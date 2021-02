Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csalók a járványból is megpróbálnak hasznot húzni: arcmaszkokat árusító \"weboldallal\", kéretlen levelekkel és olcsó vakcinákkal keresik meg a felhasználókat. Szakértők szerint most még óvatosabbnak kell lenni, különösen, ha az internetről vásárolunk.","shortLead":"A csalók a járványból is megpróbálnak hasznot húzni: arcmaszkokat árusító \"weboldallal\", kéretlen levelekkel és olcsó...","id":"20210202_atveres_arcmaszk_jarvany_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31501749-f192-40cc-bb6a-9d2fc275a45d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_atveres_arcmaszk_jarvany_vakcina","timestamp":"2021. február. 02. 20:40","title":"Újfajta átverések terjednek, magyarokat is célba vettek velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11845435-867a-4ad6-8dd0-29e5780258c8","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Kifejezetten nagy értékű lakásokhoz jutott hozzá tavaly Bártfai-Mager Andrea. A közvagyonért felelős miniszter ugyanakkor ködösít a vagyonnyilatkozatában, így nem lehet tudni, hogy pontosan milyen módon szerezte meg az ingatlanokat, java részüket ingyen.","shortLead":"Kifejezetten nagy értékű lakásokhoz jutott hozzá tavaly Bártfai-Mager Andrea. A közvagyonért felelős miniszter...","id":"20210203_Draga_ingatlanokat_szerzett_a_kozvagyonert_felelos_miniszter_de_nem_tudni_hogyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11845435-867a-4ad6-8dd0-29e5780258c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb43c2d3-ea0a-4589-a026-4227d396dfab","keywords":null,"link":"/360/20210203_Draga_ingatlanokat_szerzett_a_kozvagyonert_felelos_miniszter_de_nem_tudni_hogyan","timestamp":"2021. február. 03. 06:30","title":"Drága ingatlanokat szerzett a közvagyonért felelős miniszter, de nem tudni, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4b9376a-5c3b-44ab-b3e4-ab08092ba02a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Húsvétig nem ígér jelentősebb enyhítést Orbán Viktor, de ez az időpont is kérdéses, ha nem sikerül addigra tömegeket beoltani. A keleti portyázás után úgy tűnik, vakcina ugyan lesz elég, de bizalmat nem vásárolt hozzá a kormány. Helyette vasszigorral próbálják letörni a vendéglátósok lázongását, a járvány pszichés mellékhatásairól pedig nem vesznek tudomást. Mi indokolja a szigor fenntartását? Erről olvashatnak a HVG e heti számának Fókusz rovatában. ","shortLead":"Húsvétig nem ígér jelentősebb enyhítést Orbán Viktor, de ez az időpont is kérdéses, ha nem sikerül addigra tömegeket...","id":"20210203_jarvanyhelyzet_szigoritas_orvos_egeszsegugyi_dolgozo_vendeglos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4b9376a-5c3b-44ab-b3e4-ab08092ba02a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db35e9b-ef3f-4b02-a884-885d78ddc4fe","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_jarvanyhelyzet_szigoritas_orvos_egeszsegugyi_dolgozo_vendeglos","timestamp":"2021. február. 03. 17:35","title":"Virológus: \"Kevesebb lenne a feszültség, ha értenénk, mi van a döntések mögött\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"608b6d52-50a1-4046-a32b-a2f7eec7aa9a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormánykommunikáció mellett a vadászati kiállítás és az állampapírok reklámozására is nagy pénzek mentek el.","shortLead":"A kormánykommunikáció mellett a vadászati kiállítás és az állampapírok reklámozására is nagy pénzek mentek el.","id":"20210202_allami_kommunikacio_kiadasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=608b6d52-50a1-4046-a32b-a2f7eec7aa9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c6b5714-5786-4a39-83cc-237f09855dad","keywords":null,"link":"/kkv/20210202_allami_kommunikacio_kiadasok","timestamp":"2021. február. 02. 15:42","title":"Közel 18 milliárd forintot költöttek állami kommunikációra 2020 utolsó negyedévében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb2fc463-8161-4c07-aeda-1f9add3bda6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két év múlva a Google Android rendszere fut majd az amerikai márka autóinak infotainment-rendszerein.","shortLead":"Két év múlva a Google Android rendszere fut majd az amerikai márka autóinak infotainment-rendszerein.","id":"20210202_Googlera_csereli_autoiban_a_Microsoftot_a_Ford","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb2fc463-8161-4c07-aeda-1f9add3bda6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b5fd92d-1e08-48c6-b339-ebbf37a940b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210202_Googlera_csereli_autoiban_a_Microsoftot_a_Ford","timestamp":"2021. február. 02. 17:40","title":"Google-ra cseréli autóiban a Microsoftot a Ford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Budapesten 14, országos szinten 11 százalékkal lettek olcsóbbak az albérletek.","shortLead":"Budapesten 14, országos szinten 11 százalékkal lettek olcsóbbak az albérletek.","id":"20210202_alberlet_ingatlan_arcsokkenes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f368ba8f-bc97-42bd-b1ed-292b527859c2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210202_alberlet_ingatlan_arcsokkenes","timestamp":"2021. február. 02. 11:53","title":"Decemberben sem állt meg az árak csökkenése az albérletpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A börtönbüntetés mellett 5 évre eltiltották a közügyektől is a férfit.","shortLead":"A börtönbüntetés mellett 5 évre eltiltották a közügyektől is a férfit.","id":"20210202_szexualis_eroszak_rendor_birosag_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07713b3-8a48-4e2c-a2c5-a2d85dc70907","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_szexualis_eroszak_rendor_birosag_itelet","timestamp":"2021. február. 02. 17:02","title":"Négy és fél évet kapott a pedofíliával vádolt volt rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c19bee4-b086-4dac-866e-74b6138c8d89","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Bizottság alelnöke a Handelsblattnak adott interjújában azt ígéri, hogy Magyarország és Lengyelország egyetlen visszaélést sem fog megúszni, és az EU azonnal munkához lát, amint az Európai Bíróság véleményt mond a múlt hónapban életbe lépett jogállami eljárásról.","shortLead":"A Bizottság alelnöke a Handelsblattnak adott interjújában azt ígéri, hogy Magyarország és Lengyelország egyetlen...","id":"20210203_A_Bizottsag_alelnoke_Brusszel_folyamatosan_figyeli_a_magyar_es_a_lengyel_kormanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c19bee4-b086-4dac-866e-74b6138c8d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d694dd-578e-4315-bde6-012f126c8a30","keywords":null,"link":"/360/20210203_A_Bizottsag_alelnoke_Brusszel_folyamatosan_figyeli_a_magyar_es_a_lengyel_kormanyt","timestamp":"2021. február. 03. 07:28","title":"A Bizottság alelnöke: Brüsszel folyamatosan figyeli a magyar és a lengyel kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]