Máshol egyszerűen megnyitottak a vendéglátóhelyek, nálunk kampányt és visszaszámlálást indítottak rá, és a teljes NER ezt ünnepelte, hogy még annál is nagyobb dolognak tűnjön a járványügyi szabályokon lazítás, mint amekkora valójában volt. A végső sikerhez a valóság egy részét is el kellett hallgatni, és a szokásosnál engedékenyebben értelmezni a korlátozásokat. Orbán Viktor legújabb bejelentése előtt felidézzük, milyen is a nyitás NER módra.

Bár a magyar kormány kommunikációjának a legyőzendő ellenségek felépítése a legalapvetőbb része, mögötte nagyon szorosan van ott a sikerpropaganda. Lehet szó a foglalkoztatás növekedéséről, a rezsi csökkentéséről, a kormánynak valamilyen világra szóló sikert mindig el kell adnia. A koronavírus ilyen szempontból nehezített pálya: emberek halnak meg és mennek tönkre, amiből első ránézésre nagyon nehéz felépíteni a kormánynak köszönhető óriási siker üzenetét. A Fidesznek és szakértőinek még ezt is sikerül hétről hétre, amikor egy egész ország azt várja, Orbán Viktor mikor jelenti be a következő, általuk meghatározott mérföldkövet, és azzal együtt a nyitás valamiért ahhoz szabott lépéseit. Ilyen volt múlt héten a terasznyitás, amely egyébként viszonylag egyszerű dolog: a vendéglátóhelyek kirakják az asztalaikat, leülünk, rendelünk és fogyasztunk, közben ritkán, vagy egyáltalán nem jut eszünkbe, hogy ez a magyar kormány bődületes sikere lenne. Április végére mégis sikerült ebből politikai terméket gyártani, amit meg sem próbáltak hozzáigazítani a teljes valósághoz. © Reviczky Zsolt A hétvégi terasznyitás nem véletlenül tudott a sikeres járványkezelés egyik szimbólumává válni, az ahhoz vezető utat heteken át építette a kormány a saját sajtójával közösen. Először is kellett hozzá egy a többi országhoz képest szokatlan módszer: amíg például Ausztriában vagy akár Angliában egyszerűen bemondtak egy dátumot a lazításra, amikor már megnyugtatóan csökkentek a fertőzési statisztikák, addig a magyar kormány egyetlen mércéje a koronavírus elleni védőoltások első adagjának beadása lett. A nyitás lépcsőfokait is ehhez igazították: 3 millió után kinyithattak a boltok, 3,5 millió után a teraszok, 4 millió után pedig oltási igazolvánnyal szinte mindent visszakaphatunk. A tervet szokás szerint a nemzeti konzultáció eredményeire hivatkozva készítették. Ez több szempontból is érthető húzásnak bizonyult: Magyarország a tragikus járványügyi számok zömétől eltérően átoltottságban tényleg kiemelkedően jól áll a világ nagy részéhez képest is, ami jórészt a keletről vásárolt, az EU-ban még nem engedélyezett vakcináknak köszönhető, tehát Orbán Viktor előrelátó képességét és zsenijét is lehet vele igazolni. Ráadásul, szemben a halálozási adatokkal, az oltások számát nagyjából képes kontroll alatt tartani a kormány, és igazából ez az egyetlen, pozitívumot is tartalmazó statisztika, amivel híreskedhet a kormány: akárhányszor ismételheti azt a szakma, hogy a vírus dinamikája vagy a halálozások száma az igazán fontos adat egy járványban, ott ezt a drámaira vett lépcsőzetességet nem lehetne eljátszani. Képzeljük csak el, milyen morbid hangulata lenne annak, ha azt kéne lélegzet-visszafojtva várni, hogy mondjuk “csak” száz ember haljon meg szombatra, aztán elmenni ünnepelni az erre az alkalomra kinyitott teraszokra. Az oltási számokhoz tartozó lépcsőzetes nyitást ehhez képest nyugodtan lehetett egy tévés adománygyűjtéshez hasonló dinamikával szervezni: mindenki örülhet (joggal) az egyre magasabb számoknak, az izgalmi állapotot pedig maga a kormány növeli azzal, hogy a legprofibb hollywoodi PR-osokhoz hasonlóan már csepegtetett információkkal, teaserekkel és trailerekkel előzi meg például a terasznyitást. © Magyarország kormánya Ez alatt azt kell érteni, hogy a kommunikációs gépezet elindult Orbán Viktor szokásos pénteki Kossuth rádiónak adott interjújából. És itt nem a múlt heti bejelentést kell érteni: már április 2-án elárulta, hogy 3,5 millió beoltottnál érkeznek az újabb nyitások. Ez volt az elcsöpögtetett infó, a teaserként pedig felfogható a kormány hivatalos bejelentése, hogy aztán a bejelentés után általában pár órával a Magyar Közlönyben már részletesen is megtudhassuk, milyen jó dolgunk lesz. Adott tehát egy, a mindenkit körülvevő tragédiákkal egyáltalán nem törődő közös számolás, építve a november óta bezárt emberek vágyaira. De még ettől sem változott volna tökéletes politikai termékké, ha Orbán nem tesz hozzá valami igazán orbánviktorit azzal, hogy a szombati nyitást biztossá tevő április 23-i bejelentésekor tovább erősítette az évtizedek óta építgetett plebejus imidzsét is. “Rám is vár egy korsó sör a teraszomon” – mondta Orbán a Kossuth rádióban. Az európai kultúrkörben úgy alakult, hogy a sör nemcsak egy italt jelent, hanem a munkában elfáradt egyszerű emberek apró megnyugvását, amivel erőt nyerhetnek a további küzdelmekre. Orbán tehát valószínűleg nem véletlenül mondott sört, hanem érzékeltetni akarta, hogy ő is csak egy egyszerű ember, akinek ugyanazok a vágyai, mint bárki másnak. És persze az sem lehet véletlen, hogy a terasznyitás szombatján a Fidesz szinte összes politikusa feltöltött magáról egy képet Facebookra, amin ül egy teraszon, a lelkesebbek még sört is ittak hozzá. © Facebook/Orbán Viktor Orbán maga is egy tömeg felé üdvözlést fotóztatott le, a kép gyorsan mémesedett is arra utalva, hogy épp az ünnepélyes terasznyitás előtt vette át Magyarország a koronavírusban egymillió főre vetített legtöbb halottat felmutató ország nem túl büszke első helyét. Kis túlzással az egész Fidesz megörökítette habitustól függően a kiülést: a kormányszóvivő Szentkirályi Alexandra kávézott, a fiatalokat képviselni hivatott helyettes államtitkár Rácz Zsófia aperolozott, Hende Csaba hekkezett, Hollik István Dömötör Csabával együtt sörözött, Varga Judit pedig a mostanában csúcsra járatott lokálpatriotizmusát hozva az egyik miskolci sörfőzde termékét fogyasztotta. Az üzenetet talán a XV. kerületi önkormányzati képviselő, Pintér Gábor értette meg a legjobban, aki nemcsak kiült sörözni egy teraszra, de egyszerre kettőt is magához vett, a képhez pedig a már unalomig ismert “egy sör nem sör” alapvetést írta ki. Egy sör�������� nem sör❗���� Végre kinyithattak a teraszok, mert az oltásban bajnokok vagyunk❗ A további nyitáshoz még több... Közzétette: Gábor Pintér – 2021. április 24., szombat A terasznyitás hihetetlen sikerét persze nem elég csak unalmas politikusoknak promózni, kellettek hozzá a fiatalok számára is érdekes emberek. Így történhetett meg az, hogy tulajdonképpen közpénzből kocsmáztattunk az Instagramon sok követővel rendelkező embereket: több magyar celebritás is szponzorált posztot töltött fel a képmegosztóra, amin látványosan örül a terasznyitásnak, és mint kiderült, ezt a Csodás Magyarország szponzorálta, ami a Magyar Turisztikai Ügynökség kiadványa. A magyar kormány Facebookjára még egy kedves imázsfilmet is feltöltött boldogan mosolygó pincérekről és felhőtlenül beszélgető, szellősen ülő vendégekről. A kormány egyszerűen úgy tett, mintha tudomást sem venne a napi kétszáz elhunytról, és a továbbra is terjedő járványról. Az ő narratívájukban április 24-én szombaton Magyarország polgárai a legnagyobb nyugalommal vették vissza a normális életük egy részét, békében és biztonságosan, polgári miliőben sörözgetve pár barátjukkal, és bár ez nem szerepelt a történetben, nem nehéz hozzá képzelni, hogy szigorúan időben hazaérve még egy imát is elmondtak Istennek, amiben megköszönték a teraszokat. A házisajtó sem tétlenkedett az "óriási siker a terasznyitás"-narratíva kialakításában. Szombaton napközben hosszan foglalkoztak a témával, akkor csupa boldog ember nyilatkozott róla, hogy fantasztikus dolog a terasznyitás. A köztévé híradója vasárnap “Sikeres volt a nyitás” címmel hozott ki összefoglalót, mintha egyébként (az időjáráson kívül) bármi meghiúsíthatta volna, hogy a sörözők kipakolják a székeiket és sört szolgáljanak fel. Elmondták, hogy megteltek a teraszok, pörögtek az asztalfoglalások, bár ott kicsit gyanússá válhat a dolog, hogy a már említett imázsvideót használták fel a vasárnap délutáni adásban. Az Origo beszámolója már valamivel valóságközelibbre sikeredett, amikor fesztiválhangulatot és hatalmas nagy sikert emlegetett, a képeiken pedig ha szórványosan, de azért látszik, hogy ez a terasznyitás valójában csak egyes fejekben jelenti a polgári üldögélést egy Balaton-felvidéki borteraszon. Fesztiválhangulat ugyanis tényleg volt, annak minden jellegzetességével: valójában országszerte tömegjelenetek alakultak ki az utcákon, ami még akkor is minimum kockázatos járványügyileg, ha a főleg fiatalokból álló tömeg tulajdonképpen tényleg csak azt csinálta, amit megengedtek nekik. A terasznyitás köré szült alternatív univerzummal lett hagyományos értelemben vett magyar kormányzati termék: ahogy ezeknél lenni szokott, az ország kormánypárti és ellenzéki fele valószínűleg totálisan mást gondol arról, mi történt szombaton Magyarországon, aki pedig például a köztévéből tájékozódik, az nem is hallhatott az utcára tódult, a járvány miatt aggódó szemmel nézve helyeként tényleg ijesztő embertömegről például a Madách téren vagy Pécs utcáin. © Reviczky Zsolt Előfordulhat, hogy a kormányt tényleg meglepte az az örömünnep, ami folyt Magyarország városainak az utcáin szombaton, erre utal legalább is az operatív törzs előadása: a nyitás délelőttjén még arra hívta fel a teraszon ülők figyelmét az ORFK nevében Gál Kristóf, hogy továbbra is érvényben vannak a járványügyi szabályok, a hétfői sajtótájékoztatón már Kiss Róbert rendőr alezredes inkább jótékonyan nem beszélt arról, amit az egész ország láthatott képeken és videókon. “Közterületi szolgálatának teljesítése során azt tapasztaltuk, hogy a kedvező időjárás miatt tömegesen jelentek meg szórakozni, illetve kikapcsolódni vágyó honfitársaink a közterületen, azonban tapasztalataink szerint a védelmi intézkedések betartását illetően a lakosság széles köre együttműködést tanúsított. Azt tapasztaltuk, hogy a vendéglátóhelyek üzemeltetői megértették az operatív törzsnek azon törekvését, hogy a nyitvatartási szabályok betartása és a védelmi intézkedések betartatása a járványügyi védekezést segíti, így kirívó szabályszegést a hétvégén nem tapasztaltunk” – mondta, majd ezek után kiderült, hogy a hétvégén 2137 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a maszkviselési kötelezettség elmulasztása miatt, vagyis többen, mint az előző hétvégén. A csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely azért beismerte, hogy nem minden úgy történt, ahogy azt a járványügyi szabályok megkívánták, de ebben nem is látott különösebb kivetnivalót. Nem csoda, hogy fél év bezártság után volt néhány olyan jelenet, ami nem felelt meg a szabályoknak – mondta a miniszter, aki szerint nem is lett volna ildomos pénzbüntetéssel sújtani az embereket. A kormányinfó előtt egyébként a köztévé is bemondta, hogy "a nyitás után az emberek megrohamozták a teraszokat, mint hogy ha a vírus már egyáltalán nem volna jelen", de természetesen nem Magyarországgal, hanem Szlovéniával kapcsolatban volt ilyen őszinte az állami televízió. A várakozásra és számbeli határokra épülő sikerkommunikáció úgy tűnik, folytatódik: ma egészen biztosan meglesz a négymillió oltás is, így szombattól védettségi igazolvánnyal már akár bent is lehet sörözni. Arra pedig már alig valaki emlékszik, hogy ősszel Orbán Viktor még az akkor még alacsony, ám azóta tragikusan megnövekedett halálozási számokban kívánta mérni a védekezés sikerességét.