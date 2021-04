Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"deb3b405-fc85-4571-b7fc-3cbc604f72e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházaknál többórás sorok alakultak ki, nem mindenkinek jutott Pfizer. ","shortLead":"A kórházaknál többórás sorok alakultak ki, nem mindenkinek jutott Pfizer. ","id":"20210430_Tobb_korhazban_elfogyott_a_Pfizer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=deb3b405-fc85-4571-b7fc-3cbc604f72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f737d1-1c34-4c53-8270-9da36ccc9acf","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_Tobb_korhazban_elfogyott_a_Pfizer","timestamp":"2021. április. 30. 14:20","title":"Több kórházban elfogyott a Pfizer, van, ahol rendőrrel zárták le a sort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d5e469-1dd6-426e-a1e4-42ae199d2a01","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Egyre több cégnél nyílik vállalati oltópont kormányzati engedéllyel. Üdvözlendő, hogy a kormány minden lehetséges csatornát felhasznál az oltási kampány kiterjesztésére, ezt azonban a nyilvánosság teljes kizárásával teszi. Ráadásul az önkormányzatokat nemrég még elhessegették azzal, hogy nincs szükség a segítségükre.","shortLead":"Egyre több cégnél nyílik vállalati oltópont kormányzati engedéllyel. Üdvözlendő, hogy a kormány minden lehetséges...","id":"20210429_oltas_magancegek_oltopontok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73d5e469-1dd6-426e-a1e4-42ae199d2a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56bf4dea-0cb6-455d-869f-670be01cd9e2","keywords":null,"link":"/kkv/20210429_oltas_magancegek_oltopontok","timestamp":"2021. április. 29. 17:00","title":"A kormány fű alatt kiszervezi az oltási kampányt a magánszektorba is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca395df5-868e-4277-9e96-60bc06072535","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tíz évvel ezelőtt ezen a napon mondtak igent egymásnak a westminsteri apátságban.","shortLead":"Tíz évvel ezelőtt ezen a napon mondtak igent egymásnak a westminsteri apátságban.","id":"20210429_Vilmos_herceg_es_Katalin_hercegne_hazassagi_evfordulo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca395df5-868e-4277-9e96-60bc06072535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07677109-f1e9-41f0-a0c1-1d3cb7b270fe","keywords":null,"link":"/elet/20210429_Vilmos_herceg_es_Katalin_hercegne_hazassagi_evfordulo","timestamp":"2021. április. 29. 09:51","title":"Vilmos herceg és Katalin hercegné új képekkel ünnepeli a házassági évfordulóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da4db90-d525-4b02-b7f7-a1490bd75007","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az üzemanyagcellás autózás alapfeltétele, hogy lehessen valahol tankolni is az autókat.","shortLead":"Az üzemanyagcellás autózás alapfeltétele, hogy lehessen valahol tankolni is az autókat.","id":"20210429_Mar_hidrogent_is_lehet_tankolni_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3da4db90-d525-4b02-b7f7-a1490bd75007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90076e4-0e16-4307-8b72-718f04de77a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210429_Mar_hidrogent_is_lehet_tankolni_Magyarorszagon","timestamp":"2021. április. 29. 15:35","title":"Már hidrogént is lehet tankolni Magyarországon - igaz, nem mindenkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b9851d-0062-4f99-b89f-3694ff493b28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész meglátogatott egy edzőtermet és futni is volt már a fővárosban.","shortLead":"A színész meglátogatott egy edzőtermet és futni is volt már a fővárosban.","id":"20210428_Kevin_Hart_is_megerkezett_Budapestre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46b9851d-0062-4f99-b89f-3694ff493b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e32558c-e14b-48f0-b1db-e30f2883b7e0","keywords":null,"link":"/elet/20210428_Kevin_Hart_is_megerkezett_Budapestre","timestamp":"2021. április. 28. 21:48","title":"Kevin Hart is megérkezett Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c69ab51d-d1f8-4b41-865d-6b41823010b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy friss kutatás szerint a budapesti fenntartású idősotthonok már nagyon jól állnak átoltottságban, és a halálozási arány is a fele az országosnak. Amikor fordítva volt a helyzet, a csapból is a Pesti úti idősotthon folyt, mostanra 176 intézmény áll nála rosszabbul.","shortLead":"Egy friss kutatás szerint a budapesti fenntartású idősotthonok már nagyon jól állnak átoltottságban, és a halálozási...","id":"20210429_idosotthon_fertozottseg_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c69ab51d-d1f8-4b41-865d-6b41823010b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f056f146-921f-4848-a9ed-6cbfb03c9c95","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_idosotthon_fertozottseg_budapest","timestamp":"2021. április. 30. 15:29","title":"Egy fővárosi tanulmány szerint 176 idősotthonban volt magasabb volt a halálozási arány, mint a Pesti úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett néhány órára azért kisüt a nap.","shortLead":"Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett néhány órára azért kisüt a nap.","id":"20210430_zivatar_felhoszakadas_figyelmeztetes_idojaras_elorejelzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47dee6fb-77a4-4a51-b30a-21bac7a9eb8c","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_zivatar_felhoszakadas_figyelmeztetes_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2021. április. 30. 05:28","title":"Zivatarokra, felhőszakadásra figyelmeztetnek az ország nagy részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee2c994-c061-4efd-8668-e42aba0c9272","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kosaras Paul George-ot a Sony legújabb konzolja is megihlette, tervére pedig a Nike is vevő volt. Az eredmény: egy PS5 témájú cipő.","shortLead":"A kosaras Paul George-ot a Sony legújabb konzolja is megihlette, tervére pedig a Nike is vevő volt. Az eredmény...","id":"20210430_nike_ps5_playstation_5_cipo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bee2c994-c061-4efd-8668-e42aba0c9272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f8ce9c-cdff-48d0-be26-d283e8cb4468","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_nike_ps5_playstation_5_cipo","timestamp":"2021. április. 30. 15:03","title":"PlayStation 5-ös cipőt ad ki a Nike","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]