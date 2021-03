Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95c8d782-973a-4f5a-bbed-e6ed19e41855","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig a területi gazdasági kamarának kellett fizetni, ezen változtatna most a kormány.","shortLead":"Eddig a területi gazdasági kamarának kellett fizetni, ezen változtatna most a kormány.","id":"20210311_A_kormany_egy_torvenyjavaslattal_minden_kamarai_hozzajarulast_Parraghekhoz_juttatna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95c8d782-973a-4f5a-bbed-e6ed19e41855&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b488fae-e4bf-421c-aee7-55624eedc412","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_A_kormany_egy_torvenyjavaslattal_minden_kamarai_hozzajarulast_Parraghekhoz_juttatna","timestamp":"2021. március. 11. 13:38","title":"A kormány egy törvényjavaslattal minden kamarai hozzájárulást Parraghékhoz juttatna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Dániában jelenleg nem oltanak az oxfordi vakcinával.","shortLead":"Dániában jelenleg nem oltanak az oxfordi vakcinával.","id":"20210311_astrazeneca_verrogkepzodes_gyogyszerugynokseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c7c9ff-c7a1-4413-b2fe-ebb89aa70bf4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_astrazeneca_verrogkepzodes_gyogyszerugynokseg","timestamp":"2021. március. 11. 16:18","title":"Brit gyógyszerfelügyelet: Nincs bizonyíték arra, hogy az AstraZeneca-oltás okozott volna vérrögképződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea9e8619-edf3-4c9a-be02-d607c442a64b","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Továbbra is több okból aggasztó a helyzet a japán atomerőműnél, de a világ, a kezdeti sokk ellenére, egyelőre nem mond le a nukleáris energiáról.","shortLead":"Továbbra is több okból aggasztó a helyzet a japán atomerőműnél, de a világ, a kezdeti sokk ellenére, egyelőre nem mond...","id":"202110__fukusima_10_ev_utan__tengerbe_urites__robottemeto__romeltakaritas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea9e8619-edf3-4c9a-be02-d607c442a64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6cad351-3d20-4d39-a794-6a0302194c7d","keywords":null,"link":"/360/202110__fukusima_10_ev_utan__tengerbe_urites__robottemeto__romeltakaritas","timestamp":"2021. március. 11. 19:00","title":"10 évvel az atomkatasztrófa után: repedező tartály, olvadó bizalom Fukusimában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7406488e-89b9-4582-a8d3-295af5d79f4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Melinda Gates szerint világszinten csak 2022-ben érhetjük el azt az átoltottsági szintet, amellyel képesek leszünk megfékezni a koronavírus-járványt.","shortLead":"Melinda Gates szerint világszinten csak 2022-ben érhetjük el azt az átoltottsági szintet, amellyel képesek leszünk...","id":"20210310_covid_19_jarvany_koronavirus_mikor_er_veget_bill_gates_melinda_gates_atoltottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7406488e-89b9-4582-a8d3-295af5d79f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d2a827-bf0f-47f6-99da-760ce4f09f25","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_covid_19_jarvany_koronavirus_mikor_er_veget_bill_gates_melinda_gates_atoltottsag","timestamp":"2021. március. 10. 09:03","title":"Új elmélet jött: úgy tűnik, egy évünk még rámegy a járványra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 12 és 16 év közötti fiataloknak a Pfizer/BioNTech-vakcinát adták be.\r

","shortLead":"A 12 és 16 év közötti fiataloknak a Pfizer/BioNTech-vakcinát adták be.\r

","id":"20210310_koronavirus_jarvany_izrael_vedooltas_gyerekek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06453987-0a24-4114-95d3-4f4d801880e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_koronavirus_jarvany_izrael_vedooltas_gyerekek","timestamp":"2021. március. 10. 21:31","title":"Több száz gyereket oltottak be Izraelben, nem tapasztaltak súlyos mellékhatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeceaa57-77f4-4335-b74d-2d12824e9cda","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brazília fővárosában sikerült rögzíteni egy villámot, ami a São Paulo-Guarulhos nemzetközi repülőtér futópályáján csapott le.","shortLead":"Brazília fővárosában sikerült rögzíteni egy villámot, ami a São Paulo-Guarulhos nemzetközi repülőtér futópályáján...","id":"20210311_villam_futopalya_video_gru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aeceaa57-77f4-4335-b74d-2d12824e9cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab31c41-1faa-4ba9-b25e-06a9270d9059","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_villam_futopalya_video_gru","timestamp":"2021. március. 11. 08:03","title":"Levideózták a pillanatot, amikor belecsapott a villám a repülőtérbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a79957-7713-47c3-a0e5-df6efcd81822","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Vidnyánszkyék mindig egy kicsit beljebb kerültek, végül sértetten leborították az asztalt. Így szűnt meg a POSZT, azaz a Pécsi Országos Színházi Találkozó.","shortLead":"Vidnyánszkyék mindig egy kicsit beljebb kerültek, végül sértetten leborították az asztalt. Így szűnt meg a POSZT, azaz...","id":"202110__posztveg__vidnyanszky__szinfalak_mogott__felfaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8a79957-7713-47c3-a0e5-df6efcd81822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f66172-c4c7-468d-ac85-cc3efd1116c3","keywords":null,"link":"/360/202110__posztveg__vidnyanszky__szinfalak_mogott__felfaltak","timestamp":"2021. március. 11. 13:00","title":"Tíz évig volt műsoron a csata a POSZT-ért, most gyorsan drámai véget ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d04e82f5-cffe-4779-acb0-7879ca4b13ff","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megtalálták a Nagy-Britanniában hatalmas fényjelenség kíséretében az elmúlt héten becsapódott meteorit darabjait: a gloucestershire-i Winchcombe egyik lakója az autóbejáróján bukkant a kupacnyi elszenesedett kőzetre. Később mások is jelentkeztek hasonló leletekkel, összesen mintegy 300-400 grammnyi meteorittörmeléket gyűjtöttek be a szakemberek.



","shortLead":"Megtalálták a Nagy-Britanniában hatalmas fényjelenség kíséretében az elmúlt héten becsapódott meteorit darabjait...","id":"20210310_nagy_britannia_becsapodott_meteorit_darabjai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d04e82f5-cffe-4779-acb0-7879ca4b13ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3858a197-e5fe-4fa6-b11c-e12eafabd601","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_nagy_britannia_becsapodott_meteorit_darabjai","timestamp":"2021. március. 10. 10:03","title":"Megtalálták a Nagy-Britanniában becsapódott meteorit darabjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]