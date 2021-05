Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt küldöttgyűlése pénteken döntött a felkérésről, szerintük Karácsony képes a változást akarók tömörítésére. ","shortLead":"A párt küldöttgyűlése pénteken döntött a felkérésről, szerintük Karácsony képes a változást akarók tömörítésére. ","id":"20210514_Karacsony_parbeszed_felkeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c91ea16-2ce4-486e-8caa-089f7b8881f0","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_Karacsony_parbeszed_felkeres","timestamp":"2021. május. 14. 15:49","title":"Felkérte Karácsony Gergelyt miniszterelnök-jelöltjének a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f3a3c80-bd40-400b-ae08-3c27f64f70db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A különkiadás elég nagy durranásnak ígérkezik.","shortLead":"A különkiadás elég nagy durranásnak ígérkezik.","id":"20210514_Elkepeszto_vendegszereplokkel_erkezik_az_uj_Jobaratokepizod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f3a3c80-bd40-400b-ae08-3c27f64f70db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc86672-60f8-4f39-b798-0e0f3b39f308","keywords":null,"link":"/kultura/20210514_Elkepeszto_vendegszereplokkel_erkezik_az_uj_Jobaratokepizod","timestamp":"2021. május. 14. 08:35","title":"Elképesztő vendégszereplőkkel érkezik az új Jóbarátok-epizód","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e98d9600-d534-408f-983d-2c47d376c2a6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az alapvető jogok biztosának hivatala ugyanakkor több ajánlást is megfogalmazott az ellenőrzés után.","shortLead":"Az alapvető jogok biztosának hivatala ugyanakkor több ajánlást is megfogalmazott az ellenőrzés után.","id":"20210514_Etkeztetes_gyermekotthon_ombudsman","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e98d9600-d534-408f-983d-2c47d376c2a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27672854-1bc2-46e0-99ea-03a75adb9414","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_Etkeztetes_gyermekotthon_ombudsman","timestamp":"2021. május. 14. 14:31","title":"Az ombudsman szerint nem bántalmazták a gyerekeket a kalocsai gyermekotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08ba536-eff2-4a5e-8f33-505d12184cba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormányinfón bejelentették, lehetnek gyermektáborok a nyáron, az engedély mind a napközis, mind az ottalvós táborokra vonatkozik. A kínlat nem olyan széles, mint korábban.\r

\r

","shortLead":"A kormányinfón bejelentették, lehetnek gyermektáborok a nyáron, az engedély mind a napközis, mind az ottalvós táborokra...","id":"20210513_Indulhatnak_a_nyari_taborok_erdemes_hamar_foglalni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e08ba536-eff2-4a5e-8f33-505d12184cba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d922808-1770-4fb8-847f-b4dd5c00fe26","keywords":null,"link":"/elet/20210513_Indulhatnak_a_nyari_taborok_erdemes_hamar_foglalni","timestamp":"2021. május. 13. 12:24","title":"Indulhatnak a nyári táborok, érdemes hamar foglalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8b26d54-4f97-47e1-a879-38c5b5c9adf1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár sok hír szól arról, hogy már folynak tűzszüneti tárgyalások Izrael és a Gázai övezetből támadásokat indító Hamász között, én nem tudok ilyen egyeztetésekről; az események logikájából az következik, hogy az izraeli kormány aligha fogadna el egy olyan fegyverszüneti egyezményt, amely nem változtatná meg jelentősen a térségben kialakult helyzetet – mondta Jakov Hadas-Handelsman Izrael budapesti nagykövete, aki szerint nem lehet kizárni, hogy az izraeli hadsereg szárazföldi támadást intéz a Gázai övezet ellen.\r

","shortLead":"Bár sok hír szól arról, hogy már folynak tűzszüneti tárgyalások Izrael és a Gázai övezetből támadásokat indító Hamász...","id":"20210513_Az_izraeli_nagykovet_szerint_keves_az_esely_a_gyors_tuzszunetre_Gazaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8b26d54-4f97-47e1-a879-38c5b5c9adf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10ecd4e3-6bc6-45ac-9500-8b494cab3a8e","keywords":null,"link":"/vilag/20210513_Az_izraeli_nagykovet_szerint_keves_az_esely_a_gyors_tuzszunetre_Gazaban","timestamp":"2021. május. 13. 18:32","title":"Budapest izraeli nagykövete követendő példának állította Szijjártó Péter kiállását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829ec4fc-3383-4ba1-92c3-cbe63328fd52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még az év elején ígérte meg a Samsung, hogy még kényelmesebbé teszi az otthon okoseszközeinek elérését és vezérlését. Ennek egyik módja lett, hogy immár Windows 10-es számítógépen is futtatható kapcsolódó alkalmazása.","shortLead":"Még az év elején ígérte meg a Samsung, hogy még kényelmesebbé teszi az otthon okoseszközeinek elérését és vezérlését...","id":"20210514_samsung_smartthings_alkalmazas_windows10_letoltes_microsoft_store","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=829ec4fc-3383-4ba1-92c3-cbe63328fd52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc49ac0-f88a-4116-b099-e7fef76e7dfe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_samsung_smartthings_alkalmazas_windows10_letoltes_microsoft_store","timestamp":"2021. május. 14. 10:03","title":"Windowson is elérheti a Samsung otthonvezérlő alkalmazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A beoltottak egyharmada belázasodott, ha egy AstraZeneca és egy Pfizer oltást kapott.","shortLead":"A beoltottak egyharmada belázasodott, ha egy AstraZeneca és egy Pfizer oltást kapott.","id":"20210513_mellekhatas_vakcina_keveres_astrazeneca_pfizer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de199462-bf87-47c0-8ff1-5d49a22aeb6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_mellekhatas_vakcina_keveres_astrazeneca_pfizer","timestamp":"2021. május. 13. 12:59","title":"Erősebb mellékhatással jár, ha nem ugyanabból a típusú vakcinából kapja valaki az oltásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63d19498-d2b3-4c14-ac12-4ea400cb8096","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lazán indult a miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjúja, majd üzent a fiataloknak: számítsanak arra, hogy fesztiválokra csak védettségi igazolvánnyal tudnak menni. ","shortLead":"Lazán indult a miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjúja, majd üzent a fiataloknak: számítsanak arra...","id":"20210514_Orban_kossuth_radio_jarvany_nyitas_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63d19498-d2b3-4c14-ac12-4ea400cb8096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc06687d-6d74-4cf8-9725-9264cffce90a","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_Orban_kossuth_radio_jarvany_nyitas_oltas","timestamp":"2021. május. 14. 07:46","title":"Orbán: Hetente 150 ezer ember kérhet majd Pfizert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]