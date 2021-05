Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Bár sok hír szól arról, hogy már folynak tűzszüneti tárgyalások Izrael és a Gázai övezetből támadásokat indító Hamász között, én nem tudok ilyen egyeztetésekről; az események logikájából az következik, hogy az izraeli kormány aligha fogadna el egy olyan fegyverszüneti egyezményt, amely nem változtatná meg jelentősen a térségben kialakult helyzetet – mondta Jakov Hadas-Handelsman Izrael budapesti nagykövete, aki szerint nem lehet kizárni, hogy az izraeli hadsereg szárazföldi támadást intéz a Gázai övezet ellen.

Budapest izraeli nagykövete követendő példának állította Szijjártó Péter kiállását
2021. május. 13. 18:32

Miközben a világ a koronavírus-járványra figyelt, a nagy NER-építőcégeknél ment tovább az élet, mint a vírus előtt. Szíjj László, Mészáros Lőrinc, Garancsi István és Paár Attila társaságai a válság kezdete óta mintegy 800 milliárd forintnyi tenderen szerepeltek sikeresen, de nemcsak innen érkezett pénz, több támogatási programban is jutottak nekik források, bár ezek aprópénznek tűnnek az állami megbízások mellett.
800 milliárd forintnyi közbeszerzést nyert a NER a koronavírus-válság alatt
2021. május. 14. 06:30

Járókelők történeteit gyűjtik egy különleges szék segítségével egy budapesti parkban – ez a Körforgó történet. A Deutsche Welle riportja.
„Azért jönnek ide, hogy kapjanak egy kis szabadságot"
2021. május. 12. 16:15

Az ápoló súlyosan megsérült, a 69 éves nő ellen büntetőeljárás indult.
Beteg szúrt meg egy ápolót a miskolci kórházban
2021. május. 13. 17:08

A benzin átlagára három hónapja, a gázolaj ára negyedik hónapja magasabb 400 forintnál.
Elérheti a kilenc évvel ezelőtti rekordszintet az üzemanyagok ára
2021. május. 13. 09:44

","shortLead":"Miközben a világ a koronavírus-járványra figyelt, a nagy NER-építőcégeknél ment tovább az élet, mint a vírus előtt...","id":"20210514_800_milliard_forintnyi_kozbeszerzest_nyert_a_NER_a_koronavirusvalsag_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcac479a-c0b1-4118-b5c6-575a067b67da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b70c3d-1a3f-4a37-9522-45e1adbd0844","keywords":null,"link":"/kkv/20210514_800_milliard_forintnyi_kozbeszerzest_nyert_a_NER_a_koronavirusvalsag_alatt","timestamp":"2021. május. 14. 06:30","title":"800 milliárd forintnyi közbeszerzést nyert a NER a koronavírus-válság alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf6a724-8ab5-4865-8694-0833eb9c6ab5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Járókelők történeteit gyűjtik egy különleges szék segítségével egy budapesti parkban – ez a Körforgó történet. A Deutsche Welle riportja.","shortLead":"Járókelők történeteit gyűjtik egy különleges szék segítségével egy budapesti parkban – ez a Körforgó történet...","id":"20210512_Korforgo_tortenet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faf6a724-8ab5-4865-8694-0833eb9c6ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74163f4-aadd-46a3-b64a-fc7b13ddcd74","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Korforgo_tortenet","timestamp":"2021. május. 12. 16:15","title":"„Azért jönnek ide, hogy kapjanak egy kis szabadságot”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ápoló súlyosan megsérült, a 69 éves nő ellen büntetőeljárás indult. ","shortLead":"Az ápoló súlyosan megsérült, a 69 éves nő ellen büntetőeljárás indult. ","id":"20210513_keseles_miskolc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a3cc9cc-898e-479e-acb6-7c3fcb734da8","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_keseles_miskolc","timestamp":"2021. május. 13. 17:08","title":"Beteg szúrt meg egy ápolót a miskolci kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A benzin átlagára három hónapja, a gázolaj ára negyedik hónapja magasabb 400 forintnál.","shortLead":"A benzin átlagára három hónapja, a gázolaj ára negyedik hónapja magasabb 400 forintnál.","id":"20210513_Elerheti_a_kilenc_evvel_ezelotti_rekordszintet_az_uzemanyagok_ara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05080cd2-2419-4d50-81d3-3569d0eb6a6e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210513_Elerheti_a_kilenc_evvel_ezelotti_rekordszintet_az_uzemanyagok_ara","timestamp":"2021. május. 13. 09:44","title":"Elérheti a kilenc évvel ezelőtti rekordszintet az üzemanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08ba536-eff2-4a5e-8f33-505d12184cba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormányinfón bejelentették, lehetnek gyermektáborok a nyáron, az engedély mind a napközis, mind az ottalvós táborokra vonatkozik. A kínlat nem olyan széles, mint korábban.\r

\r

A kormányinfón bejelentették, lehetnek gyermektáborok a nyáron, az engedély mind a napközis, mind az ottalvós táborokra vonatkozik. A kínlat nem olyan széles, mint korábban.
Indulhatnak a nyári táborok, érdemes hamar foglalni
2021. május. 13. 12:24

Tim Harford oknyomozó közgazdász gondolatai arról, milyen technikával kelthetjük fel az emberek érdeklődését bizonyos témák iránt, ezzel is segítve a megértést.
„Ha elindulnék az elnökválasztáson, hogyan gyűjthetnék sok pénzt kevés megkötéssel?"
2021. május. 13. 19:15

Nagyjából három hete mutatta be az Apple kütyükereső eszközét, az AirTaget. Bár a gyártó termékei híresek biztonságukról, egy kutatónak sikerült feltörnie ezt az eszközt.
Rossz hír az Apple-nek: feltörhető az AirTag
2021. május. 12. 10:03