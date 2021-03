Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02994919-2723-487a-a326-d8fecb6c700d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bejelentette WWDC nevű éves eseményének időpontját az Apple. Ezt is online tartják, és ugyanúgy ingyenes lesz, mint a tavalyi.","shortLead":"Bejelentette WWDC nevű éves eseményének időpontját az Apple. Ezt is online tartják, és ugyanúgy ingyenes lesz, mint...","id":"20210331_wwdc_2021_apple_ios_15","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02994919-2723-487a-a326-d8fecb6c700d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f48e16f-cbb5-4724-93c7-11e9f58e7d03","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_wwdc_2021_apple_ios_15","timestamp":"2021. március. 31. 09:33","title":"Úton az iOS 15: nyáron ismét fejlesztői konferenciát tart az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9a27c1a-b92d-493d-8eb0-d80f82470e25","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az egyedi megjelenésű 20 colos felnit a Mercedes legújabb villanyautóján fotóztuk körbe.","shortLead":"Az egyedi megjelenésű 20 colos felnit a Mercedes legújabb villanyautóján fotóztuk körbe.","id":"20210331_lencsevegre_kaptuk_2021_legszebb_felnijet_hogy_tetszik_mercedesamg_eqa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9a27c1a-b92d-493d-8eb0-d80f82470e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e71c59a-8f55-4ae4-984a-2a85c596f299","keywords":null,"link":"/cegauto/20210331_lencsevegre_kaptuk_2021_legszebb_felnijet_hogy_tetszik_mercedesamg_eqa","timestamp":"2021. március. 31. 11:21","title":"Lencsevégre kaptuk 2021 legszebb felnijét, hogy tetszik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c146b8e-82f4-4e7b-9f16-f99651d1339d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amellett, hogy a cukorbeteg gyerekekkel foglalkozó pedagógusoknak külön díjazást ad a kormány, több tízmillió forintot szétosztanak a cukorbetegek edzéseiről, táplálkozásáról tartott előadásokra, és 4,9 millió forintból dolgozzák ki a diabéteszben szenvedő gyerekek sportorvosi engedélyének szabályait is.","shortLead":"Amellett, hogy a cukorbeteg gyerekekkel foglalkozó pedagógusoknak külön díjazást ad a kormány, több tízmillió forintot...","id":"20210330_cukorbeteg_gyerekek_diabetesz_hatarozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c146b8e-82f4-4e7b-9f16-f99651d1339d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de349d3-7af0-4960-a435-202b4e81a13a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210330_cukorbeteg_gyerekek_diabetesz_hatarozat","timestamp":"2021. március. 30. 11:55","title":"Pluszpénzt kapnak a cukorbeteg gyerekek tanítói, de az edzők is jól járnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4890393-6246-4a02-bb82-6fa01857db80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberölés vasárnap este történt, a gyanúsított egy kisvárdai férfi.","shortLead":"Az emberölés vasárnap este történt, a gyanúsított egy kisvárdai férfi.","id":"20210331_emberoles_papon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4890393-6246-4a02-bb82-6fa01857db80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a51acd3-dc8a-4d38-8ef7-c6c5029515ce","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_emberoles_papon","timestamp":"2021. március. 31. 19:01","title":"Megfojthatta szállásadóját egy férfi Papon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac52c2f6-231b-4b46-b540-c6dd71fead43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobiljairól és egyéb okoseszközeiről ismert Xiaomi vezére kedden jelentette be, hogy a vállalat belép az elektromos autók piacára.","shortLead":"A mobiljairól és egyéb okoseszközeiről ismert Xiaomi vezére kedden jelentette be, hogy a vállalat belép az elektromos...","id":"20210330_xiaomi_elektromos_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac52c2f6-231b-4b46-b540-c6dd71fead43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9c5e0b-7ce4-4cd6-98d2-46ac7d6f093b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_xiaomi_elektromos_auto","timestamp":"2021. március. 30. 18:30","title":"Belép az autópiacra a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86de0a3b-b915-4715-93ae-de30f2f64a25","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több tízezer évvel korábban ismerhették már azokat a kőkorszaki szerszámkészítési technikákat, amelyeket korábban az olduvai és acheuleani emberek eddig megismert kultúrájától eredeztettek – állapította meg a Kenti Egyetem antropológiai tanszékén készült új kutatás.","shortLead":"Több tízezer évvel korábban ismerhették már azokat a kőkorszaki szerszámkészítési technikákat, amelyeket korábban...","id":"20210330_kokorszaki_eszkozkeszites_osember_olduvai_acheuleani_ember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86de0a3b-b915-4715-93ae-de30f2f64a25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"646fdc64-bfb5-41d3-b66b-d4085d41b97e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_kokorszaki_eszkozkeszites_osember_olduvai_acheuleani_ember","timestamp":"2021. március. 30. 06:03","title":"63 000 évet tévedhettek a tudósok, az ember már nagyon régóta készít magának eszközöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae91dfd-7fc5-4611-957c-1db327e02901","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Justin Welby nem igazán támasztja alá azt, amit Meghan Markle az Oprah Winfreynek adott interjúban állított.","shortLead":"Justin Welby nem igazán támasztja alá azt, amit Meghan Markle az Oprah Winfreynek adott interjúban állított.","id":"20210331_Megszolalt_Canterbury_erseke_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_titkos_eskuvojerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ae91dfd-7fc5-4611-957c-1db327e02901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8de84e-5904-40d3-814d-d4f97ca89a28","keywords":null,"link":"/elet/20210331_Megszolalt_Canterbury_erseke_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_titkos_eskuvojerol","timestamp":"2021. március. 31. 09:45","title":"Megszólalt Canterbury érseke Harry herceg és Meghan Markle „titkos” esküvőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0fd19c-a529-49de-a876-a27bdd30610a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Meglehetősen elégedetlenek a vezető amerikai lapok azzal, amire az Egészségügyi Világszervezet szakértői jutottak egy hónapos helyszíni vizsgálat után Kínában a világjárvány eredetét illetően.



","shortLead":"Meglehetősen elégedetlenek a vezető amerikai lapok azzal, amire az Egészségügyi Világszervezet szakértői jutottak...","id":"20210331_Amerikai_lapok_Valami_nincs_rendben_a_WHOjelentessel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a0fd19c-a529-49de-a876-a27bdd30610a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60189f69-441a-4a74-95b6-fc943a83f419","keywords":null,"link":"/360/20210331_Amerikai_lapok_Valami_nincs_rendben_a_WHOjelentessel","timestamp":"2021. március. 31. 07:34","title":"Amerikai lapok: Valami nincs rendben a WHO-jelentéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]