[{"available":true,"c_guid":"0a0fd19c-a529-49de-a876-a27bdd30610a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy hírszerzési forrásokra hivatkozó dokumentum szerint 2019 novemberében a vuhani víruslabor három munkatársa is kórházban volt.","shortLead":"Egy hírszerzési forrásokra hivatkozó dokumentum szerint 2019 novemberében a vuhani víruslabor három munkatársa is...","id":"20210525_vuhani_viruslabor_koronavirusszeru_tunetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a0fd19c-a529-49de-a876-a27bdd30610a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d05efc4-86f3-4487-992f-d5fd18ac6495","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_vuhani_viruslabor_koronavirusszeru_tunetek","timestamp":"2021. május. 25. 15:51","title":"Amerikai hírszerzés: Vuhani tudósok koronavírus-szerű tünetekkel kerültek kórházba a járvány elszabadulása előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"110ccfb9-3c04-4ebb-bcf9-7a862113de90","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"A Jobbik-frakció kivonult, Kövér és Jakab ismét balhézott, a Fidesz oltásellenességgel vádolja az ellenzéket – nem történtek váratlan dolgok a parlament keddi ülésnapján. ","shortLead":"A Jobbik-frakció kivonult, Kövér és Jakab ismét balhézott, a Fidesz oltásellenességgel vádolja az ellenzéket – nem...","id":"20210525_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=110ccfb9-3c04-4ebb-bcf9-7a862113de90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d045aae7-0df0-434c-bb83-992a776186ab","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_parlament","timestamp":"2021. május. 25. 15:41","title":"Balhé, oltásellenesezés, kiabálás, kivonulás – ilyen volt a parlament kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nap eleje napos lesz, a vége inkább esős.","shortLead":"A nap eleje napos lesz, a vége inkább esős.","id":"20210524_A_punkosd_hetfot_se_usszuk_meg_eso_nelkul_de_napsutes_is_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b7363b-825b-46e9-bc87-4719243d4655","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_A_punkosd_hetfot_se_usszuk_meg_eso_nelkul_de_napsutes_is_lesz","timestamp":"2021. május. 24. 08:45","title":"A pünkösd hétfőt se ússzuk meg eső nélkül, de napsütés is lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a4ebdea-bd4f-4247-b159-2b011e3ea459","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Biden szerint az incidens és a videó, amit a Minszkben letartóztatott Raman Prataszevicsről készítettek, szégyenletes támadást jelentenek a politikai másként gondolkodással és a sajtószabadsággal szemben.","shortLead":"Biden szerint az incidens és a videó, amit a Minszkben letartóztatott Raman Prataszevicsről készítettek, szégyenletes...","id":"20210525_biden_lukasenka_minszk_gepelterites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a4ebdea-bd4f-4247-b159-2b011e3ea459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286e3af0-89cc-427e-a263-635f8ccc8f29","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_biden_lukasenka_minszk_gepelterites","timestamp":"2021. május. 25. 05:20","title":"Fehér Ház: Felelősségre fogjuk vonni a Lukasenka rezsimet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d5e0c07-034c-4f9a-9fe4-6853e30466a4","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egyszer mindannyian elhagyjuk a szülői házat, és gyermekkorunk élményei, a minket formáló, alapvető kapcsolataink befolyásolják a jelenünket. Szavainkkal lezárhatjuk a múltunkat, de a benne rejlő erő a felszín alatt megállíthatatlanul hömpölyög tovább. Egyáltalán nem mindegy, hogy mi szabályozzuk ezt az áramlást, vagy az irányít minket. ","shortLead":"Egyszer mindannyian elhagyjuk a szülői házat, és gyermekkorunk élményei, a minket formáló, alapvető kapcsolataink...","id":"20210524_A_szabadsag_egyik_formaja_negativ_mintaink_ujrairasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d5e0c07-034c-4f9a-9fe4-6853e30466a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b27bdf-7eca-4c91-8714-c36d174dfbfa","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210524_A_szabadsag_egyik_formaja_negativ_mintaink_ujrairasa","timestamp":"2021. május. 24. 19:30","title":"A szabadság egyik formája: negatív mintáink újraírása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc09f39-1846-440b-aa41-dcf0d8948713","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem értik, miért hoznak ilyen döntést a Ryanair-gép esetével kapcsolatban, amelynek szerintük semmi köze Ukrajnához.","shortLead":"Nem értik, miért hoznak ilyen döntést a Ryanair-gép esetével kapcsolatban, amelynek szerintük semmi köze Ukrajnához.","id":"20210525_Minszk_ukrajna_ryanair_kenyszerleszallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fc09f39-1846-440b-aa41-dcf0d8948713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6c6065-642d-4377-ae78-414398e310d1","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_Minszk_ukrajna_ryanair_kenyszerleszallas","timestamp":"2021. május. 25. 15:10","title":"Minszk jegyzékben tiltakozott Ukrajnánál a légi forgalom leállítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc73b5c-08fc-400c-bbfe-0605a07b9f94","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Nemcsak a Fidesz vezetése tudott az Ördög ügyvédje blog megjelenése előtt a Borkaiék bukásához vezető felvételek létezéséről, de legkésőbb 2019 augusztusában több ellenzéki politikus is van, akihez a felvételek is eljutottak – derül ki a kutatásunkból, és akad olyan tanúvallomás is, ami ezt támasztja alá. Ennek ellenére egyelőre csak teóriák állíthatóak fel arról, hogy ki állhat az Ördög ügyvédje mögött, a bloggal ugyanis már nem zsarolni, hanem “kivégezni” akarták Borkaiékat, így a politikai motiváció mellett más is húzódhat. A Borkaiék bukásáról szóló cikksorozatának utolsó, 4. részében részben ezeket a teóriákat vesszük végig.","shortLead":"Nemcsak a Fidesz vezetése tudott az Ördög ügyvédje blog megjelenése előtt a Borkaiék bukásához vezető felvételek...","id":"20210525_Kertem_hogy_probalja_mar_meg_leallitani_az_ordog_ugyvedjet__a_Borkaisztori_hattere_4_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dc73b5c-08fc-400c-bbfe-0605a07b9f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10123c65-2a44-4046-8c97-deb1c6425ac1","keywords":null,"link":"/360/20210525_Kertem_hogy_probalja_mar_meg_leallitani_az_ordog_ugyvedjet__a_Borkaisztori_hattere_4_resz","timestamp":"2021. május. 25. 06:30","title":"\"Kértem, hogy próbálja már meg leállítani az ördög ügyvédjét” – a Borkai-sztori háttere, 4. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed34122-5c7f-4e15-b4c7-ae9e1a447fd5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint két évtized kellett hozzá, hogy lelepleződjön egy titkos képernyő, amelyet az eredeti Xbox menürendszerében rejtettek el a programozók. Nem egyszerű előhívni.","shortLead":"Több mint két évtized kellett hozzá, hogy lelepleződjön egy titkos képernyő, amelyet az eredeti Xbox menürendszerében...","id":"20210524_xbox_2001_easter_egg_rejtett_kepernyo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ed34122-5c7f-4e15-b4c7-ae9e1a447fd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ef91e2-bcce-4184-9237-c8f4776883e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210524_xbox_2001_easter_egg_rejtett_kepernyo","timestamp":"2021. május. 24. 12:03","title":"20 év után rábukkantak a legelső Xbox rejtett képernyőjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]