[{"available":true,"c_guid":"9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi jogviszony bevezetésének első napján leállt az abai szakrendelő és a budapesti Szent Imre Kórházban is rengetegen felálltak.","shortLead":"Az egészségügyi jogviszony bevezetésének első napján leállt az abai szakrendelő és a budapesti Szent Imre Kórházban is...","id":"20210301_aba_szakrendelo_bezar_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0274af-1006-4dc0-8693-b30fff3e2f54","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_aba_szakrendelo_bezar_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","timestamp":"2021. március. 01. 12:56","title":"A Szent Imrében \"lekapcsolták a villanyt\", máshol egy teljes szakrendelő leállt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330c73a1-a03c-46bd-82da-b56fd7551374","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Borat utólagos mozifilmért két Golden Globe-ot is nyert, a díjátadó után arról beszélt, miért érezte fontosnak, hogy elkészüljön a film.","shortLead":"A Borat utólagos mozifilmért két Golden Globe-ot is nyert, a díjátadó után arról beszélt, miért érezte fontosnak...","id":"20210301_Sacha_Baron_Cohen_rasszistanak_nevezte_Donald_Trumpot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=330c73a1-a03c-46bd-82da-b56fd7551374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0188e14-9fa8-477a-9a60-b3440d12f407","keywords":null,"link":"/elet/20210301_Sacha_Baron_Cohen_rasszistanak_nevezte_Donald_Trumpot","timestamp":"2021. március. 01. 16:21","title":"Sacha Baron Cohen rasszistának nevezte Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1e9b5b0-6a0e-416b-96ae-e28ec9344512","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Váradi József szerint a légitársaság az egyik \"ritka reménysugár\" a befektetők számára.","shortLead":"Váradi József szerint a légitársaság az egyik \"ritka reménysugár\" a befektetők számára.","id":"20210302_Wizz_Air_vezerigazgato_Varadi_Jozsef","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1e9b5b0-6a0e-416b-96ae-e28ec9344512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53a33cd-3bdc-499d-be28-f6e6c6b98107","keywords":null,"link":"/kkv/20210302_Wizz_Air_vezerigazgato_Varadi_Jozsef","timestamp":"2021. március. 02. 06:43","title":"A Wizz Air vezérigazgatója szerint legelőbb 2024-re állhat talpra a szektor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"919c7e12-e603-4bb0-8cf6-1cef51d8c974","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt szeretné, ha a kaszinók sem esnének más elbírálás alá, mint a kávézók vagy éttermek. ","shortLead":"Azt szeretné, ha a kaszinók sem esnének más elbírálás alá, mint a kávézók vagy éttermek. ","id":"20210228_Nyilt_levelet_irt_Ungar_Peter_a_Borkaibotrany_egyik_szereploje_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=919c7e12-e603-4bb0-8cf6-1cef51d8c974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7fabf49-4a48-422b-a55c-322f5c80b8f2","keywords":null,"link":"/kkv/20210228_Nyilt_levelet_irt_Ungar_Peter_a_Borkaibotrany_egyik_szereploje_miatt","timestamp":"2021. február. 28. 21:38","title":"Nyílt levelet írt Ungár Péter a Borkai-botrány egyik szereplője miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccbd0764-aa4b-4c83-bf3e-43f96bd31bad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s Harangozó Tamás a Parlamentben kérdezte meg, mit tervez tenni a kormány a lengyelhez hasonló utazási szabályok esetén, amire a pénzügyminiszter elmondta, először életeket kell menteni, és nem azzal törődni, hogy döntött Lengyelország.","shortLead":"Az MSZP-s Harangozó Tamás a Parlamentben kérdezte meg, mit tervez tenni a kormány a lengyelhez hasonló utazási...","id":"20210301_Varga_Mihaly_lengyelorszag_keleti_vakcinak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccbd0764-aa4b-4c83-bf3e-43f96bd31bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7b52a0-c736-4bf6-8d12-808dbbd03a23","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_Varga_Mihaly_lengyelorszag_keleti_vakcinak","timestamp":"2021. március. 01. 16:51","title":"Varga Mihály: Korai még az a kérdés, érheti-e hátrány a magyarokat a keleti vakcinák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7fd8c4-8879-48ad-a475-923c1508c4e4","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Jobban el lehet viselni a bizonytalanságot, ha elkezdjük kontrollálni azt, ami felett rendelkezünk befolyással – állítja Mihalec Gábor párterapeuta, aki a tavalyi karantén idején azt vizsgálta, egyes párok miért küzdenek meg másoknál sikeresebben a bezártsággal járó feszültségekkel. Az interjúban a szakember beszél a közös hit és a közös kassza erejéről, a karanténbántalmazás forrásairól és arról, hogyan lehetett összehangolni az eltérő szexuális étvágyat.","shortLead":"Jobban el lehet viselni a bizonytalanságot, ha elkezdjük kontrollálni azt, ami felett rendelkezünk befolyással –...","id":"20210228_Mihalec_Gabor_parterapeuta_A_kommunikacio_a_kulcs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b7fd8c4-8879-48ad-a475-923c1508c4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6adb5b6-87ea-4ec2-944f-c82489d2c003","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210228_Mihalec_Gabor_parterapeuta_A_kommunikacio_a_kulcs","timestamp":"2021. február. 28. 19:15","title":"Mihalec Gábor párterapeuta: A kommunikáció a kulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A felhasználók büntetőpontokat kaphatnak. Ha valaki ötöt összegyűjt, törölhetik a fiokját.","shortLead":"A felhasználók büntetőpontokat kaphatnak. Ha valaki ötöt összegyűjt, törölhetik a fiokját.","id":"20210302_A_Twitter_fellep_az_oltasokkal_kapcsolatos_hamis_hirek_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f72a17-39ea-422f-8ebe-a13d4cb25d3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_A_Twitter_fellep_az_oltasokkal_kapcsolatos_hamis_hirek_ellen","timestamp":"2021. március. 02. 05:21","title":"A Twitter fellép az oltásokkal kapcsolatos hamis hírek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A pakisztáni étteremtulajdonos megfélemlítte a szakácsokat. ","shortLead":"A pakisztáni étteremtulajdonos megfélemlítte a szakácsokat. ","id":"20210228_Idecsalta_majd_ehberert_dolgoztatta_pakisztani_szakacsait_egy_vendeglos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1200d3-7f02-4c99-8c57-05099770716e","keywords":null,"link":"/kkv/20210228_Idecsalta_majd_ehberert_dolgoztatta_pakisztani_szakacsait_egy_vendeglos","timestamp":"2021. február. 28. 17:19","title":"Idecsalta, majd éhbérért dolgoztatta pakisztáni szakácsait egy vendéglős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]