakománya – számolt be egy új kutatásról...","id":"20201221_bom_jesus_1553_roncsai_rakomanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5ad1999-0738-4dfc-bf67-d271be05712f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24393b2d-c74e-4110-a19c-4833ec6ea081","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_bom_jesus_1553_roncsai_rakomanya","timestamp":"2020. december. 21. 07:33","title":"Véletlenül találtak rá egy 487 éve elsüllyedt hajó roncsára és rakományára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]