[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyar kormányon múlhat az EU-s vakcinaútlevél, oltással hangolnak a Balaton Soundra, épülhet a Hableány-tragédia emlékműve. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A magyar kormányon múlhat az EU-s vakcinaútlevél, oltással hangolnak a Balaton Soundra, épülhet a Hableány-tragédia...","id":"20210302_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c30a9b3-261c-4690-bd27-6ab840e409cb","keywords":null,"link":"/360/20210302_Radar360","timestamp":"2021. március. 02. 08:00","title":"Radar360: Vészhelyzet a sürgősségin, Bill Gatest telefont választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10595b57-7222-494c-873f-46acb07eb8a7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"János Károly most már másodszor törleszt, decemberben több mint 678 ezer eurót utalt át az adóhivatalnak– írja az El Pais.","shortLead":"János Károly most már másodszor törleszt, decemberben több mint 678 ezer eurót utalt át az adóhivatalnak– írja az El...","id":"20210302_Negymillio_eurot_fizetett_az_adohivatalnak_a_bukott_spanyol_kiraly_hatha_megussza_a_buntetest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10595b57-7222-494c-873f-46acb07eb8a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f927cf-cc8c-44e3-bed0-9cb2eb1ae419","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_Negymillio_eurot_fizetett_az_adohivatalnak_a_bukott_spanyol_kiraly_hatha_megussza_a_buntetest","timestamp":"2021. március. 02. 14:48","title":"Négymillió eurót fizetett az adóhivatalnak a bukott spanyol király, hátha megússza a büntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a81835a-669e-40a9-87e3-65fbc539bd0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most megfelel nekik ez.","shortLead":"Most megfelel nekik ez.","id":"20210303_novak_katalin_fuggetlen_fidesz_epp_neppart_kepviselo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a81835a-669e-40a9-87e3-65fbc539bd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"581a8edb-6854-44a8-89de-ddd993dd857e","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_novak_katalin_fuggetlen_fidesz_epp_neppart_kepviselo","timestamp":"2021. március. 03. 17:36","title":"Novák: Függetlenként folytatják a munkát a Fidesz EP-képviselői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c41f68-5f8e-4489-84e7-daddf8a067d7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már a német olimpiai bizottság szerepét betöltő szervezetnél sem gondolják, hogy máshol tarthatnák a játékokat.","shortLead":"Már a német olimpiai bizottság szerepét betöltő szervezetnél sem gondolják, hogy máshol tarthatnák a játékokat.","id":"20210301_olimpia_2032_brisbane_palyazat_nob","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5c41f68-5f8e-4489-84e7-daddf8a067d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c584d5-1b45-44c4-8627-a99376b143f9","keywords":null,"link":"/sport/20210301_olimpia_2032_brisbane_palyazat_nob","timestamp":"2021. március. 01. 22:26","title":"Lefutottnak látszik, hogy Brisbane-é lesz a 2032-es olimpia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b256c1e1-8dc3-4a15-9379-36bc07884356","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210303_Marabu_Feknyuz_Herr_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b256c1e1-8dc3-4a15-9379-36bc07884356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0067f6c3-c262-4573-8676-17eaba92806d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210303_Marabu_Feknyuz_Herr_Orban","timestamp":"2021. március. 03. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Herr Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"MTA","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világgazdaság koronavírus-járvány miatti megtorpanása és az energiaszükséglet ezzel együtt járó visszaesése következtében 2020-ban jelentősen csökkent a széndioxid-kibocsátás világszerte.","shortLead":"A világgazdaság koronavírus-járvány miatti megtorpanása és az energiaszükséglet ezzel együtt járó visszaesése...","id":"20210302_Rekordmerteku_volt_tavaly_a_szendioxidkibocsatas_visszaesese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d512cfd8-5569-4867-8bcb-e6dd895c1c5c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210302_Rekordmerteku_volt_tavaly_a_szendioxidkibocsatas_visszaesese","timestamp":"2021. március. 02. 17:10","title":"Az Európai Unió egy évnyi emissziójával csökkent tavaly a szén-dioxid-kibocsátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c80348-5243-4dfe-833b-1d4a30e35373","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Amit tud, visz a Fidesz, most éppen a POSZT-ot cseni el Pécstől. De nem csak az ellenzéki településeket bünteti a kormányzó párt. A hatalomátmentés technikája is felsejlik az oktatás és a kultúra hol nyílt, hol lopakodó gyarmatosításában, kiszervezésében.","shortLead":"Amit tud, visz a Fidesz, most éppen a POSZT-ot cseni el Pécstől. De nem csak az ellenzéki településeket bünteti...","id":"20210303_Ujabb_trofeakat_szerez_a_Fidesz_a_kulturaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1c80348-5243-4dfe-833b-1d4a30e35373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4102c3e-5ca1-41ce-9745-5df7901a0089","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_Ujabb_trofeakat_szerez_a_Fidesz_a_kulturaban","timestamp":"2021. március. 03. 14:28","title":"Újabb trófeákat szerez a Fidesz a kultúrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac53a244-a04c-48ed-ad05-371bf65aaf4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 31 éves sofőr 8 büntetőpontot is kapott.","shortLead":"A 31 éves sofőr 8 büntetőpontot is kapott.","id":"20210302_buntetopont_bmw_ujszilvas_gyorshajtas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac53a244-a04c-48ed-ad05-371bf65aaf4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca51d51b-1d5e-486f-86f1-f2e8d3c00612","keywords":null,"link":"/cegauto/20210302_buntetopont_bmw_ujszilvas_gyorshajtas","timestamp":"2021. március. 02. 11:53","title":"300 ezres büntetést kapott a szolnoki BMW-s, aki 50 helyett 146-tal száguldozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]