A halál kormánya ez. Rend helyett káoszt, egészség helyett tömeges halált hoztak

– kommentálta csütörtök délelőtti Facebook-bejegyzésében Gyurcsány Ferenc a DK elnöke a legfrissebb koronavírussal kapcsolatos adatokat, például hogy minden korábbinál többen, 207-en hunytak el egy nap alatt a vírus miatt.

Az ellenzéki politikus szerint “Ma Magyarországon tíz elhunytból három-négy a Covid áldozata. Ezt sikerült ennek a kormánynak elérni.”

A kormány eközben folyamatosan oltásellenes kampánynak bélyegzi a koronavírus-járvány elleni intézkedéseket érő ellenzéki kritikákat. Szerintük az ellenzék és Gyurcsány Ferenc ezzel maguk is emberek haláláért felelősek.

Szerdán például György István államtitkár vádolta zavarkeltéssel az ellenzéket oltásügyben az operatív törzs tájékoztatóján, kedden pedig a parlamenti ülésen is ezzel támadták az ellenzéki képviselőket a kormánypárti politikusok és illetékesek. „Azért mondjuk önökre hogy oltásellenesek, mert oltásellenesek” – jelentette ki Dömötör Csaba, és Kocsis Máté is az ellenzék oltásellenes kampányáról beszélt, sőt az oltások beadását megtagadó erdőkertesi háziorvost is összekapcsolta Gyurcsány Ferenccel. Menczer Tamás külügyi államtitkár pedig úgy vélte, hogy „az ellenzék a járványnak drukkol”.

Az oltás ellen kampány jutott a kormány eszébe arról is, hogy az ellenzék rendkívüli parlamenti ülést hívott össze a koronavírus-járvány kormányzati kezeléséről. Az ülésre el sem mentek a kormánypárti képviselők. Vasárnap Orbán Viktor is arról beszélt rádióinterjújában, hogy az ellenzék politikai kérdést csinál a vakcinákból, és hogyan számolnának el azzal a több száz ember életével, akik meghaltak volna, ha nem kapnak keleti vakcinát.

Minderre az szolgáltatott alapot, hogy az ellenzék többször is jelezte fenntartásait a keleti, az Európai Gyógyszerügynökség által még nem jóváhagyott vakcinákkal kapcsolatban. Januárban például a DK azt követelte, hogy a 60 éven felüliek esetében csak az EU-ban is engedélyezett oltásokat alkalmazzanak. A keleti vakcinákat engedélyezését a kormány január végén gyorsította fel, majd februárban meg is kapta az engedélyt előbb az orosz, majd a kínai oltás.