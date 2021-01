Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a5ccd83-1f45-4047-a182-420dcf73d4c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Körülbelül ilyen lehet majd a német kisautó felújított változata.","shortLead":"Körülbelül ilyen lehet majd a német kisautó felújított változata.","id":"20210118_erkezoben_a_megujult_volkswagen_polo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a5ccd83-1f45-4047-a182-420dcf73d4c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c257ff9-a7c2-42e1-bd4f-6cd32a67ca6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210118_erkezoben_a_megujult_volkswagen_polo","timestamp":"2021. január. 18. 12:11","title":"Érkezőben a megújult Volkswagen Polo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29273a2f-3caf-450d-b32f-ad00eff21644","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Londonban a pénzügyi állásokban 49%-kal kevesebb az üresedés, mint tavaly – írja a Bloomberg. Ez a Brexit és a Covid–19-járvány együttes hatása, és félő, hogy tartós lesz.","shortLead":"Londonban a pénzügyi állásokban 49%-kal kevesebb az üresedés, mint tavaly – írja a Bloomberg. Ez a Brexit és...","id":"20210118_Brexithatas_a_Cityben_dramai_mertekben_csokkentek_az_uj_munkahelyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29273a2f-3caf-450d-b32f-ad00eff21644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7b8f2b-8776-490c-a0c3-1ed2e9f0de40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210118_Brexithatas_a_Cityben_dramai_mertekben_csokkentek_az_uj_munkahelyek","timestamp":"2021. január. 18. 14:33","title":"Brexit-hatás: a Cityben drámai mértékben csökkentek az új munkahelyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f068178e-36f3-428f-8170-ddc16f591ce1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába az ingyenesség, úgy tűnik, az Nemzeti Népegészségügyi Központ nem számított arra, hogy tömött sorokban állnának majd sorban az emberek az influenzaoltásokért.","shortLead":"Hiába az ingyenesség, úgy tűnik, az Nemzeti Népegészségügyi Központ nem számított arra, hogy tömött sorokban állnának...","id":"20210118_nnk_influenza_elleni_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f068178e-36f3-428f-8170-ddc16f591ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666d5df6-030f-4ae8-931b-7bf05759c366","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_nnk_influenza_elleni_oltas","timestamp":"2021. január. 18. 17:01","title":"Nem vett tavaly a korábbinál sokkal több influenzaoltást az NNK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024c7991-c9b3-41d3-be0b-695bfee6f57a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki politikust vasárnap vették őrizetbe, az eljárással szemben az Európai Bizottság hétfői állásfoglalásában emelt kifogást.","shortLead":"Az orosz ellenzéki politikust vasárnap vették őrizetbe, az eljárással szemben az Európai Bizottság hétfői...","id":"20210118_magyar_kormany_alekszej_navalnij_letartoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=024c7991-c9b3-41d3-be0b-695bfee6f57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"954329b7-dc28-4eb0-a6cb-2a3acfb5c6fc","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_magyar_kormany_alekszej_navalnij_letartoztatas","timestamp":"2021. január. 18. 16:53","title":"A magyar kormány is elítéli Navalnij letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68fff37f-8c22-402d-95d0-3af7e3963fa2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alkatrészeket kínált eladásra, de csak elrakta a pénzt.","shortLead":"Alkatrészeket kínált eladásra, de csak elrakta a pénzt.","id":"20210118_facebook_csalo_alprofil","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68fff37f-8c22-402d-95d0-3af7e3963fa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7800cbee-30f7-42d7-8c5d-34375fe54c2f","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_facebook_csalo_alprofil","timestamp":"2021. január. 18. 09:10","title":"Álprofilokkal csalt ki tízmilliókat Facebookon egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671cb45d-dff6-4897-aa13-d5964b2478f5","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Ódry Árpád dédunokája a harmincas évek támadásaihoz hasonlítja a Színház- és Filmművészeti Egyetem elleni intézkedéseket, és felszólítja az egyetem új vezetését, hogy adják át a tiltakozóknak Ódry mellszobrát az épületből.","shortLead":"Ódry Árpád dédunokája a harmincas évek támadásaihoz hasonlítja a Színház- és Filmművészeti Egyetem elleni...","id":"20210118_Felszolalt_az_SZFE_uj_urai_ellen_az_Odry_Szinpad_nevadojanak_orokose_odry_arpad_mellszobor_fischer_gabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=671cb45d-dff6-4897-aa13-d5964b2478f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f70e3be-5147-40c8-98bd-43af1f51245f","keywords":null,"link":"/kultura/20210118_Felszolalt_az_SZFE_uj_urai_ellen_az_Odry_Szinpad_nevadojanak_orokose_odry_arpad_mellszobor_fischer_gabor","timestamp":"2021. január. 18. 16:40","title":"Felszólalt az SZFE új urai ellen az Ódry Színpad névadójának örököse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Illinois-i facebookozók sérelmezték, hogy a közösségi oldal úgy gyűjtött adatokat az arcfelismerős szolgáltatásához, hogy ahhoz nem kért és nem is kapott engedélyt. Az ügyben indult bírósági eljárás most ért véget: Mark Zuckerberg vállalatának 650 millió dollárt kell szétosztania.","shortLead":"Illinois-i facebookozók sérelmezték, hogy a közösségi oldal úgy gyűjtött adatokat az arcfelismerős szolgáltatásához...","id":"20210119_facebook_per_arcfelismeres_adatgyujtes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a176cc99-a961-420c-b4b1-c837c0025843","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_facebook_per_arcfelismeres_adatgyujtes","timestamp":"2021. január. 19. 10:48","title":"Kártérítésként fejenként százezer forintnyi dollárt fizet több amerikai felhasználójának a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f072a43f-b7b6-4de4-8c55-c715a2dbdd49","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítólag az oroszoknak akarta a Capitolium megtámadása után eladni Nancy Pelosi laptopját, de nem sikerült neki. Annyi biztos, hogy letartóztatták.","shortLead":"Állítólag az oroszoknak akarta a Capitolium megtámadása után eladni Nancy Pelosi laptopját, de nem sikerült neki. Annyi...","id":"20210119_Nancy_Pelosi_laptop_lopas_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f072a43f-b7b6-4de4-8c55-c715a2dbdd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b7a1c4-20f2-440e-8996-2c2a5bd5eb2d","keywords":null,"link":"/vilag/20210119_Nancy_Pelosi_laptop_lopas_usa","timestamp":"2021. január. 19. 12:13","title":"Letartóztatták a nőt, aki ellopta Nancy Pelosi laptopját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]