[{"available":true,"c_guid":"86718ff8-9844-4cfc-a256-4a09e84ff3ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bizonyos kérdések megválaszolásához muszáj segítségül hívni egy nagyon gyors számítógépet. Ezt teszi most a Samsung.","shortLead":"Bizonyos kérdések megválaszolásához muszáj segítségül hívni egy nagyon gyors számítógépet. Ezt teszi most a Samsung.","id":"20210215_samsung_kvantumszamitogep_akkumulator_uzemido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86718ff8-9844-4cfc-a256-4a09e84ff3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f1005b2-a34a-42d9-b9d3-e8d2d1a0ba44","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_samsung_kvantumszamitogep_akkumulator_uzemido","timestamp":"2021. február. 15. 12:03","title":"A Samsung kvantumszámítógéppel próbálja kikutatni, hogyan bírhatnák tovább a telefonok akkumulátorai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1407f522-0626-46d3-a40e-d1510d5f500f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag hétfő reggel elment futni, de onnan nem tért haza.","shortLead":"Állítólag hétfő reggel elment futni, de onnan nem tért haza.","id":"20210215_szeged_szabo_balint_eltunes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1407f522-0626-46d3-a40e-d1510d5f500f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"302172a5-f8be-4f39-a583-78281b146138","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_szeged_szabo_balint_eltunes","timestamp":"2021. február. 15. 20:35","title":"A rendőrség is nyomoz Szabó Bálint szegedi képviselő eltűnése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d711bfe-c18d-4b3f-8f46-3916f63aeb22","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Az ellenzék hat pártjának képviselői osztották meg gondolataikat az összefogás eddigi eredményeiről egy online beszélgetésen. Kiderült, miért tud együtt dolgozni a DK a Jobbikkal, kormányzóképesnek tartják-e magukat, és miért tartják többen fontosnak, mit csinál az MKKP.","shortLead":"Az ellenzék hat pártjának képviselői osztották meg gondolataikat az összefogás eddigi eredményeiről egy online...","id":"20210216_ellenzek_osszefogas_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d711bfe-c18d-4b3f-8f46-3916f63aeb22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73000c35-c2f7-4524-8eec-3c2844ed72d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_ellenzek_osszefogas_valasztas","timestamp":"2021. február. 16. 21:01","title":"„Aki szeretetre vágyik, menjen a családjához” – beszélgettek az összefogás erős emberei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724aff86-f14a-4bc7-92d1-6c4eafab21a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes eredményekre jutott egy francia kutatás: e szerint aki túl lassan válaszol, azt gyakran hazugnak hiszi a többi ember.","shortLead":"Érdekes eredményekre jutott egy francia kutatás: e szerint aki túl lassan válaszol, azt gyakran hazugnak hiszi a többi...","id":"20210216_hazug_hazugsag_valasz_oszinteseg_pszichologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=724aff86-f14a-4bc7-92d1-6c4eafab21a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d411d248-bad5-4ea7-8be8-760a3cde7243","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_hazug_hazugsag_valasz_oszinteseg_pszichologia","timestamp":"2021. február. 16. 18:03","title":"Nagyobb valószínűséggel gondolja hazugnak a környezete azt, aki túl lassan válaszol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c222ec-77e5-4e52-a2c3-56aa98fe7e83","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Jelentősen átrendezte a biztosítási piacot a koronavírus-járvány – mondta el a hvg.hu-nak az NN Group globális vezérigazgatója. David Knibbe arról is beszélt, hogyan látja a cégek hozzáállását a fenntarthatósághoz, valamint arról, mennyire látja elterjedtnek a zöld befektetéseket.","shortLead":"Jelentősen átrendezte a biztosítási piacot a koronavírus-járvány – mondta el a hvg.hu-nak az NN Group globális...","id":"20210215_david_knibbe_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4c222ec-77e5-4e52-a2c3-56aa98fe7e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b398507-b749-4e8f-8582-2def4c15c84e","keywords":null,"link":"/kkv/20210215_david_knibbe_interju","timestamp":"2021. február. 15. 12:30","title":"David Knibbe: A járvány óta egyre többen érzik úgy, hogy a saját kezükbe kell venniük az irányítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de075fe6-e8b4-4c57-a0ab-dc17eac51f4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter szerint \"korábban és többet szállítanak a kínaiak\".","shortLead":"Szijjártó Péter szerint \"korábban és többet szállítanak a kínaiak\".","id":"20210216_szijjarto_kinai_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de075fe6-e8b4-4c57-a0ab-dc17eac51f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f12cf62-9450-427b-94a2-3cc3888bf19c","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_szijjarto_kinai_vakcina","timestamp":"2021. február. 16. 07:51","title":"Már elindult a kínai vakcinát szállító repülő Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27cc53f-b666-4261-8471-49acff57fec1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök a Parlamentben beszélt arról, hogy 80 ezer embert érint a \"potyautastörvény\", közülük minden második ember nem él itthon. A szociálisan nehéz helyzetben lévők könnyítést kapnak. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök a Parlamentben beszélt arról, hogy 80 ezer embert érint a \"potyautastörvény\", közülük...","id":"20210215_Orban_Aki_nehez_helyzetben_van_segitseget_kap_a_TBhez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d27cc53f-b666-4261-8471-49acff57fec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc6061b-e84f-497a-8824-5dbabdb69fdc","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_Orban_Aki_nehez_helyzetben_van_segitseget_kap_a_TBhez","timestamp":"2021. február. 15. 16:24","title":"Orbán: Aki nehéz helyzetben van, segítséget kap a tb-tartozás rendezéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7448a918-31cc-4b6a-9625-2b8549e4b311","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt a párt elnöke, Fekete-Győr András jelentette be a Facebookon. Mindez azért érdekes, mert a zuglói körzetben Tóth Csaba szocialista politikus az országgyűlési képviselő, akivel szemben a Momentumnak jelentős kifogásai voltak. ","shortLead":"Ezt a párt elnöke, Fekete-Győr András jelentette be a Facebookon. Mindez azért érdekes, mert a zuglói körzetben Tóth...","id":"20210215_hadhazy_akos_momentum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7448a918-31cc-4b6a-9625-2b8549e4b311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7748ea6-da57-43e7-8ce0-9660f027f341","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_hadhazy_akos_momentum","timestamp":"2021. február. 15. 12:59","title":"Hadházy Ákost Zuglóban indítja a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]